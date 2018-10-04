FotoÄŸraf: @Nilgun_OK/Twitter
AKP'li vekil 'kriz yok' dedi, aÄŸabeyi konkordato ilan etti
'Kriz yok' aÃ§Ä±klamasÄ± yapan AKP Denizli Milletvekili NilgÃ¼n Ã–kâ€™Ã¼n aÄŸabeyi Ä°smail Aslan'Ä±n sahibi olduÄŸu Aslan Tekstil, konkordato baÅŸvurusu yaptÄ±.
Denizli’de dün "kriz yok" açÄ±klamasÄ± yapan AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün aÄŸabeyinin ÅŸirketinin konkordato baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.
Denizli24 Haber’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre döviz kurundaki yükseliÅŸin ardÄ±ndan peÅŸ peÅŸe gelen konkordato baÅŸvurularÄ±na Denizli'deki tekstil ÅŸirketleri de eklendi. Konkordato ilan eden ÅŸirketler kervanÄ±na AKP Denizli Milletvekili Nilgün Ök’ün abisi Ä°smail AslanÄ±n sahibi olduÄŸu Aslan Tekstil de eklendi.
Nilgün Ök, dün yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada "Eylül ayÄ±nda açÄ±klanan ihracat rekorunun, her fÄ±rsatta IMF'yi gündeme getiren fÄ±rsatçÄ±lara en güzel cevap olduÄŸunu" öne sürmüÅŸ ve “kriz yok” demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 09:22