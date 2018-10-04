Konkordato ilan eden NuhoÄŸlu Ä°nÅŸaat'Ä±n bin iÅŸÃ§isi hÃ¢lÃ¢ alacaklÄ±

Konkordato baÅŸvurusu yapan NuhoÄŸlu Ä°nÅŸaat'Ä±n Ä°zmirâ€™de inÅŸa ettiÄŸi kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m konutlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan bin iÅŸÃ§inin alacaklarÄ± Ã¶denmedi.

Metehan UD

Ä°zmir

NuhoÄŸlu Ä°nÅŸaat konkordato için baÅŸvurduÄŸu öÄŸrenilirken ÅŸirketin Ä°zmir’de bakanlÄ±kla birlikte yürüttüÄŸü kentsel dönüÅŸüm konutlarÄ±nda çalÄ±ÅŸan 1000 civarÄ±nda iÅŸçinin alacaklarÄ± hâlâ ödenmedi. Ä°ÅŸçiler, hiç bir yetkilinin kendilerine açÄ±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Bölgedeki kentsel dönüÅŸüme baÅŸÄ±ndan beri karÅŸÄ± çÄ±kan mahalleliler de dönüÅŸümü kabul etmemekteki haklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n bir kez daha ortaya konduÄŸunu belirtti.

YaÅŸanan finansal krizle birlikte konkordato ilan eden ÅŸirket sayÄ±sÄ± 3 bini geçerken, kendi sektörlerinde büyük pasta payÄ±na da sahip ÅŸirketler de zorlu sürece girmeye baÅŸladÄ±. Özellikle artan demir fiyatlarÄ±ndan kaynaklÄ± sorun yaÅŸayan inÅŸaat sektöründe de ÅŸirketler tek tek konkordato ilan ediyor. Son olarak 1986 yÄ±lÄ±ndan beri faaliyet gösteren Ä°stanbul merkezli NuhoÄŸlu Ä°nÅŸaat da konkordato için baÅŸvuran ÅŸirketler arasÄ±na katÄ±ldÄ±. Konkordato ile henüz resmi açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. BaÅŸvuru da inkar edilmedi. Emlak sitelerinde yer alan habere göre, ÅŸirket konkordato komiserlerinin atanmasÄ± bekliyor. Ä°zmir’de inÅŸaatlarÄ± durma noktasÄ±na gelen konkordato yoluna doÄŸru ilerleyen çok sayÄ±da inÅŸaat ÅŸirketi var.

NuhoÄŸlu Ä°nÅŸaat’Ä±n Ä°stanbul, Ankara’nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°zmir’de de yapÄ±mÄ± devam eden projeleri bulunuyor. Åžirketin Ä°zmir KarabaÄŸlar, Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ller BankasÄ± ile birlikte yürüttüÄŸü kentsel dönüÅŸüm çalÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Yenitepe Ä°zmir’i sürdürüyordu ancak ÅŸantiyedeki çalÄ±ÅŸmalar bayram öncesi durma noktasÄ±na geldi. 1000 civarÄ±ndaki iÅŸçi sayÄ±sÄ± ise 100’e kadar düÅŸtü. 20 bloktan 15’inin kaba inÅŸaatÄ± biterken diÄŸer bloklar yerinde kaldÄ±. Bin beÅŸ yüz konutun yarÄ±sÄ± NuhoÄŸlu ÅŸirkete kalacakken, kalan yarÄ±sÄ± ise Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan kentsel dönüÅŸüm çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda yapÄ± rezervi olarak kullanÄ±lacaktÄ±. Ölümler, iÅŸ kazalarÄ± ve hak gasplarÄ± ile gündeme gelen projeden ev alanlarÄ±n durumuna iliÅŸkin henüz bir netlik yok.

ÇALIÅžAN AZ SAYIDAKÄ° Ä°ÅžÇÄ° DE PARA ALAMIYOR

ÇÄ±karÄ±lan iÅŸçilerin maaÅŸlarÄ± ile tazminatlarÄ± 3 Eylül’de ödenecek denmesine raÄŸmen halen geliÅŸme yok. Her bir iÅŸçinin sadece 2 ile 4 bin arasÄ±nda maaÅŸ alacaÄŸÄ± bulunuyor. NuhoÄŸlu’nun ödeme yapmamasÄ±ndan dolayÄ± taÅŸeron ÅŸirketler de iÅŸçilere ödeme yapamÄ±yor. EdindiÄŸimiz bilgilere alanda kalan 100 civarÄ±ndaki iÅŸçi de 3 aydÄ±r maaÅŸlarÄ±nÄ± alamÄ±yor. UlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Murat isimli temel ustasÄ±, taÅŸeron ÅŸirketin de kendilerine açÄ±klama yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bir süredir kimsenin telefonlara cevap vermediÄŸini söyledi. Murat “Krizle birlikte dolar yükselince demir getirmemeye baÅŸladÄ±lar. Ä°ÅŸçiler de para almayÄ±nca 2-3 gün iÅŸe çÄ±kmadÄ±. SonrasÄ±nda da bayram geldi ve bizi evlerimize yolladÄ±lar. Herkes memleketine gitti. Ben Ä°zmir’de oturuyorum ama BalÄ±kesir’de iÅŸ bulunca buraya geldim. Ä°ÅŸçiler daÄŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için bir ÅŸey yapamÄ±yoruz. ArÄ±yoruz, arÄ±yoruz kimse telefonlara çÄ±kmÄ±yor. Åžantiyedeki diÄŸer taÅŸeron ÅŸirketin iÅŸçileri de ödeme alamamÄ±ÅŸlar” dedi.

‘BAKANLIKLA ANLAÅžSAYDIK MAÄžDUR OLACAKTIK’

Bölgedeki kentsel dönüÅŸüm projesine en baÅŸÄ±ndan beri Ä°zmir Mahalleler BirliÄŸi olarak Limontepe, CennetçeÅŸme ve Uzundere köyü sakinleri kurduklarÄ± derneklerle karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor.

Projenin halka yönelik deÄŸil zenginlere yönelik olduÄŸunu belirtiyor ve rantsal dönüÅŸüm olarak nitelendiriyorlar. Limontepe Kentsel DönüÅŸüm DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± DoÄŸan Yüksel, yaÅŸananlarÄ±n bir kez daha haklÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu dile getirerek ÅŸunlarÄ± söyledi “BakanlÄ±kla ya da ÅŸirketle anlaÅŸmÄ±ÅŸ olsak maÄŸduriyet yaÅŸayacaktÄ±k, deyim yerindeyse yanmÄ±ÅŸtÄ±k. Ä°yi ki imzalamamÄ±ÅŸÄ±z. Ä°mzalasak evlerimiz yÄ±kÄ±lacaktÄ± ve ortada kalacaktÄ±k. 18 ay kira yardÄ±mÄ± aldÄ±ktan sonra sorun yaÅŸayacaktÄ±k. Fikirtepe’deki benzer bir örnek daha yaÅŸanacaktÄ±. BinalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer riskli alandÄ±, tamamÄ±na yakÄ±nÄ± boÅŸtu. Son olarak ÅŸirketin bakanlÄ±kla sorun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendik. BakanlÄ±ÄŸÄ±n da korktuÄŸu baÅŸÄ±na geldik. Öte yandan imar planlarÄ±na açmÄ±ÅŸ olduÄŸu dava da devam ediyor. Hukuki süreç bitmeden inÅŸaata baÅŸladÄ±lar”.

Konuyla ilgili bilmek için aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z NuhoÄŸlu ve taÅŸeron ÅŸirketten herhangi bir yetkiliye ulaÅŸamadÄ±k.

Ä°ÅŸ cinayetinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± NuhoÄŸlu'nun ÅŸantiyesine 24 saat Ã§alÄ±ÅŸma izni

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 11:41

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