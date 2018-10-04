HacÄ± Lokman Birlik soruÅŸturmasÄ±nda 3 yÄ±ldÄ±r ilerleme yok

Cenazesi zÄ±rhlÄ± aracÄ±n arkasÄ±na baÄŸlanarak sÃ¼rÃ¼klenen HacÄ± Lokman Birlikâ€™in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin 3 yÄ±l Ã¶nce baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada ilerleme kaydedilmedi.

ÅžÄ±rnak’ta ‘sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ±’ döneminde 28 kurÅŸun ile öldürülen 24 yaÅŸÄ±ndaki HacÄ± Lokman Birlik’in cansÄ±z bedeni, 3 Ekim 2015 günü akrep tipi zÄ±rhlÄ± bir polis aracÄ±nÄ±n arkasÄ±na baÄŸlanarak kentin Dicle Mahallesi’nde sürüklendi. Kamuoyunda infial uyandÄ±ran olay sonrasÄ± Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±. BakanlÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ± ile Emniyet Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan yürütülen idari soruÅŸturmaya dair o dönem açÄ±klama yapan BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu, “Tahkikat sonuçlandÄ±. Ä°ki polis, bu videoyu çektiÄŸi, bu davranÄ±ÅŸÄ± sergilediÄŸi, terör operasyonlarÄ±nÄ±n meÅŸruiyetine gölge düÅŸürdüÄŸü için görevden alÄ±ndÄ±” dedi. “Görevden men edildi” dediÄŸi ifade edilen polislerin farklÄ± Emniyet Müdürlüklerinde görevlendirildiÄŸi daha sonra ortaya çÄ±ktÄ±.

Birlik ailesi avukatlarÄ± ise, Birlik’i yaralÄ± haldeyken öldüren polisler hakkÄ±nda “Kasten öldürmek”, zÄ±rhlÄ± araçla sürükleyenler hakkÄ±nda “KiÅŸinin hatÄ±rasÄ±na hakaret etmek” ve “Görevi kötüye kullanmak”, olayÄ± gören diÄŸer polisler hakkÄ±nda da, “Ä°ÅŸlenen suçu bildirmemek”, “Suç iÅŸlemek amacÄ±yla örgüt kurmak” suçlarÄ±nÄ± iÅŸledikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

3 YILDA 5 SAVCI DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Kimlikleri tespit edilen polisler hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±ldÄ±. Ancak soruÅŸturmanÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günden bu yana geçen 3 yÄ±l içerisinde 5 savcÄ± deÄŸiÅŸmesine raÄŸmen, bu zamana kadar ciddi bir ilerleme kaydedilmedi.

‘VÄ°CDANÄ° ADALET OLUÅžTURMALIYIZ’

Birlik’in aÄŸabeyi Mehmet Birlik, kapatÄ±lmasÄ±ndan endiÅŸe edilen soruÅŸturmaya dair konuÅŸtu. Bir süredir uzak kaldÄ±ÄŸÄ± ÅžÄ±rnak’a her geldiÄŸinde anÄ±larÄ±nÄ±n yeniden canlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Birlik, kardeÅŸinin ölümüne iliÅŸkin baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmaya dair ise benzer durumlardaki vakalarda bugüne kadar vicdanlarÄ± rahatlatan bir kararÄ±n çÄ±kmamasÄ±nÄ± gerekçe göstererek “Umudum yok” yorumunda bulundu.

Olayda ismi geçen kiÅŸilerin görevden alÄ±nmak yerine daha yüksek mertebelere getirildiÄŸini belirten Birlik, “Vicdani bir adalet oluÅŸturmalÄ±yÄ±z” dedi. (ÅžÄ±rnak/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 16:34

www.evrensel.net