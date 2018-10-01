Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸiklik teklifi Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu

TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, TBMM Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼ÄŸÃ¼nde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'ni Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sundu.

AKP Ä°zmir Milletvekili ve TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, yasama organÄ±nÄ± etkisizleÅŸtireceÄŸi eleÅŸtirilerine neden olan TBMM Ä°çtüzüÄŸünde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi'ni TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sundu.

Teklife göre, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar, atandÄ±klarÄ± tarihten sonra yapÄ±lan ilk birleÅŸimde and içecekler. BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±nÄ±n üye sayÄ±sÄ± BaÅŸkan hariç tutularak belirlenecek.

DanÄ±ÅŸma Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaÅŸkanÄ± veya görevlendireceÄŸi baÅŸkanvekili baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda siyasi parti grup baÅŸkanlarÄ± veya baÅŸkanvekillerinden kurulacak.

BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±nÄ±n teklifi üzerine Genel Kurulca iÅŸaret oyuyla Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarÄ±nÄ±n sayÄ±larÄ± ve adlarÄ± deÄŸiÅŸtirilebilecek.

Buna göre TBMM KomisyonlarÄ± ÅŸunlardan oluÅŸacak:

- Anayasa

- Adalet

- Milli Savunma

- Ä°çiÅŸleri

- DÄ±ÅŸiÅŸleri

- Milli EÄŸitim, Kültür, Gençlik ve Spor

- BayÄ±ndÄ±rlÄ±k, Ä°mar, UlaÅŸtÄ±rma ve Turizm

- Çevre

- SaÄŸlÄ±k, Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Ä°ÅŸler

- TarÄ±m, Orman ve KöyiÅŸleri

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji

- Dilekçe

- Bütçe

- Kamu Ä°ktisadi TeÅŸebbüsleri

- Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme

- Avrupa BirliÄŸi Uyum

- KadÄ±n Erkek FÄ±rsat EÅŸitliÄŸi

- Güvenlik ve Ä°stihbarat

Anayasa, Ä°çtüzük ve kanunlarla belirlenenler hariç olmak üzere, komisyonlarÄ±n her birinin üye sayÄ±sÄ±, BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±nÄ±n teklifi üzerine Genel Kurulca iÅŸaret oyuyla belirlenecek.

Teklifle Plan ve Bütçe Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu üyeliÄŸine seçilen milletvekillerinin, diÄŸer komisyonlarÄ±nda görev alabilmesi de saÄŸlanacak.

Bir siyasi parti grubu komisyonlarda kendisine düÅŸen kontenjandan Genel Kurulca seçilmiÅŸ bir üyenin yerine baÅŸka bir isim bildirebilecek. Bu durumda Genel Kurulca iÅŸaret oyuyla seçim yapÄ±lacak.

‘KONUÅžMA SÜRESÄ° KOMÄ°SYON KARARI Ä°LE BELÄ°RLENEBÄ°LECEK’

Komisyon toplantÄ±larÄ±na Meclis üyeleri katÄ±labilecek. Komisyonlar fikirlerini almak üzere kamu kurumlarÄ±ndan uzman personel ile kamu kurumu niteliÄŸindeki meslek kuruluÅŸlarÄ±, sivil toplum temsilcileri ve özel kiÅŸileri çaÄŸÄ±rma yetkisine sahip olacak. AyrÄ±ca ihtiyaç görülmesi halinde komisyonlara ilgili yasama uzmanlarÄ± da çaÄŸÄ±rÄ±labilecek. Komisyonlarda istem sÄ±rasÄ±na göre söz verilecek. Komisyon baÅŸkanÄ± söz sÄ±rasÄ±na baÄŸlÄ± olmayacak. Komisyonlarda, TBMM üyeleri ve katÄ±lmasÄ± durumunda yürütme temsilcileri söz alabilecek.

Komisyonca çaÄŸÄ±rÄ±lan kamu kurumlarÄ±, kamu kurumu niteliÄŸinde meslek kuruluÅŸlarÄ±, sivil toplum temsilcileri ile özel kiÅŸilere, komisyon baÅŸkanÄ±, gerekli gördüÄŸü zaman söz verebilecek. Komisyonda yapÄ±lacak konuÅŸmalarÄ±n süreleri komisyon kararÄ± ile belirlenebilecek.

Komisyon üyeleri dÄ±ÅŸÄ±nda kimse deÄŸiÅŸiklik önergeleri veremeyecek ve oy kullanamayacak. Her milletvekili üyesi olmadÄ±ÄŸÄ± bir komisyonun belgelerini görüp okuyabilecek.

Komisyonlar, gerek duyduÄŸunda bakanlÄ±klar ve kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile kamu kurumu niteliÄŸindeki meslek kuruluÅŸlarÄ± ve sivil toplum temsilcilerinden bir kanunun uygulanmasÄ±na iliÅŸkin olarak bilgi isteyebilecek. Gelen bilgiler komisyonda görüÅŸülerek Meclis BaÅŸkanÄ±na sunulacak. AyrÄ±ca Genel Kurulda görüÅŸme yapÄ±lamayacak.

TBMM Genel Kurulunun gündemi, "BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n Genel Kurula sunuÅŸlarÄ±', 'Özel gündemde yer alacak iÅŸler', 'Seçim', 'OylamasÄ± yapÄ±lacak iÅŸler', 'Meclis soruÅŸturmasÄ± raporlarÄ±', 'Genel görüÅŸme ve Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lmasÄ±na dair öngörüÅŸmeler', 'Kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diÄŸer iÅŸler"den oluÅŸacak.

DanÄ±ÅŸma Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayÄ± ile "Genel görüÅŸme ve Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lmasÄ±na dair öngörüÅŸmeler" için haftanÄ±n belli bir gününde belli bir süre ayrÄ±labilecek.

BaÅŸkanlÄ±kça lüzum görülen hallerde, "Kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diÄŸer iÅŸler"in görüÅŸme sÄ±rasÄ± DanÄ±ÅŸma Kurulunca Genel Kurula teklif olunabilecek.

Esas komisyonlar ve kanun teklifi sahiplerinin bu konu ile ilgili istemleri de DanÄ±ÅŸma Kurulunda görüÅŸülecek. Bu husus ayrÄ±ca elektronik ilan panosunda ilan edilecek.

BaÅŸkanlÄ±ÄŸa gelen kanun teklifleri, resmi tezkereler ve komisyon raporlarÄ± ile yazÄ±lÄ± soru, genel görüÅŸme, Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, Meclis soruÅŸturmasÄ± önergeleri, gelen kaÄŸÄ±tlar listesinde yayÄ±mlanacak. Bunlardan Genel Kurula sevk edilenler bu listede ayrÄ±ca belirtilecek. BaÅŸkanlÄ±ÄŸa geliÅŸ tarihleri de ayrÄ±ca gösterilecek.

Gelen kaÄŸÄ±tlar tatile rastlamadÄ±ÄŸÄ± takdirde, cumartesi ve pazar hariç, her gün internette yayÄ±mlanacak ve ilk birleÅŸim tutanaÄŸÄ±na eklenecek.

Teklifte, TBMM Ä°çtüzüÄŸünün 51'inci maddesinin deÄŸiÅŸtirilmesi önerildi. Madde ile Anayasa'da yer almayan gensoru ve kanun tasarÄ±sÄ± ibareleri metinden çÄ±karÄ±ldÄ±. Maddede yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle gelen kaÄŸÄ±tlarÄ±n elektronik iletiÅŸim aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duyurulmasÄ± kural haline getirildi.

DeÄŸiÅŸtirilmesi teklif edilen 51'inci madde, "BaÅŸkanlÄ±ÄŸa gelen kanun teklifleri, resmi tezkereler ve komisyon raporlarÄ± ile yazÄ±lÄ± soru, genel görüÅŸme, Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±, Meclis soruÅŸturmasÄ± önergeleri, gelen kaÄŸÄ±tlar listesinde yayÄ±mlanÄ±r. Bunlardan Genel Kurula sevk edilenler bu listede ayrÄ±ca belirtilir. BaÅŸkanlÄ±ÄŸa geliÅŸ tarihleri de ayrÄ±ca gösterilir. Gelen kaÄŸÄ±tlar, tatile rastlamadÄ±ÄŸÄ± takdirde Cumartesi ve Pazar hariç, her gün internette yayÄ±mlanÄ±r ve ilk birleÅŸim tutanaÄŸÄ±na eklenir" ÅŸeklinde hazÄ±rlandÄ±.

Ä°çtüzüÄŸün 59'uncu maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nÄ±n ikinci cümlesi yürürlükten kaldÄ±rÄ±ldÄ± ve ikinci fÄ±krasÄ±, "Yürütmeye 62'nci maddenin ikinci fÄ±krasÄ±na göre verilen sözün süresi yirmi dakikadÄ±r. Yürütmenin açÄ±klamasÄ±ndan sonra siyasi parti gruplarÄ± birer defa ve onar dakikayÄ± aÅŸmamak üzere, konuÅŸma hakkÄ±na sahiptirler. Grubu bulunmayan milletvekillerinden birine de beÅŸ dakikayÄ± geçmemek üzere söz verilir." ÅŸeklinde teklifte yer aldÄ±.

YASAMA ÜZERÄ°NDE YÜRÜTME GÖLGESÄ°

Teklifle, "Hükümetin temsili" baÅŸlÄ±klÄ± 62'nci madde, "Yürütmenin temsili" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile yeniden hazÄ±rlandÄ±.

Buna göre, bütçe kanun tekliflerinin görüÅŸüldüÄŸü Genel Kurul oturumlarÄ±na yürütme temsilcisi veya temsilcileri yürütme adÄ±na görüÅŸ bildirmek üzere katÄ±lacak.

Yürütme temsilcisi veya temsilcileri, savaÅŸ, savaÅŸÄ± gerektirecek bir durumun baÅŸ göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyet'e karÅŸÄ± kuvvetli ve eylemli bir kalkÄ±ÅŸma, ülkenin ve milletin bölünmezliÄŸini içten veya dÄ±ÅŸtan tehlikeye düÅŸüren ÅŸiddet hareketlerinin yaygÄ±nlaÅŸmasÄ±, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldÄ±rmaya yönelik yaygÄ±n ÅŸiddet hareketlerinin ortaya çÄ±kmasÄ±, ÅŸiddet olaylarÄ± nedeniyle kamu düzeninin ciddi ÅŸekilde bozulmasÄ±, tabii afet veya tehlikeli salgÄ±n hastalÄ±k ya da aÄŸÄ±r ekonomik bunalÄ±mÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ± hallerinde Meclis BaÅŸkanÄ±'nÄ±n daveti üzerine bilgilendirme yapmak üzere Genel Kurul oturumlarÄ±na katÄ±labilecek.

AyrÄ±ca, Genel Kurul çalÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lma talebinin Meclis BaÅŸkanÄ±'nca uygun görülmesi üzerine yürütme, Genel Kurul oturumlarÄ±na katÄ±labilecek ve görüÅŸ belirtebilecek. Bu hallerde söz süresi, siyasi parti gruplarÄ±na verilen süre kadar olacak.

TBMM Ä°çtüzüÄŸü'nün 70'inci maddesinin dördüncü fÄ±krasÄ± ise teklifle, "Yürütme temsilcisi veya temsilcileri 62'nci maddede belirtilen hallerde aynÄ± maddede belirtilen usulle kapalÄ± oturumlarda bulunabilirler." ÅŸeklinde düzenlendi.

SEÇÄ°MLERÄ°N YENÄ°LENMESÄ° HALÄ°NDE YASAMA BELGELERÄ°NÄ°N DURUMU

"Seçimlerin yenilenmesi halinde tasarÄ± ve tekliflerin durumu" baÅŸlÄ±klÄ± içtüzüÄŸün 77'nci maddesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte deÄŸiÅŸtirildi.

"Seçimlerin yenilenmesi halinde yasama belgelerinin durumu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla hazÄ±rlanan 77'nci madde teklifte ÅŸu ÅŸekilde yer aldÄ±:

“Bir yasama döneminde sonuçlandÄ±rÄ±lamamÄ±ÅŸ olan kanun teklifleri ile CumhurbaÅŸkanÄ±'nca bir daha görüÅŸülmek üzere geri gönderilen kanunlar hükümsüz sayÄ±lÄ±r ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu teklifleri yenileyebilirler. Yenilenen teklifin tümü üzerindeki görüÅŸmelerden sonra önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açÄ±kça belirtilmek kaydÄ±yla, komisyonca benimsenebilir. Yasama dönemi baÅŸÄ±nda; önceki dönemde verilmiÅŸ yazÄ±lÄ± soru, Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ± önergeleri, genel görüÅŸme önergeleri, Meclis soruÅŸturmasÄ± önergeleri ve diÄŸer yasama belgeleri hükümsüz sayÄ±lÄ±r.”

"Kanun tasarÄ± ve tekliflerinin Genel Kurul'da görüÅŸülmesi" baÅŸlÄ±klÄ± içtüzüÄŸün 81'inci maddesi, "Kanun tekliflerinin Genel Kurul'da görüÅŸülmesi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte deÄŸiÅŸtirildi.

Madde ile kanun tekliflerinin Genel Kurul'da görüÅŸülmesi usulü yeni hükümet sisteminin parametrelerine uyumlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca, CumhurbaÅŸkanÄ±'nca yayÄ±mlanmasÄ± kÄ±smen uygun bulunmayan ve bir daha görüÅŸülmek üzere TBMM'ye geri gönderilen kanunlarÄ±n görüÅŸülmesi usulüne yönelik olarak Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine uyum mahiyetinde düzenleme yapÄ±ldÄ±.

TBMM Ä°çtüzüÄŸü'nün 90'Ä±ncÄ± maddesinin de baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla birlikte deÄŸiÅŸtirilmesi öngörüldü.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinden önce milletlerarasÄ± antlaÅŸmalarÄ±n uygun bulunmasÄ±na iliÅŸkin kanun önerileri, Bakanlar Kurulu tarafÄ±ndan verilen kanun tasarÄ±larÄ± ÅŸeklinde Meclis'e sunuluyordu. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi'nde kanun teklif etme yetkisi, yürütme organÄ±ndan alÄ±narak yalnÄ±zca milletvekillerine tanÄ±ndÄ±.

"MilletlerarasÄ± antlaÅŸmalarÄ±n uygun bulunma teklifleri" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla hazÄ±rlanan yeni 90'Ä±ncÄ± madde, teklifte ÅŸu ÅŸekilde deÄŸiÅŸtirildi:

“Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayÄ± bir kanunla uygun bulmasÄ±na baÄŸlÄ± olan antlaÅŸmalar, kanun teklifine dönüÅŸtürülmek üzere CumhurbaÅŸkanÄ±'nca, Türkiye Büyük Millet Meclisine genel gerekçesiyle sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi BaÅŸkanÄ±'nca DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonuna gönderilen andlaÅŸmalar, Komisyon tarafÄ±ndan kanun teklifine dönüÅŸtürülerek raporla birlikte Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulur. Bu madde kapsamÄ±ndaki antlaÅŸmalara iliÅŸkin kanun teklifleri, diÄŸer kanun tekliflerinin tabi olduÄŸu usule göre iÅŸlem görür.”

GENEL VEYA ÖZEL AF Ä°LANINI Ä°ÇEREN KANUN TEKLÄ°FLERÄ°

“Ölüm cezalarÄ±nÄ±n yerine getirilmesine dair kanun tasarÄ±larÄ± ile genel veya özel af ilanÄ±nÄ± içeren kanun tasarÄ± ve teklifleri" baÅŸlÄ±klÄ± TBMM Ä°çtüzüÄŸü'nün 92'nci maddesi, "Genel veya özel af ilanÄ±nÄ± içeren kanun teklifleri" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.

Teklife göre, genel veya özel af ilanÄ±nÄ± içeren tekliflerin Genel Kurul'da kabulü, TBMM üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üç çoÄŸunluÄŸunun kararÄ± ile mümkün olacak.

Gerekli çoÄŸunluk, söz konusu tekliflerin afla ilgili maddelerinde ve tümünün oylamasÄ±nda ayrÄ± ayrÄ± aranacak. Teklif hakkÄ±nda verilen genel veya özel af ilanÄ±nÄ± içeren deÄŸiÅŸiklik önergesinin kabulü halinde, kabul için gerekli beÅŸte üç çoÄŸunluÄŸun tespiti için bu önergenin oylanmasÄ± açÄ±k oylama suretiyle tekrarlanacak.

SORU ÖNERGELERÄ°NE KELÄ°ME SINIRI!

Ä°çtüzüÄŸün AltÄ±ncÄ± KÄ±sÄ±m baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "Bilgi Edinme ve Denetim YollarÄ±" ÅŸeklinde, kÄ±smÄ±n birinci bölümünün baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ise "YazÄ±lÄ± soru" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.

DeÄŸiÅŸtirilen içtüzüÄŸün 96'ncÄ± maddesine göre, yazÄ±lÄ± soru, kÄ±sa, gerekçesiz ve kiÅŸisel görüÅŸ ileri sürülmeksizin kiÅŸilik ve özel yaÅŸama iliÅŸkin konularÄ± içermeyen bir önerge ile yazÄ±lÄ± olarak cevaplanmak üzere milletvekillerinin, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlara yazÄ±lÄ± olarak soru sormalarÄ±ndan ibaret olacak. YazÄ±lÄ± soru önergeleri beÅŸ yüz kelimeyi geçemeyecek.

YazÄ±lÄ± soru önergesi, sadece bir milletvekili tarafÄ±ndan imzalanacak ve BaÅŸkanlÄ±ÄŸa verilecek.

BaÅŸkan, içtüzük ÅŸartlarÄ±na uygun gördüÄŸü önergeleri gelen kaÄŸÄ±tlar listesinde yayÄ±mlayacak ve ilgili cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ile bakanlara gönderecek.

MECLÄ°S SORUÅžTURMASI ÖNERGELERÄ°

“CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar hakkÄ±nda verilen Meclis soruÅŸturmasÄ± önergeleri” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla deÄŸiÅŸtirilen 107'nci madde ile görevde bulunan veya görevinden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olan cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlar hakkÄ±nda görevleri ile ilgili suç iÅŸledikleri iddiasÄ±yla TBMM üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi önergeyle Meclis soruÅŸturmasÄ± açÄ±lmasÄ± istenebilecek.

Bu önergede, görevleriyle ilgili iÅŸlerden dolayÄ± hakkÄ±nda Meclis soruÅŸturmasÄ± açÄ±lmasÄ± istenen cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ve bakanlarÄ±n cezai sorumluluÄŸu gerektiren fiillerinin görevleri sÄ±rasÄ±nda iÅŸlendiÄŸinden bahsedilmesi, hangi fiillerinin hangi kanun ve nizama aykÄ±rÄ± olduÄŸunun gerekçe gösterilmek ve maddesi de yazÄ±lmak suretiyle belirtilmesi zorunlu olacak.

Teklife göre, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na verilen Meclis soruÅŸturmasÄ± önergesi, gelen kaÄŸÄ±tlar listesinde yayÄ±mlanacak, önergenin bir örneÄŸi derhal, hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenen cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± veya bakana BaÅŸkanlÄ±kça gönderilecek ve Genel Kurulda okunacak.

Meclis soruÅŸturmasÄ± açÄ±lÄ±p açÄ±lmamasÄ± hakkÄ±nda yapÄ±lacak görüÅŸmelerin günü, önergenin veriliÅŸinden itibaren bir ay içinde görüÅŸülüp karara baÄŸlanacak ÅŸekilde, bir özel gündem halinde DanÄ±ÅŸma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilecek. Bu görüÅŸme günü de ayrÄ±ca hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenen cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± veya bakana bildirilecek.

SÄ±rasÄ±yla, önergeyi verenlerden ilk imza sahibinin veya onun göstereceÄŸi bir diÄŸer imza sahibinin, ÅŸahÄ±slarÄ± adÄ±na üç milletvekilinin ve o sÄ±rada görevde bulunsun veya bulunmasÄ±n, hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenen cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± veya bakanÄ±n konuÅŸacaÄŸÄ± bir görüÅŸmeden sonra, Meclis soruÅŸturmasÄ± açÄ±lÄ±p açÄ±lmamasÄ± hakkÄ±nda üye tamsayÄ±sÄ±nÄ±n beÅŸte üçünün gizli oyuyla karar verilecek.

Teklife göre, Meclis soruÅŸturmasÄ± açÄ±lmasÄ±na karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranÄ±nda komisyona verebilecekleri üye sayÄ±sÄ±nÄ±n 3 katÄ± olarak gösterecekleri adaylar arasÄ±ndan her siyasi parti için ayrÄ± ayrÄ± ad çekme suretiyle kurulacak 15 kiÅŸilik bir komisyon tarafÄ±ndan soruÅŸturma yapÄ±lacak.

Komisyon, kendisine bir baÅŸkan, bir baÅŸkanvekili, bir sözcü ve bir katip seçecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre hakimlerin davaya bakmasÄ±na veya karara katÄ±lmasÄ±na engel oluÅŸturacak durumlarda bulunan milletvekilleri, bu komisyona seçilemeyecek. Komisyonda görevlendirilecek kamu görevlileri için de aynÄ± hüküm uygulanacak.

CUMHURBAÅžKANININ SORUÅžTURACAK KOMÄ°SYON ÅžANSA BELÄ°RLENECEK

Meclis Ä°çtüzüÄŸü'nün, 114'üncü maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n cezai sorumluluÄŸu" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.

Görevde bulunan veya görevden ayrÄ±lan cumhurbaÅŸkanÄ± hakkÄ±nda, bir suç iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla TBMM üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸunun vereceÄŸi önergeyle soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenebilecek.

Meclis, önergeyi her durumda en geç 1 ay içinde görüÅŸecek. Meclisin bilgisine sunulacak önerge, soruÅŸturulmasÄ± istenen cumhurbaÅŸkanÄ±na bildirilecek ve Meclisin bilgisine sunulmasÄ±ndan baÅŸlayarak 7 gün sonraki birleÅŸimin gündemine alÄ±nacak.

SÄ±rasÄ±yla önergeyi verenlerden ilk imza sahibinin veya onun göstereceÄŸi bir diÄŸer imza sahibinin, ÅŸahÄ±slarÄ± adÄ±na 3 milletvekilinin ve tercih etmesi halinde, o sÄ±rada görevde bulunsun veya bulunmasÄ±n, hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenen cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n konuÅŸacaÄŸÄ± bir görüÅŸmeden sonra, Meclis soruÅŸturmasÄ± açÄ±lÄ±p açÄ±lmamasÄ± hakkÄ±nda üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'te 3'ünün gizli oyuyla karar verilecek.

SoruÅŸturma açÄ±lmasÄ±na karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranÄ±nda komisyona verebilecekleri üye sayÄ±sÄ±nÄ±n 3 katÄ± olarak gösterecekleri adaylar arasÄ±ndan her siyasi parti için ayrÄ± ayrÄ± ad çekme suretiyle kurulacak 15 kiÅŸilik bir komisyon tarafÄ±ndan soruÅŸturma yapÄ±lacak.

Komisyon, Meclis soruÅŸturmasÄ± komisyonunun yetkilerini kullanabilecek. Kendisine bir baÅŸkan, bir baÅŸkanvekili, bir sözcü ve bir katip seçecek soruÅŸturma komisyonu, üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸu ile toplanacak ve toplantÄ±ya katÄ±lanlarÄ±n salt çoÄŸunluÄŸu ile karar verilecek.

CUMHURBAÅžKANI SORUÅžTURMASINDA GÄ°ZLÄ°LÄ°K ESASI!

ÇalÄ±ÅŸmalarÄ± gizli olacak komisyona kendi üyeleri dÄ±ÅŸÄ±ndaki milletvekilleri katÄ±lamayacak.

Komisyon, soruÅŸturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içinde Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunacak. SoruÅŸturmanÄ±n bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona 1 aylÄ±k yeni ve kesin bir süre verilecek. Komisyonun bu konudaki istem yazÄ±sÄ± Genel Kurulun bilgisine sunulacak. Bu süre sonunda raporun TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na teslimi zorunlu olacak.

BaÅŸkanlÄ±ÄŸa verildiÄŸi tarihten itibaren 10 gün içinde daÄŸÄ±tÄ±lacak rapor, daÄŸÄ±tÄ±mÄ±ndan itibaren 10 gün içinde Genel Kurulda görüÅŸülecek. Bu görüÅŸmede komisyona, ÅŸahÄ±slarÄ± adÄ±na 6 milletvekiline ve o sÄ±rada görevde bulunsun veya bulunmasÄ±n hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenen cumhurbaÅŸkanÄ±na söz verilecek.

Son söz, hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±lmasÄ± istenen cumhurbaÅŸkanÄ±na ait olacak ve süresi sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmayacak. CumhurbaÅŸkanÄ±, isterse savunmasÄ±nÄ± yazÄ±lÄ± olarak gönderebilecek. Bu savunma Genel Kurulda aynen okunacak.

GörüÅŸmeler tamamlandÄ±ktan sonra komisyon raporu Genel Kurulca gizli oyla karara baÄŸlanacak.

TBMM, üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n en az 3'te 2'sinin oyuyla Yüce Divana sevk kararÄ± alabilecek.

Komisyonun Yüce Divana sevk yönündeki raporlarÄ± ile Genel Kurulun Yüce Divana sevk kararlarÄ±nda hangi ceza hükmüne dayanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilecek.

Komisyonun Yüce Divana sevk etmeme yönündeki raporlarÄ±nÄ±n reddi ancak Yüce Divana sevke dair verilen ve sevk kararÄ±nÄ±n hangi ceza hükmüne dayanacaÄŸÄ±nÄ± gösteren bir önergenin kabulüyle mümkün olacak.

Ä°çtüzüÄŸün 118'inci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "Komisyon Genel Kurulu kararlarÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi. Buna göre, Komisyon BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±, Komisyon Genel Kurulunca alÄ±nan kararlarÄ± bastÄ±racak, bütün milletvekillerine daÄŸÄ±tacak ve gereÄŸi için cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ile bakanlara gönderecek.

OHAL UYGULAMASI

Anayasa'da yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklik kapsamÄ±nda olaÄŸanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerinin yerine olaÄŸanüstü hal CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri getirildiÄŸi için Meclis Ä°çtüzüÄŸü bu kapsamda yeniden düzenlendi.

Buna göre, Anayasa'nÄ±n 119'uncu maddesi gereÄŸince cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan olaÄŸanüstü hal ile ilgili karar, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tezkeresiyle TBMM'nin onayÄ±na sunulacak.

Meclis tatilde ise derhal toplantÄ±ya çaÄŸrÄ±lacak, Meclis gerekli gördüÄŸü takdirde olaÄŸanüstü halin süresini kÄ±saltabilecek, uzatabilecek veya olaÄŸanüstü hali kaldÄ±rabilecek.

Öngörülen sürenin kÄ±saltÄ±lmasÄ± veya uzatÄ±lmasÄ± hakkÄ±nda siyasi parti gruplarÄ± veya en az 20 milletvekilinin imzasÄ± ile görüÅŸme sÄ±rasÄ±nda önerge verilebilecek. Oylamadan önce önerge sahibi 5 dakikayÄ± geçmemek üzere söz alabilecek.

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n talebiyle TBMM her defasÄ±nda 4 ayÄ± geçmemek üzere süreyi uzatabilecek. SavaÅŸ hallerinde söz konusu 4 aylÄ±k süre aranmayacak.

Meclis tarafÄ±ndan onaylanan olaÄŸanüstü halin süresinin uzatÄ±lmasÄ±na, deÄŸiÅŸtirilmesine veya olaÄŸanüstü halin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na dair cumhurbaÅŸkanÄ± tezkereleri de bu maddedeki usule göre görüÅŸülecek ve karara baÄŸlanacak.

OHAL KARARNAMELERÄ°NÄ°N GÖRÜÅžÜLMESÄ°

Ä°çtüzüÄŸün, 128'inci maddesinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± "OlaÄŸanüstü hallerde çÄ±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin görüÅŸülmesi" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi.

Buna göre, AnayasanÄ±n 119'uncu maddesi çerçevesinde ilan edilen olaÄŸanüstü hallerde cumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lan ve Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±klarÄ± gün Meclis onayÄ±na sunulan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri, savaÅŸ ve mücbir sebeplerle TBMM'nin toplanamamasÄ± hali hariç olmak üzere 3 ay içinde Mecliste öncelikle görüÅŸülecek ve karara baÄŸlanacak.

Söz konusu kararnameler bir ay içinde komisyonlarda görüÅŸülmediÄŸi taktirde, Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca doÄŸrudan doÄŸruya Genel Kurul gündemine alÄ±nacak. Genel Kurul, geriye kalan 2 ay içinde bu kararnameler hakkÄ±nda karar verecek. 3 ay içinde görüÅŸülüp karara baÄŸlanamayan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnameleri kendiliÄŸinden yürürlükten kalkacak.

"Kanun tasarÄ±sÄ±" kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için Ä°çtüzüÄŸün, TBMM Bütçesi'nin hazÄ±rlanmasÄ±na iliÅŸkin bölümündeki "bütçe tasarÄ±sÄ±" ibaresi "bütçe taslaÄŸÄ±" ÅŸeklinde deÄŸiÅŸtirildi. Bütçe taslaÄŸÄ±nÄ± hazÄ±rlama görevi mevzuata uygun olarak TBMM Genel Sekreterine verildi.

Ä°çtüzükte gösterilen sürelerin iÅŸlemeyeceÄŸi zaman dilimine, uygulamaya uygun olarak "araverme" ibaresi eklendi.

TEKNÄ°K DÜZENLEME

Ä°çtüzük Teklifi'nin gerekçesinde, 27 Nisan 2017'de yürürlüÄŸe giren Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin, içtüzükte kapsamlÄ± deÄŸiÅŸiklikler gerektirdiÄŸi belirtildi.

Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulan teklifin genel gerekçesinde, Anayasa'da 6771 sayÄ±lÄ± Kanun'la yapÄ±lan ve 27 Nisan 2017'de yürürlüÄŸe giren deÄŸiÅŸikliÄŸin, içtüzükte kapsamlÄ± deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±lmasÄ±nÄ± gerektirdiÄŸi ifade edildi.

Söz konusu deÄŸiÅŸikle yürütme yetki ve görevinin CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan yerine getirilmesinin düzenlendiÄŸi, cumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± ile bakanlarÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan atanacaÄŸÄ±, görevden alÄ±nacaÄŸÄ± ve ona karÅŸÄ± sorumlu olacaklarÄ± anÄ±msatÄ±lan gerekçede, yürütme ve yasamanÄ±n bu organik ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, iÅŸlemlerinin de ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerektirdiÄŸine iÅŸaret edildi.

Bu doÄŸrultuda kurul halinde bir hükümet bulunmadÄ±ÄŸÄ± için hükümetin Meclise kanun tasarÄ±sÄ± sunmasÄ± söz konusu olamayacaÄŸÄ± gibi hükümet üyelerinin Mecliste hükümeti temsilinin de mümkün olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Genel gerekçede, yürütme organÄ±nÄ±n temsilinin söz konusu olabileceÄŸi, bu çerçevede içtüzükte yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerde "kanun tasarÄ±sÄ±", "hükümet","bakanlar kurulu" gibi ibarelerin içtüzük metninden tümüyle ayÄ±klanmÄ±ÅŸ ve bunlarÄ±n yerine gerektiÄŸinde "CumhurbaÅŸkanÄ±", "CumhurbaÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ±" ve "bakan" gibi ibarelerin ekleneceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Anayasa'da yapÄ±lan önemli deÄŸiÅŸikliklerden birinin de CumhurbaÅŸkanÄ±'na nitelikli geri gönderme (veto) yetkisinin verilmesi olduÄŸu anÄ±msatÄ±lan gerekçede, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n geri gönderdiÄŸi bir kanunun aynen kabul edilebilmesi için üye tam sayÄ±sÄ±nÄ±n salt çoÄŸunluÄŸunun oyuna ihtiyaç duyulduÄŸu, veto edilen bir kanunun kabulü için en az 301 kabul oyu gerektiÄŸi, aksi takdirde metnin reddedilmiÅŸ olacaÄŸÄ± da hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Ä°çtüzükte bu deÄŸiÅŸikliÄŸe uygun deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

BÄ°LGÄ° EDÄ°NME VE DENETÄ°M ‘YENÄ°DEN TANIMLANDI’

Gerekçede, Anayasa'da olaÄŸan dönem "kanun hükmünde kararname" kavramÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± nedeniyle içtüzükte de bu kavramÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Yeni düzenlemede olaÄŸanüstü hallerde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin çÄ±karÄ±labileceÄŸine iÅŸaret edilerek, olaÄŸanüstü hallerde çÄ±karÄ±lan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinin Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±klarÄ± gün TBMM’nin onayÄ±na sunulmak ve yayÄ±m tarihinden itibaren üç ay içinde görüÅŸülüp sonuçlandÄ±rÄ±lmak zorunda olduklarÄ±, içtüzükte söz konusu kararnamelerin 3 aylÄ±k sürede çÄ±karÄ±lmalarÄ±nÄ± düzenleyen kurallar konulduÄŸu belirtildi.

Teklif ile Meclisin bilgi edinme ve denetim yollarÄ±na iliÅŸkin olarak Anayasa'da gerçekleÅŸtirilen deÄŸiÅŸikliklerin de içtüzüÄŸe yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bu baÄŸlamda "güvenoyu", "gensoru", "sözlü soru" gibi araçlarÄ±n içtüzükten ayÄ±klandÄ±ÄŸÄ±, "yazÄ±lÄ± soru", "genel görüÅŸme" ve "Meclis araÅŸtÄ±rmasÄ±" mekanizmalarÄ±nÄ±n yeniden tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Meclis soruÅŸturmasÄ± mekanizmasÄ±nÄ±n yürütme organÄ±nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe uygun olarak yeniden kurgulandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan genel gerekçede, bu çerçevede CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n "vatana ihanet" yerine "cezai sorumluluÄŸu"nun, Meclis soruÅŸturmasÄ± mekanizmasÄ±na koÅŸut olarak yeniden düzenlendiÄŸi kaydedildi.

Anayasa'da yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklerden birinin de sÄ±kÄ±yönetimin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve olaÄŸanüstü yönetim usullerinin tek baÅŸlÄ±k altÄ±nda toplanmasÄ± olduÄŸu anÄ±msatÄ±lan gerekçede, içtüzükte buna uygun "olaÄŸanüstü hal yönetimi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda yeni düzenlemeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ä°ÅžLEVSÄ°Z MADDELER AYIKLANDI

Gerekçede üye sayÄ±sÄ±nÄ±n 600'e çÄ±karÄ±lmasÄ±na yönelik deÄŸiÅŸikliÄŸin de içtüzüÄŸe yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°çtüzük deÄŸiÅŸiklik teklifinin temel olarak Anayasa'da yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklere uyum saÄŸlama amacÄ±yla hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±, bununla beraber içtüzüÄŸün özünü etkilemeyen iki ayrÄ± grup deÄŸiÅŸikliÄŸin daha yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.

Bunlardan birinci grubun halen iÅŸlevsiz halde bulunan maddelerden oluÅŸtuÄŸu belirtilerek, HesaplarÄ± Ä°nceleme Komisyonu'nun daha önce yapÄ±lan düzenlemelerle kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen içtüzükteki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sürdürdüÄŸü, benzer ÅŸekide Anayasa ve kanunlarda kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen idam cezasÄ±na iliÅŸkin içtüzükte usul kurallarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Ä°çtüzük deÄŸiÅŸikliÄŸinde bu tür iÅŸlevsiz kalan maddelerin ayÄ±klandÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.

Ä°kinci grup deÄŸiÅŸikliklerin, kuvvetli teamül haline gelmiÅŸ bazÄ± uygulamalarÄ±n içtüzüÄŸe derç edilmesi olduÄŸu belirtilen gerekçede, gelen kaÄŸÄ±tlarÄ±n önemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n fiziki olarak deÄŸil, elektronik kanallarla daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bu duruma örnek gösterilerek, kuvvetli teamül haline gelen bu tür uygulamalarÄ±n da içtüzük kuralÄ± haline getirildiÄŸi vurgulandÄ±. (AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 22:41

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