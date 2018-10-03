Avni Mutlu ve HÃ¼seyin Ã‡apkÄ±n'Ä±n cezalarÄ± onandÄ±

Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi, Ä°stanbul eski Valisi HÃ¼seyin Avni Mutlu ve Ä°stanbul eski Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HÃ¼seyin Ã‡apkÄ±n'Ä±n hapis cezalarÄ±nÄ± onadÄ±.

Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi, Ä°stanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Ä°stanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin ÇapkÄ±n'Ä±n aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5 'i tutuklu 11 sanÄ±k hakkÄ±ndaki istinaf baÅŸvurularÄ±nÄ± karara baÄŸladÄ±. Daire, 11 sanÄ±k hakkÄ±ndaki baÅŸvurunun esastan reddine karar vererek, usule ve esas iliÅŸkin herhangi bir hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±, delillerde ve iÅŸlemlerde herhangi bir eksiklik olmadÄ±ÄŸÄ±, ispat bakÄ±mÄ±ndan deÄŸerlendirmenin yerinde olduÄŸu, eylemlerin doÄŸru olarak nitelendirildiÄŸi ve kanunda öngörülen suç tipine uyduÄŸu, cezalarÄ±n kanuni baÄŸlamda uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Böylece Mutlu’nun 3 yÄ±l 1 ay 15 gün ve ÇapkÄ±n'Ä±n 2 yÄ±l 1 ay cezasÄ± onanmÄ±ÅŸ oldu. Karar oybirliÄŸiyle alÄ±ndÄ±.

NE OLMUÅžTU?

Ä°stanbul 30. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi 10 Åžubat'ta FETÖ'nün Mülkiye YapÄ±lanmasÄ±'na iliÅŸkin 14 sanÄ±klÄ± davayÄ± karara baÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. “Örgüt içindeki hiyerarÅŸik yapÄ±ya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etme" suçundan eski Ä°stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu 3 yÄ±l 1 ay 15 gün, eski Ä°stanbul Emniyet Müdürü Hüseyin ÇapkÄ±n'Ä±n da 2 yÄ±l 1 ay hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar veren mahkeme heyeti, Hüseyin Avni Mutlu'nun tahliyesine, Hüseyin ÇapkÄ±n'Ä±n da yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± yasaklamÄ±ÅŸtÄ±. 6 sanÄ±ÄŸÄ±n tüm suçlardan beraatÄ±na karar veren mahkeme heyeti, 6 sanÄ±ÄŸÄ± da çeÅŸitli hapis cezalarÄ±na çarptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 20:24

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