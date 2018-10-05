Emekli Ã–ÄŸretmen RÄ±za Zeyrek, 5 Ekim DÃ¼nya Ã–ÄŸretmenler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla Evrensel'e mektup yazdÄ±: 'MÃ¼cadelemizden hiÃ§bir zaman vazgeÃ§medik'

RÄ±za ZEYREK

Emekli ÖÄŸretmen

Bu yÄ±l 5 Ekim Dünya ÖÄŸretmenler Günü'nü, öÄŸretmenlerin iÅŸ ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ekonomik krizin, enflasyon ve döviz artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n, yüzdelikle sÄ±nÄ±rlÄ± maaÅŸ artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± silip süpürdüÄŸü, aÄŸÄ±r ekonomik krizin en baÅŸta eÄŸitim alanÄ±nÄ± vurduÄŸu, krizin bütün yüklerinin emekçilere yÄ±kÄ±lmak istendiÄŸi, ülkemizin yeni “Duyun-u Umumiye” benzeri denetimlere açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±; kitap, gazete, dergi gibi eÄŸitim kültür araçlarÄ±nÄ±n el ulaÅŸamaz düzeyde pahalandÄ±ÄŸÄ±, kaÄŸÄ±t kriziyle öÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±lan ders kitaplarÄ±nÄ±n büyük kesiminin basÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±, OHAL’in kalktÄ±ÄŸÄ± ama uygulamalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi, darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yapan ‘FETÖ’nün tutuklusundan fazla baÅŸta öÄŸretmenler olmak üzere kamu emekçisinin KHK maÄŸduriyetinin devam ettiÄŸi, demokrasinin ,özgürlüklerin çÄ±rayla arandÄ±ÄŸÄ± koÅŸullarda karÅŸÄ±lÄ±yoruz!

Mutsuzuz ama umutsuz deÄŸiliz!

Biz öÄŸretmenler; en çetin iÅŸgal ve askeri darbe koÅŸullarÄ±nda ülkemizi ve parçasÄ± olduÄŸumuz halkÄ±mÄ±zÄ± barÄ±ÅŸÄ±,kardeÅŸliÄŸi ,baÄŸÄ±msÄ±z demokratik Türkiye’yi savunduk, savunmaya devam ediyoruz!

Demokratik hak ve özgürlükleri savunduk, savunmaya devam ediyoruz!

ParasÄ±z, bilimsel, demokratik eÄŸitimin bir yurttaÅŸlÄ±k hakkÄ± olarak memleketin her yerinde ulaÅŸÄ±lÄ±r, nitelikli, eÅŸit verilmesi için mücadele ettik ediyoruz!

Emperyalizmin ve emrindeki iÅŸgalcilerin karÅŸÄ±sÄ±nda Türkiye halkÄ±nÄ± kayÄ±ma çaÄŸÄ±ran,Üsküdar’da, Sultan Ahmet’te Ä°stiklali tam -Ä± savunan Halide Edip’tik!

Kuvva-i milliyeci Mustafa Necati, laiklik için baÅŸÄ±nÄ± veren Kubilay olduk!

Millet mekteplerinde baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z okun eÄŸitim devrimini, eÄŸitmen kurslarÄ±nda sürdürenlerdik!

Köy Enstitüleriyle halkçÄ±,iÅŸ içinde, üretken eÄŸitim yapan, yeryüzünün özgün eÄŸitim uygulamasÄ±nÄ± planlayanlardÄ±k!

OrtaçaÄŸ karanlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± aklÄ± ve bilimi savunan TÖDMF’ dük!

Demokrat parti zulmüne karÅŸÄ±, demokrasi mücadele veren öÄŸretmenlerdik!

TÖS’ tük!:

12 Mart iÅŸkencelerinde; Demokrasiye balyoz indirenlere karÅŸÄ± dik durduk!

Buz kÄ±rdÄ±k, sürgün olduk, ama ülkemizi ve demokrasiyi onurla savunduk!

12 Eylül faÅŸist darbesinde yüz binlerle sayÄ±mÄ±z gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± sorgulandÄ±, iÅŸkence gördü!

Hapishanelerde en ilerden öÄŸretmen öncüleri, aÄŸÄ±r koÅŸullardan ötürü yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi!

BaÅŸta Fakir Baykurt olmak üzere, birçok devrimci, öncü öÄŸretmen sürgünde yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitirdiler!

Ama boyun eÄŸmedik! HalkÄ±mÄ±za zulmeden, demokrasiyi insan haklarÄ±nÄ± yok eden cuntayla her ÅŸart altÄ±nda mücadele ettik. Türkiye öÄŸretmenlerinin tarihi, antiemperyalizmin, demokrasi için antifaÅŸizmin onurlu bir tarih sayfasÄ±dÄ±r!

Biz öÄŸretmenler ve sendikalarÄ±mÄ±z, 15 Temmuzda ve sonrasÄ±nda, faÅŸist kalkÄ±ÅŸmaya çok net karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±k!

Uzun bir zaman devlete nasÄ±l sÄ±zÄ±p, MEB’i, Devleti nasÄ±l yönettiklerini toplumumuzla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda:

“Bir kÄ±sÄ±m insanlar Devlete FettullahçÄ±lar sÄ±zmÄ±ÅŸ diyor, buna kargalar güler!” diyenlerin aÄŸÄ±r saldÄ±rÄ±sÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±k!

Darbeyi, muhalefetin deÄŸiÅŸiyle: “20 Temmuzda sivil bir karÅŸÄ± darbeye çevirip, AllahÄ±n bir lütfu!” olarak görenler, binlerce öÄŸretmeni iÅŸinden, mesleÄŸinden etti, bizi açlÄ±kla terbiye etmek istediler, mücadelemizden vazgeçmedik!

ÖÄŸretmenler gününün hamaset için, ülkemizin, eÄŸitim emekçilerinin, geçim ve yaÅŸama koÅŸullarÄ±nÄ± es geçip, eÄŸitimimizin açmazlarÄ±nÄ±n derinleÅŸen sorunlarÄ±nÄ±n üstünü örterek; yoksulluÄŸun, iÅŸsizliÄŸin, ülke kaynaklarÄ±nÄ±n her alanÄ±nÄ±n talan edilip yok edildiÄŸi gerçeÄŸini gizleyen törenlerle kutlandÄ±ÄŸÄ±, hediye alma günü olarak kabul etmedik, etmiyoruz!

Biz bu ülkenin eÄŸitim emekçileri olarak; ülkemizin evrensel demokrasinin ve uygarlÄ±k deÄŸerlerinin gerisinde bir OrtadoÄŸu ülkesi olmasÄ±nÄ±, öyle kalmasÄ±nÄ± asla kabul etmedik, etmiyoruz!

BilindiÄŸi üzere 5 Ekim 1994’de BirleÅŸmiÅŸ Milletler EÄŸitim Bilim Örgütü UNESCO, 5 Ekim'i “Dünya öÄŸretmenler günü!” olarak ilan etti!

Bu günün Dünya öÄŸretmenler günü ilan edilmesinin temelinde, 1966 yÄ±lÄ±nÄ±n, 5 Ekiminde Fransa’da yapÄ±lan uluslar arasÄ± toplantÄ±da ve altÄ±nda 72 ülkenin BaÅŸbakan, BaÅŸbakan düzeyinde yetkilendirilmiÅŸ görevlisinin imzasÄ± bulunan “ÖÄŸretmenlerin Statüsü!” belgesi vardÄ±r.

43 paragraftan oluÅŸan bu belgede;

ÖÄŸretmenliÄŸe kabul, görev tanÄ±mÄ±, öÄŸretmenlikte yükselme, liyakat, öÄŸretmenlerin örgütlenme haklarÄ± sÄ±ralanmÄ±ÅŸ, öÄŸretmenlik mesleÄŸi özgün bir meslek ve çalÄ±ÅŸma alanÄ± olarak belirlenmiÅŸtir.

Ülkemizde 5 Ekim’e alternatif olarak yüz bin öÄŸretmeni içeri attÄ±ran 12 eylül faÅŸist askeri cuntasÄ± tarafÄ±ndan ihdas edilen “24 KasÄ±m ÖÄŸretmenler günü” ileri sürülmüÅŸ, 12 Eylülcüler öÄŸretmenlere yaptÄ±klarÄ± zulmü kapatmak için kendilerine bir örtü olarak bu günü kullanmÄ±ÅŸlar, onlarÄ±n devamÄ± olanlarda ; Mustafa Kemal Atatürk’ün, 1928 yÄ±lÄ±nÄ±n 24 KasÄ±mda TBMM’de BaÅŸöÄŸretmenliÄŸi kabulü ve yazÄ± devriminin benimsetilmesi atÄ±lÄ±mÄ±nÄ± kendi suçlarÄ±na örtüye dönüÅŸtürenlerin izinden devam etmiÅŸlerdir!

Biz öÄŸretmenler için; 24 KasÄ±m 1928 BaÅŸöÄŸretmenlik ve yazÄ± devrimi önemlidir, onun savunusunu, ilerletilmesini, savunduk savunuruz!

Ama Nadir Nadi’ye “Ben Atatürkçü deÄŸilim!” kitabÄ±nÄ± yazdÄ±ran Kenan Evren ve 12 Eylül cuntasÄ±nÄ±n, demokrasi, hukuk devleti, adalet kavramÄ±nÄ± rafa kaldÄ±rÄ±p, ayetlerle, kutsal kitap elde dolaÅŸÄ±p, ülkemizin ve eÄŸitim sistemimizin OrtadoÄŸululaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlayan kadrolara yol veren, bu gün eÄŸitimde yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n sorumlularÄ±nÄ±n Ä±smarlama günlerini kabul etmeyiz!

ÖÄŸretmenlerin talepleri için mücadele eden sendikalar üzerinde aÄŸÄ±r baskÄ± ve sindirme kabul edilemez!

5 Ekim ÖÄŸretmenlerin Statüsü Belgesinin altÄ±nda imzasÄ± bulunan ülkemizin ve bakanlÄ±ÄŸÄ±n yöneticileri, belgenin gereklerini yerine getirsin!

3600 Ek gösterge düzenlemesi hayata geçirilsin!

% 20 enflasyon farkÄ± hemen verilsin!

FarklÄ± statüde öÄŸretmen çalÄ±ÅŸtÄ±rmaya son verilsin!

KHK maÄŸdurlarÄ±, hukuk içinde kalÄ±narak görevlerine derhal iade edilsin!

EÄŸitim sistemimizin dibe vurmasÄ±na neden olan uygulamalara, liyakatsÄ±zlÄ±ÄŸa, eÄŸitimin içeriÄŸinin dincileÅŸtirilmesine son verilsin!

KapatÄ±lan köy okullarÄ± hemen açÄ±lsÄ±n!

TaÅŸÄ±malÄ± eÄŸitime son verilsin!

Atama bekleyen ve atanmayan öÄŸretmenler derhal atansÄ±n!

Tarikat, cemaat ve vakÄ±flarÄ±n MEB üzerindeki gölgesi derhal kalksÄ±n!

Örgütlü toplum, Demokratik Türkiye için sendikal olarak yönetime katÄ±lmanÄ±n, eÄŸitim planlamasÄ±nda yer almanÄ±n önü açÄ±lsÄ±n!

YandaÅŸ sendikalar ve sözde sivil toplum örgütleri adÄ± altÄ±nda iktidara yakÄ±n kurumlarla istiÅŸare yerine; öÄŸretmen, veli, öÄŸrenci örgütleriyle sorunlarÄ±nÄ±n çözümü için masaya oturulsun!

YaÅŸasÄ±n, 5 Ekim Dünya ÖÄŸretmenler Günü!

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 21:23

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