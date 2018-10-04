Bursaâ€™da ekmek zammÄ± iptal edildi

Bursa ValiliÄŸi, 250 gram ekmeÄŸin Ã¶nceki fiyatÄ± olan 1,25 lira Ã¼zerinden satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Bursa'da 250 gram ekmek fiyatÄ±nÄ±n 1.5 lira olmasÄ±na tepkiler gelirken, bugün Bursa ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada 250 gram ekmeÄŸin önceki fiyatÄ± olan 1,25 lira üzerinden satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam edeceÄŸi açÄ±klandÄ±.

Ankara ve Ä°stanbul'da ekmeÄŸe yapÄ±lmak istenen zamlarÄ±n durdurulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 1 aydÄ±r 250 gram ekmeÄŸi 1,5 liradan tüketen BursalÄ± vatandaÅŸlar, yüksek fiyata tepki göstermiÅŸti. Bugün Bursa ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yapÄ±larak ekmek fiyatÄ±nÄ±n 1.25 lira olduÄŸu bildirildi.

Bursa ValiliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klama ÅŸöyle; "Bursa Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸi ’nin, 03.09.2018 tarihli ve 7 sayÄ±lÄ± toplantÄ±sÄ±nda 1,50 Tl olarak belirlenen 250 gram ekmek fiyatÄ±; 5362 sayÄ±lÄ± Esnaf ve Sanatkarlar Meslek KuruluÅŸlarÄ± Kanunu’nun 62 inci maddesi gereÄŸince, Bursa ValiliÄŸi ile Bursa Esnaf ve Sanatkarlar OdalarÄ± BirliÄŸi temsilcileri arasÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ± neticesinde, 05.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiÅŸ ve 250 gram ekmek fiyatÄ±nÄ±n önceki fiyatÄ± olan 1,25 Tl üzerinden satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devamÄ±na karar verilmiÅŸtir. (Bursa/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 19:42

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