Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼kte deÄŸiÅŸiklik teklifi komisyondan geÃ§ti

TBMM Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi, Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Ä°çtüzüÄŸünde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi. Komisyona 31 madde olarak gelen teklifin "BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±nÄ±n üye sayÄ±sÄ± BaÅŸkan hariç tutularak belirlenmesine" yönelik 2. maddesi; TBMM komisyonlarÄ±na iliÅŸkin 4. maddesi, "komisyonlarda temsil ve söz alma" baÅŸlÄ±klÄ± 6. maddesi ile bütçeye iliÅŸkin 27. maddesi, ortak önergelerle tekliften çÄ±karÄ±ldÄ±. Teklifin, 11 maddesinde de "uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n sunulmasÄ±na" iliÅŸkin madde hariç, ortak önergeyle deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.

Teklife göre CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri, savaÅŸ ve mücbir sebeplerle Meclisin toplanamamasÄ± hali hariç olmak üzere 3 ay içinde TBMM'de öncelikle görüÅŸülecek ve karara baÄŸlanacak. Üç ay içinde görüÅŸülüp karara baÄŸlanamayan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri kendiliÄŸinden yürürlükten kalkacak. Meclis, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n talebiyle her defasÄ±nda 4 ayÄ± geçmemek üzere olaÄŸanüstü hal süresini uzatabilecek.

TBMM Anayasa Komisyonu, AKP Milletvekili Bekir BozdaÄŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±. Komisyonda yapÄ±lan görüÅŸmeler sÄ±rasÄ±nda muhalefetle AKP arasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸandÄ±.

GeçmiÅŸten bugüne Ä°çtüzük deÄŸiÅŸiklikleriyle ilgili bilgi veren BozdaÄŸ’Ä±n ardÄ±ndan TBMM BaÅŸkanvekili ve AKP TekirdaÄŸ Milletvekili Mustafa Åžentop, söz alarak Ä°çtüzüÄŸün, Anayasa'ya uygun hale getirilmesi gerektiÄŸini belirtti. Teklifin yalnÄ±zca kelime ve kavram deÄŸiÅŸiklikleriyle uygulama deÄŸiÅŸikliklerini kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Åžentop, “Teklif, hem Anayasa'ya uyum bakamÄ±ndan Meclisin çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak hem de Ä°çtüzüÄŸü yeni sisteme uyumlu hale getirecektir” dedi.

MUHALEFET DEMOKRATÄ°K Ä°ÇTÜZÜK ÇAÄžRISI YAPTI

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP Ä°stanbul Milletvekili Ä°brahim KaboÄŸlu, bölük pörçük içtüzük deÄŸiÅŸiklikleri yerine, yasamayÄ±, milletvekillerini öne çÄ±karan, bütünlüklü bir Ä°çtüzük deÄŸiÅŸikliÄŸinin gündeme getirilmesini istedi. KaboÄŸlu, “Bize göre içtüzüÄŸün tümüyle yenilenmesi gerekir” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, teklifin içerisine Meclisin saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, çalÄ±ÅŸma usul ve esaslarÄ±nÄ± tehlikeye atacak mayÄ±nlar döÅŸendiÄŸini vurguladÄ±.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, içtüzük deÄŸiÅŸikliklerinin bir sonraki parlamento döneminde de kullanÄ±labilecek ÅŸekilde hazÄ±rlanmasÄ± ve bunun bir kural olmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Ä°ktidar-muhalefet iliÅŸkilerinden baÄŸÄ±msÄ±z bir ÅŸekilde TBMM Ä°çtüzüÄŸünün hazÄ±rlanmasÄ± gerektiÄŸini söyleyen Özel, ÅŸöyle konuÅŸtu:

“Önümüzdeki günlerde TBMM BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n daveti ile oturulacak ve daha iyi bir Ä°çtüzük için masa kurulacak. O masa kurulmadan önce iktidar partisinin milletvekilleri kendi iç tartÄ±ÅŸmalarÄ±nda bunun üzerine konuÅŸsun. Bir ÅŸey yapÄ±n ki ÅŸaÅŸÄ±ralÄ±m, takdir edelim, çÄ±kÄ±p teÅŸekkür edelim. Bu kadar açÄ±ÄŸÄ±z, bu kadar netiz. YapÄ±n özgürlükçü bir içtüzük, bir demokrasi içtüzüÄŸü… Sizi desteklemek, karÅŸÄ±nÄ±zda ÅŸapka çÄ±karmak, mikrofondan teÅŸekkür etmek de boynumuzun borcu olsun.”

AKP Manisa Milletvekili Ä°smail Bilen ise içtüzük deÄŸiÅŸikliÄŸine dönük eleÅŸtirilerin baÅŸkanlÄ±k sistemini ‘gayrimeÅŸru’ ilan etmek olduÄŸunu iddia etti.

'TEKNÄ°K DENÄ°LEN DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°KTE ESASA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N DÜZENLEMELER VAR'

CHP BartÄ±n Milletvekili Aysu BankoÄŸlu ise ‘Teknik deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lacak’ denildikten sonra esasa iliÅŸkin de deÄŸiÅŸiklikleri içeren bir teklif metninin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüklerini ifade etti. Esasa iliÅŸkin deÄŸiÅŸiklikler için bir mutabakat komisyonu ile bu içtüzüÄŸün düzenlenmesi gerektiÄŸini aktaran BankoÄŸlu, bu taleplerini savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

MHP Grup BaÅŸkanvekili Erkan Akçay da teklife destek verdi ve yeni sistemin önemini perçinleyeceÄŸini söyledi. Yeni sistemin Meclisin yasama, denetim yetkisini ve fonksiyonunu artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri süren Akçay, teklifin içtüzüÄŸü yeni hükümet sistemine uyumlu hale getirmeyi amaçladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Ä°YÄ° Parti Antalya Milletvekili Feridun BahÅŸi, bir komisyon kurularak yeni bir Ä°çtüzük hazÄ±rlanmasÄ± yönünde taleplerinin olduÄŸunu ifade etti.

HDP Batman Milletvekili Necdet Ä°pekyüz, “Ä°çtüzükte, teknik deÄŸiÅŸiklikle beraber çoÄŸulcu ve demokratik ruha uygun bir deÄŸiÅŸiklik yapmamÄ±zda fayda var” dedi.

CHP: MUHALEFET ÅžERHÄ° YAZILMADAN TEKLÄ°FÄ° KABUL EDÄ°YORUZ

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan maddeler üzerine görüÅŸmelere geçildi. Teklifin kabul edilmesinin ardÄ±ndan söz alan CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, teklifin bir madde dÄ±ÅŸÄ±nda mutabakatla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, uzlaÅŸmanÄ±n önemli olduÄŸuna dikkati çekti.

Özel, “Bu uzlaÅŸÄ±dan en çok iktidar partisi ve Meclisi verimli çalÄ±ÅŸtÄ±rmak isteyenler kazançlÄ± çÄ±kacaktÄ±r. Bugünkü bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±yla çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±, bundan sonraki sürece son derece olumlu katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r” dedi.

Anayasa Komisyonu BaÅŸkanÄ± Bekir BozdaÄŸ, içtüzük deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin teklifin görüÅŸmelerinin büyük bir uzlaÅŸmayla gerçekleÅŸtiÄŸini söyledi.

“Muhalefet ÅŸerhi yazÄ±lmadan teklifi kabul ediyoruz” diyen BozdaÄŸ, “Onun için bütün parti temsilcilerine, komisyon üyelerine teÅŸekkür ediyorum. HayÄ±rlÄ± olsun” diye konuÅŸtu.

DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K NE GETÄ°RÄ°YOR?

Teklife göre, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, atandÄ±klarÄ± tarihten sonra yapÄ±lan ilk birleÅŸimde and içecekler.

DanÄ±ÅŸma Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± veya görevlendireceÄŸi baÅŸkanvekili baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda siyasi parti grup baÅŸkanlarÄ± veya baÅŸkanvekillerinden kurulacak.

Teklifle Plan ve Bütçe Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu üyeliÄŸine seçilen milletvekillerinin, diÄŸer komisyonlarÄ±nda görev alabilmesine de imkan tanÄ±ndÄ±.

Bir siyasi parti grubu komisyonlarda kendisine düÅŸen kontenjandan Genel Kurulca seçilmiÅŸ bir üyenin yerine baÅŸka bir isim bildirebilecek. Bu durumda Genel Kurulca iÅŸaret oyuyla seçim yapÄ±lacak.

Komisyon toplantÄ±larÄ±, TBMM üyelerine, CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±na, bakanlara, bakan yardÄ±mcÄ±larÄ±na ve üst kademe kamu yöneticilerine açÄ±k olacak.

Komisyonlarda TBMM üyeleri yürütme adÄ±na CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±, bakanlar ve bakan yardÄ±mcÄ±larÄ± söz alabilecek ancak komisyon üyeleri dÄ±ÅŸÄ±nda kimse deÄŸiÅŸiklik önergeleri veremeyecek ve oy kullanamayacak.

Her milletvekili üyesi olmadÄ±ÄŸÄ± bir komisyonun belgelerini görüp okuyabilecek.

Komisyona havale edilen evrak, komisyon baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca bastÄ±rÄ±larak veya elektronik iletiÅŸim kanallarÄ± kullanÄ±larak mesai saatlerinde veya genel kurulun çalÄ±ÅŸma saatleri içerisinde komisyon üyelerine daÄŸÄ±tÄ±labilecek.

TBMM Genel Kurulunun gündemi, "BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n Genel Kurula sunuÅŸlarÄ±', 'Özel gündemde yer alacak iÅŸler', 'Seçim', 'OylamasÄ± yapÄ±lacak iÅŸler', 'Meclis soruÅŸturmasÄ± raporlarÄ±', 'Genel görüÅŸme ve Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lmasÄ±na dair öngörüÅŸmeler', 'Kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diÄŸer iÅŸler"den oluÅŸacak.

DanÄ±ÅŸma Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayÄ± ile "Genel görüÅŸme ve Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lmasÄ±na dair öngörüÅŸmeler" için haftanÄ±n belli bir gününde belli bir süre ayrÄ±labilecek.

BaÅŸkanlÄ±kça lüzum görülen hallerde, "Kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diÄŸer iÅŸler"in görüÅŸme sÄ±rasÄ± DanÄ±ÅŸma Kurulunca Genel Kurula teklif olunabilecek.

Esas komisyonlar ve kanun teklifi sahiplerinin bu konu ile ilgili istemleri de DanÄ±ÅŸma Kurulunda görüÅŸülecek. Bu husus ayrÄ±ca elektronik ilan panosunda ilan edilecek.

BaÅŸkanlÄ±ÄŸa gelen kanun teklifleri, resmi tezkereler ve komisyon raporlarÄ± ile yazÄ±lÄ± soru, genel görüÅŸme, Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, Meclis soruÅŸturmasÄ± önergeleri, gelen kaÄŸÄ±tlar listesinde yayÄ±mlanacak. Bunlardan Genel Kurula sevk edilenler bu listede ayrÄ±ca belirtilecek. BaÅŸkanlÄ±ÄŸa geliÅŸ tarihleri de ayrÄ±ca gösterilecek.

Gelen kaÄŸÄ±tlar tatile rastlamadÄ±ÄŸÄ± takdirde, cumartesi ve pazar hariç, her gün internette yayÄ±mlanacak ve ilk birleÅŸim tutanaÄŸÄ±na eklenecek.

Teklifte, Anayasa'da yer almayan "gensoru" ve "kanun tasarÄ±sÄ±" ibareleri metinden çÄ±karÄ±ldÄ±.

Gelen kaÄŸÄ±tlarÄ±n elektronik iletiÅŸim aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duyurulmasÄ± kural haline getirildi.

Teklife göre, Meclis Genel Kurulunda duyurulmasÄ±nda zaruret görülen olaÄŸanüstü acele hallerde, beÅŸer dakikayÄ± geçmemek üzere baÅŸkanÄ±n takdiri ile en çok üç kiÅŸiye gündem dÄ±ÅŸÄ± söz verilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar olaÄŸanüstü acele hallerde gündem dÄ±ÅŸÄ± söz isterse baÅŸkan bu istemi yerine getirecek. CumhurbaÅŸkanÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlarÄ±n açÄ±klamalarÄ±ndan sonra siyasi parti gruplarÄ± birer defa ve onar dakikayÄ± aÅŸmamak üzere konuÅŸma hakkÄ±na sahip olacak. Grubu bulunmayan milletvekillerinden birine de beÅŸ dakikayÄ± geçmemek üzere söz verilecek.

Teklifle, "Hükümetin temsili" baÅŸlÄ±klÄ± 62'nci madde, "Yürütmenin temsili" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile yeniden hazÄ±rlandÄ±.

Bütçe sunuÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yürütme adÄ±na cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± veya bir bakan yapacak.

Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerinin görüÅŸüldüÄŸü Genel Kurul oturumlarÄ±na, yürütme adÄ±na cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar katÄ±labilecek, görüÅŸ bildirebilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±, bakanlar, bakan yardÄ±mcÄ±larÄ± ve üst kademe kamu yöneticileri olaÄŸanüstü hal durumlarÄ±nda Meclis BaÅŸkanÄ±nÄ±n daveti üzerine bilgilendirme yapmak üzere Genel Kurul oturumlarÄ±na katÄ±labilecek.

SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanÄ± veya yetkilendireceÄŸi daire baÅŸkanÄ± ya da üye, gerektiÄŸinde TBMM'de açÄ±klama yapabilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ±, bakanlar, bakan yardÄ±mcÄ±larÄ± ve üst kademe kamu yöneticileri, kapalÄ± oturumlarda bulunabilecek.

Bir yasama döneminde sonuçlandÄ±rÄ±lamamÄ±ÅŸ olan kanun teklifleri hükümsüz sayÄ±lacak. Ancak TBMM üyeleri bu teklifleri yenileyebilecek. Yenilenen teklifin tümü üzerindeki görüÅŸmelerden sonra önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açÄ±kça belirtilmek kaydÄ±yla komisyonca benimsenebilecek.

Yasama dönemi baÅŸÄ±nda, önceki dönemde verilmiÅŸ yazÄ±lÄ± soru, Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, genel görüÅŸme ve CumhurbaÅŸkanÄ±nca bir kez daha görüÅŸülmek üzere geri gönderilen kanunlar hükümsüz sayÄ±lacak.

Bir yasama döneminde sonuçlandÄ±rÄ±lamamÄ±ÅŸ olan yürürlükteki Kanun Hükmündeki Kararnameler hükümsüz sayÄ±lmayacak ve bunlar hakkÄ±nda kanun teklifleri hakkÄ±ndaki hükümler uygulanacak.

Yürürlükten kaldÄ±rÄ±lan Kanun Hükmündeki Kararnamemeler, bir raporla Genel Kurula sunulmadan iÅŸlemden kaldÄ±rÄ±lamayacak.

KANUN TEKLÄ°FLERÄ°NÄ°N GENEL KURUL'DA GÖRÜÅžÜLMESÄ°

Kanun tekliflerinin Genel Kurul'da görüÅŸülmesi usulü yeni hükümet sisteminin parametrelerine uyumlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

AyrÄ±ca, CumhurbaÅŸkanÄ±nca yayÄ±mlanmasÄ± kÄ±smen uygun bulunmayan ve bir daha görüÅŸülmek üzere TBMM'ye geri gönderilen kanunlarÄ±n görüÅŸülmesi usulüne yönelik Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine uyum mahiyetinde düzenleme yapÄ±ldÄ±.

Anayasa gereÄŸince, TBMM'nin onaylamayÄ± bir kanunla uygun bulmasÄ±na baÄŸlÄ± olan andlaÅŸmalar, CumhurbaÅŸkanÄ±nca TBMM'ye genel gerekçesiyle sunulacak.

TBMM BaÅŸkanÄ± bu andlaÅŸmalarÄ± Genel KaÄŸÄ±tlar listesinde yayÄ±mlayacak ve Genel Kurulun bilgisine sunacak. AndlaÅŸmalarÄ±n gelen kaÄŸÄ±tlar listesinde yayÄ±mÄ±ndan itibaren milletvekilleri tarafÄ±ndan andlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±nÄ±n uygun bulunduÄŸuna dair kanun teklifi verilebilecek.

Bu teklif, diÄŸer kanun tekliflerinin tabi olduÄŸu usule göre iÅŸlem görecek.

GENEL VEYA ÖZEL AF Ä°LANINI Ä°ÇEREN KANUN TEKLÄ°FLERÄ°

"Ölüm cezalarÄ±nÄ±n yerine getirilmesine dair kanun tasarÄ±larÄ± ile genel veya özel af ilanÄ±nÄ± içeren kanun tasarÄ± ve teklifleri" baÅŸlÄ±klÄ± TBMM Ä°çtüzüÄŸü'nün 92'nci maddesi, "Genel veya özel af ilanÄ±nÄ± içeren kanun teklifleri" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.

Teklife göre, genel veya özel af ilanÄ±nÄ± içeren tekliflerin Genel Kurul'da kabulü, TBMM üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üç çoÄŸunluÄŸunun kararÄ± ile mümkün olacak.

Gerekli çoÄŸunluk, söz konusu tekliflerin afla ilgili maddelerinde ve tümünün oylamasÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± aranacak. Teklif hakkÄ±nda verilen genel veya özel af ilanÄ±nÄ± içeren deÄŸiÅŸiklik önergesinin kabulü halinde, kabul için gerekli beÅŸte üç çoÄŸunluÄŸun tespiti için bu önergenin oylanmasÄ± açÄ±k oylama suretiyle tekrarlanacak.

YAZILI SORU

Ä°çtüzüÄŸün "Bilgi Edinme ve Denetim YollarÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±, kÄ±smÄ±n birinci bölümünün baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ise "YazÄ±lÄ± soru" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.

DeÄŸiÅŸtirilen içtüzüÄŸün 96'ncÄ± maddesine göre, yazÄ±lÄ± soru, kÄ±sa, gerekçesiz ve kiÅŸisel görüÅŸ ileri sürülmeksizin kiÅŸilik ve özel yaÅŸama iliÅŸkin konularÄ± içermeyen bir önerge ile yazÄ±lÄ± olarak cevaplanmak üzere milletvekillerinin, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlara yazÄ±lÄ± olarak soru sormalarÄ±ndan ibaret olacak.

YazÄ±lÄ± soru önergesi, sadece bir milletvekili tarafÄ±ndan imzalanacak ve BaÅŸkanlÄ±ÄŸa verilecek.

BaÅŸkan, içtüzük ÅŸartlarÄ±na uygun gördüÄŸü önergeleri gelen kaÄŸÄ±tlar listesinde yayÄ±mlayacak ve ilgili cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ile bakanlara gönderecek.

MECLÄ°S SORUÅžTURMASI ÖNERGELERÄ°

"CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar hakkÄ±nda verilen Meclis soruÅŸturmasÄ± önergeleri" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla deÄŸiÅŸtirilen 107'nci madde ile görevde bulunan veya görevinden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olan cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar hakkÄ±nda görevleri ile ilgili suç iÅŸledikleri iddiasÄ±yla TBMM üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi önergeyle Meclis soruÅŸturmasÄ± açÄ±lmasÄ± istenebilecek.

Bu önergede, görevleriyle ilgili iÅŸlerden dolayÄ± hakkÄ±nda Meclis soruÅŸturmasÄ± açÄ±lmasÄ± istenen cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlarÄ±n cezai sorumluluÄŸu gerektiren fiillerinin görevleri sÄ±rasÄ±nda iÅŸlendiÄŸinden bahsedilmesi, hangi fiillerinin hangi kanun ve nizama aykÄ±rÄ± olduÄŸunun gerekçe gösterilmek ve maddesi de yazÄ±lmak suretiyle belirtilmesi zorunlu olacak.

TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verilen Meclis soruÅŸturmasÄ± önergesi, gelen kaÄŸÄ±tlar listesinde yayÄ±mlanacak, önergenin bir örneÄŸi derhal, hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenen cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± veya bakana BaÅŸkanlÄ±kça gönderilecek ve Genel Kurulda okunacak.

Meclis soruÅŸturmasÄ± açÄ±lÄ±p açÄ±lmamasÄ± hakkÄ±nda yapÄ±lacak görüÅŸmelerin günü, önergenin veriliÅŸinden itibaren bir ay içinde görüÅŸülüp karara baÄŸlanacak ÅŸekilde, bir özel gündem halinde DanÄ±ÅŸma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilecek. Bu görüÅŸme günü de ayrÄ±ca hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenen cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± veya bakana bildirilecek.

SÄ±rasÄ±yla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibinin veya onun göstereceÄŸi bir diÄŸer imza sahibinin, ÅŸahÄ±slarÄ± adÄ±na üç milletvekilinin ve o sÄ±rada görevde bulunsun veya bulunmasÄ±n, hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenen cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± veya bakanÄ±n konuÅŸacaÄŸÄ± bir görüÅŸmeden sonra, Meclis soruÅŸturmasÄ± açÄ±lÄ±p açÄ±lmamasÄ± hakkÄ±nda üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üçünün gizli oyuyla karar verilecek.

Parlamenter hükümet sisteminde görev yapmÄ±ÅŸ olan baÅŸbakanlar ve bakanlar hakkÄ±nda da bu hükümler uygulanacak.

Teklife göre, Meclis soruÅŸturmasÄ± açÄ±lmasÄ±na karar verilmesi halinde, TBMM'deki siyasi partilerin, güçleri oranÄ±nda komisyona verebilecekleri üye sayÄ±sÄ±nÄ±n 3 katÄ± olarak gösterecekleri adaylar arasÄ±ndan her siyasi parti için ayrÄ± ayrÄ± ad çekme suretiyle kurulacak 15 kiÅŸilik komisyon tarafÄ±ndan soruÅŸturma yapÄ±lacak.

Komisyon, kendisine baÅŸkan, baÅŸkanvekili, sözcü ve katip seçecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre hakimlerin davaya bakmasÄ±na veya karara katÄ±lmasÄ±na engel oluÅŸturacak durumda bulunan milletvekilleri, bu komisyona seçilemeyecek. Komisyonda görevlendirilecek kamu görevlileri için de aynÄ± hüküm uygulanacak.

CUMHURBAÅžKANININ CEZAÄ° SORUMLULUÄžU

Meclis Ä°çtüzüÄŸü'nün, 114'üncü maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ‘CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n cezai sorumluluÄŸu’ ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.

Görevde bulunan veya görevden ayrÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, bir suç iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla TBMM üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi önergeyle soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenebilecek.

Meclis, önergeyi her durumda en geç bir ay içinde görüÅŸecek. TBMM'nin bilgisine sunulacak önerge, soruÅŸturulmasÄ± istenen cumhurbaÅŸkanÄ±na bildirilecek ve Meclisin bilgisine sunulmasÄ±ndan baÅŸlayarak 7 gün sonraki birleÅŸimin gündemine alÄ±nacak.

SÄ±rasÄ±yla önergeyi verenlerden ilk imza sahibi veya onun göstereceÄŸi bir diÄŸer imza sahibinin, ÅŸahÄ±slarÄ± adÄ±na 3 milletvekilinin ve tercih etmesi halinde, o sÄ±rada görevde bulunsun veya bulunmasÄ±n, hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenen cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n konuÅŸacaÄŸÄ± bir görüÅŸmeden sonra, Meclis soruÅŸturmasÄ± açÄ±lÄ±p açÄ±lmamasÄ± hakkÄ±nda üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3'ünün gizli oyuyla karar verilecek.

SoruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranÄ±nda komisyona verebilecekleri üye sayÄ±sÄ±nÄ±n 3 katÄ± olarak gösterecekleri adaylar arasÄ±ndan her siyasi parti için ayrÄ± ayrÄ± ad çekme suretiyle kurulacak 15 kiÅŸilik komisyon tarafÄ±ndan soruÅŸturma yapÄ±lacak.

Komisyon, Meclis soruÅŸturmasÄ± komisyonunun yetkilerini kullanabilecek. Kendisine baÅŸkan, baÅŸkanvekili, sözcü ve katip seçecek soruÅŸturma komisyonu, üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸuyla toplanacak ve toplantÄ±ya katÄ±lanlarÄ±n salt çoÄŸunluÄŸuyla karar verilecek.

ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± gizli olacak komisyona kendi üyeleri dÄ±ÅŸÄ±ndaki milletvekilleri katÄ±lamayacak.

Komisyon, soruÅŸturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunacak. SoruÅŸturmanÄ±n bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylÄ±k yeni ve kesin süre verilecek. Komisyonun bu konudaki istem yazÄ±sÄ± Genel Kurulun bilgisine sunulacak. Bu süre sonunda raporun TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na teslimi zorunlu olacak.

BaÅŸkanlÄ±ÄŸa verildiÄŸi tarihten itibaren 10 gün içinde daÄŸÄ±tÄ±lacak rapor, daÄŸÄ±tÄ±mÄ±ndan itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüÅŸülecek. Bu görüÅŸmede komisyona, ÅŸahÄ±slarÄ± adÄ±na 6 milletvekiline ve o sÄ±rada görevde bulunsun veya bulunmasÄ±n hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenen cumhurbaÅŸkanÄ±na söz verilecek.

Son söz, hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenen cumhurbaÅŸkanÄ±na ait olacak ve süresi sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmayacak. CumhurbaÅŸkanÄ±, isterse savunmasÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± gönderebilecek. Bu savunma Genel Kurulda aynen okunacak.

GörüÅŸmeler tamamlandÄ±ktan sonra komisyon raporu Genel Kurulca gizli oyla karara baÄŸlanacak.

TBMM, üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n en az 3'te 2'sinin oyuyla Yüce Divana sevk kararÄ± alabilecek.

Komisyonun Yüce Divana sevk yönündeki raporlarÄ± ile Genel Kurulun Yüce Divana sevk kararlarÄ±nda hangi ceza hükmüne dayanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilecek.

Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarÄ±nÄ±n reddi ancak Yüce Divana sevke dair verilen ve sevk kararÄ±nÄ±n hangi ceza hükmüne dayanacaÄŸÄ±nÄ± gösteren önergenin kabulüyle mümkün olacak.

Ä°çtüzüÄŸün 118'inci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "Komisyon Genel Kurulu kararlarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi. Buna göre, Komisyon BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±, Komisyon Genel Kurulunca alÄ±nan kararlarÄ± bastÄ±racak, bütün milletvekillerine daÄŸÄ±tacak ve gereÄŸi için cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ile bakanlara gönderecek.

OLAÄžANÜSTÜ HAL UYGULAMASI

Anayasa'da yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik kapsamÄ±nda olaÄŸanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin yerine olaÄŸanüstü hal CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri getirildiÄŸi için Meclis Ä°çtüzüÄŸü bu kapsamda yeniden düzenlendi.

Buna göre, Anayasa'nÄ±n 119'uncu maddesi gereÄŸince cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan olaÄŸanüstü hal ile ilgili karar, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tezkeresiyle TBMM'nin onayÄ±na sunulacak.

Meclis tatilde ise derhal toplantÄ±ya çaÄŸrÄ±lacak, TBMM gerekli gördüÄŸü takdirde olaÄŸanüstü halin süresini kÄ±saltabilecek, uzatabilecek veya olaÄŸanüstü hali kaldÄ±rabilecek.

Öngörülen sürenin kÄ±saltÄ±lmasÄ± veya uzatÄ±lmasÄ± hakkÄ±nda siyasi parti gruplarÄ± veya en az 20 milletvekilinin imzasÄ±yla görüÅŸme sÄ±rasÄ±nda önerge verilebilecek. Oylamadan önce önerge sahibi 5 dakikayÄ± geçmemek üzere söz alabilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n talebiyle TBMM her defasÄ±nda 4 ayÄ± geçmemek üzere süreyi uzatabilecek. SavaÅŸ hallerinde söz konusu 4 aylÄ±k süre aranmayacak.

Meclis tarafÄ±ndan onaylanan olaÄŸanüstü halin süresinin uzatÄ±lmasÄ±, deÄŸiÅŸtirilmesi veya olaÄŸanüstü halin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na dair cumhurbaÅŸkanÄ± tezkereleri de bu maddedeki usule göre görüÅŸülecek ve karara baÄŸlanacak.

OHAL KARARNAMELERÄ°NÄ°N GÖRÜÅžÜLMESÄ°

Ä°çtüzüÄŸün, 128'inci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "OlaÄŸanüstü hallerde çÄ±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin görüÅŸülmesi" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.

Buna göre, Anayasa'nÄ±n 119'uncu maddesi çerçevesinde ilan edilen olaÄŸanüstü hallerde cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan ve Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±klarÄ± gün Meclis onayÄ±na sunulan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri, savaÅŸ ve mücbir sebeplerle TBMM'nin toplanamamasÄ± hali hariç olmak üzere 3 ay içinde Mecliste öncelikle görüÅŸülecek ve karara baÄŸlanacak.

Söz konusu kararnameler bir ay içinde komisyonlarda görüÅŸülmediÄŸi taktirde, Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca doÄŸrudan doÄŸruya Genel Kurul gündemine alÄ±nacak. Genel Kurul, geriye kalan 2 ay içinde bu kararnameler hakkÄ±nda karar verecek. Üç ay içinde görüÅŸülüp karara baÄŸlanamayan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri kendiliÄŸinden yürürlükten kalkacak.

Ä°çtüzükte gösterilen sürelerin iÅŸlemeyeceÄŸi zaman dilimine, uygulamaya uygun olarak "ara verme" ibaresi eklendi.

TEKNÄ°K DÜZENLEMELER

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine uygun olarak Ä°çtüzüÄŸün çeÅŸitli maddelerinde geçen "kanun tasarÄ±sÄ±", "hükümet", "bakanlar kurulu" gibi ibareler, Ä°çtüzük madde metinlerinden çÄ±karÄ±ldÄ±, gereken yerlere "cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ±", "bakan", "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamesi" gibi ibareler eklendi.

Tümüyle iÅŸlevsiz hale gelen maddeler yürürlükten kaldÄ±rÄ±ldÄ± ayrÄ±ca kurucu nitelikte düzenleme getirmeyen salt teknik uyum amacÄ±nÄ± gözeten düzenlemelere toplu olarak yer verildi. TBMM Ä°çtüzüÄŸü yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarihte yürürlüÄŸe girecek. (AA)

Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸiklik teklifi Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 21:29

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