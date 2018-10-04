4 ÅŸirket daha konkordato ilan etti

HAFF Kimya, Aldan SaÄŸlÄ±k Hizmetleri, Delta Makina ve Teksan Makina konkordato ilan etti.

Ä°stanbul, Ankara ve Gebze’den 4 konkordato haberi geldi. Ä°stanbul'dan HAFF Kimya, Ankara’dan Aldan Hastanesi ve Delta Makina ile Gebze'den Teksan Makina konkordato ilan etti.

Sözcü’nün haberine göre, HAFF Kimya ayakkabÄ± ve deri bakÄ±m ürünleri ile ayakkabÄ± finisaj kimyasallarÄ± üretimi gerçekleÅŸtiriyor. Aldan SaÄŸlÄ±k Hizmetleri, Ankara’da yer alan Minasera Aldan Hastanesinin sahibi. Hastane, 2016 yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda ve 22.800 metrekare kapalÄ± alanda kuruldu. Delta Makina, 1986 yÄ±lÄ±nda Spektra Jeotek tarafÄ±ndan sondaj makinasÄ± ve ekipmanlarÄ± üretimi yapan bir ÅŸirket olarak kuruldu. Teksan Makina ise Alüminyum ve alüminyum alaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n üretimi yapÄ±yor.

Bu sabah "kirz yok" diyen AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün aÄŸabeyi Ä°smail Aslan'Ä±n sahibi olduÄŸu Aslan Tekstil de konkordato ilan etmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

AKP'li vekil 'kriz yok' dedi, aÄŸabeyi konkordato ilan etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 10:56

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