04 Ekim 2018 03:39
Son Düzenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 01:04

Hayallerine banka el koydu

Van’da Rayt İnşaat şirketinin Şekerbank’a olan borcundan dolayı şirketin ailelere teslim ettiği ve tapusunu vermediği 328 daireye banka el koydu.

Hayallerine banka el koydu

Fotoğraf: Çaldıran Ajansı

    • Paylaş

    Orhan KURUL
    Diyarbakır

    Van’da Rayt İnşaat şirketinin sahibi Fuat Değer’in Şekerbank’a olan borcundan dolayı şirketin ailelere teslim ettiği ve tapusunu vermediği 328 daireye banka el koydu. Mağdur ailelerle uzlaşmadan vazgeçen banka evleri satmaya başladı. Aileler de evlerinden olmamak için yetkililerin bir çözüm bulmasını istiyor.

    Van’da Rayt İnşaat ile sözleşme yaparak İpekyolu Belediyesi’ne bağlı Hatuniye Mahallesi’nde yaptırılan Değerkent Sitesinden ev alan 450 ailenin 328’sine evler 2010 yılında inşa edilerek teslim ediliyor. O günden bu yana birçok aile evinin taksitlerini ödedi. Ancak belediye tarafından kat ittifakı verilen 328 evin tapuları bir türlü teslim edilmedi. Tapuların şirketin üzerine yapıldığı ileri sürüldü. Rayt İnşaatın sahibi Fuat Değer ise bu süre içinde Bahçesaray’da su fabrikası açabilmek için evlerin inşa edildiği arsayı bankaya ipotek göstererek kredi çekiyor. Kredi ödenmeyince banka tarafından evler 1 Ekim 2018 tarihinde satılığa çıkarılıyor. Ailelerle uzlaşmaya çalışan Şekerbank istediği parayı alamayınca evleri de satmaya başladı. İlk etapta 12 evin satıldığı bildirildi. Diğer yandan ise inşaat şirketinin evleri birden fazla kişiye de sattığı iddia edildi. Tapularını beklerken böyle bir durumla karşı karşıya kalan aileler, bankanın önünde basın açıklaması yaparak çözüm istedi. Yaşananları mağdur aileler Evrensel’e anlattı.

    EVLERİN ARSASI ÜZERİNE KREDİ ÇEKİLMİŞ

    Büyük bir mağduriyet yaşadıklarını söyleyen Yakup Aslan,  “Evler 2010 yılında yapıldı ama şimdiye kadar tapular verilmedi. Söylediğimizde de bana güvenmiyor musunuz diyordu” dedi. Fuat Değer’in bu siteyi yaparken yine Bahçesaray’da bir su fabrikası açtığını ve bu fabrikayı  açabilmek için Eximbank’tan Şekerbank’ın teminat mektubuyla kredi aldığını söyleyen Aslan, “Bu kredinin taksitlerini ödeyemeyince Şekerbank bunların taksitlerini ödemiş. Bu durumdan sonra da arsa ipotek altındayken alınan kat irtifakı tapuları da Şekerbank’a ipotek edildi” dedi.

    BANKA UZLAŞMADAN VAZGEÇTİ

    Tapularını almak için bankaya para vermeyi teklif ettiklerini söyleyen Aslan, “Önce uzlaştık ancak sonra vazgeçtiler. İstedikleri paranın neredeyse iki katı daha fazla istediler. Müteahhidin sorumsuzluğunun sonucu olarak biz mağdur oluyoruz. Su fabrikasının cezasını bize yıkmaya çalışıyorlar. Madem öyle su fabrikasının malzemelerine icra koysunlar. 2000’e yakın kişi bu usulsüzlüklerden kaynaklı mağdur oldu. Toplumsal kırılmalar yaşanabilir. Evlerin satışa çıkarılma haberlerinden sonra her günümüz gergin geçiyor. Yetkililer bu işe çözüm bulsun” dedi.

    AYNI DAİRE BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATILMIŞ!

    Bu usulsüzlüklerin öğrenilmesinden sonra aynı dairenin birden fazla kişiye satıldığı da ortaya çıktı. Görüştüğümüz ve isminin yazılmasını istemeyen bir yurttaş, “Ben daha paranın tamamını vermemiştim. Ama 50 bin liranın üzerinde para verdim. Sonra öğrendim ki bana sattıkları daireyi başkasına da satmışlar” dedi. Ellerinde hiçbir resmi belge olmadığını söyleyen yurttaş, “Karşılıklı güven ilişkisine dayanarak böyle bir şey yaptım. Eskiden beridir tanıştığımız biriydi” dedi. Hukuki süreç başlattıklarını söyleyen yurttaş, “Mahkemeye verdik şimdi sonucu bekliyoruz” dedi.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Bölge’de 3 yılda 332 kez sokağa çıkma yasağı
    SONRAKİ HABER

    Sigaradaki vergi oranı yüzden 63'ten 67'ye çıktı
    YAZARLAR
    Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Yeni bir dalga mı?

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Hak-hukuk tanımama, rüşvet; her şey ‘seçimi götürmek’ için!

     A. Cihan SOYLU
    A. Cihan SOYLU

    Yeni yıl üzerine burjuva söylemi ve emekçiler

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Reklamlar bitti, şimdi gerçekler!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    ABD’nin çöküşünden sonra ne olacak?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    2019’da Başımıza Neler Gelecek: Devrimcilerin Cezası Akıntıya Karşı Kürek Çekmek

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Metin Göktepe ve Yılmaz Onay’a sevgiler...
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Sigaradaki vergi oranı yüzden 63'ten 67'ye çıktı
    Sigaradaki vergi oranı yüzden 63'ten 67'ye çıktı

    Sigaradaki vergi oranı yüzden 63'ten 67'ye çıktı. Asgari maktu vergi tutarı ise sıfırlandı.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara'da doğal gaz patlaması: 5 kişi yaralandı
    Ankara'da doğal gaz patlaması: 5 kişi yaralandı

    Ankara'nın Pursaklar ilçesinde intihara kalkışan bir kişinin doğal gazı açması sonucu yaşanan patlamada 5 kişi yaralandı.

    Reuters: Kürtler, Esad’a yol haritası sundu
    Reuters: Kürtler, Esad’a yol haritası sundu

    Reuters, Türkiye’nin operasyon tehdidine karşı Suriyeli Kürtlerin Beşar Esad’a yol haritası sunduğu öne sürüldü.

    Lübnan’da Esad’ın Arap Birliği zirvesine çağrılması tartışılıyor
    Lübnan’da Esad’ın Arap Birliği zirvesine çağrılması tartışılıyor

    Lübnan Dışişleri Bakanı Basil, Suriye Devlet Başkanı Esad’ın Lübnan’da düzenlenecek Arap Birliği zirvesine katılımı için çalışabileceklerini söyledi.

    Eğitim Sen’den Antep raporu: Öğrenci çok, okul ve öğretmen yok!
    Eğitim Sen’den Antep raporu: Öğrenci çok, okul ve öğretmen yok!

    Eğitim Sen Antep Şubesi, hazırladığı eğitim raporuyla kentte yaşanan sorunlara dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    Bülent Şık ve Ahmet Şık'ın babası toprağa verildi
    Bülent Şık ve Ahmet Şık'ın babası toprağa verildi

    HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve bilim insanı Bülent Şık'ın babası Hüseyin Şık hayatını kaybetti. Antalya'da toprağa verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven toprağa verildi
    Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven toprağa verildi

    58 gündür cezaevinde açlık grevinde olan DTK Eş Başkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven’in annesi Cevriye Güven yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Pompeo: Kürtlerin katledilmemesi ABD'nin görevinin parçası
    Pompeo: Kürtlerin katledilmemesi ABD'nin görevinin parçası

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye'den çekilme kararı alan ABD'nin görevleri arasında 'Kürtlerin katledilmemesini sağlamak' olduğunu ifade etti.

    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları
    Fotoğraf ve videolarla Türkiye ve dünyadan yeni yıl kutlamaları

    Yeni yıl kutlamaları büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Dünya genelinde yüz binlerce kişi, yağışlı ve soğuk havaya aldırmadan meydanları doldurdu.

    Diğer hikayeler...
    GÜNCELLENDİ
    Futbolda ara transfer dönemi başladı (4 Ocak transfer haberleri)
    Futbolda ara transfer dönemi başladı (4 Ocak transfer haberleri)
    Yeni e’de bu ay: Gürültü ve sessizlik!
    Yeni e’de bu ay: Gürültü ve sessizlik!
    Cadde sokak, çarşı pazar, yer gök tiyatro!
    Cadde sokak, çarşı pazar, yer gök tiyatro!
    GÜNCELLENDİ
    Burak Yılmaz, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı
    Burak Yılmaz, Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı
    TCDD İZBAN için yeni teklif vermedi: Eski teklifi kabul edin
    TCDD İZBAN için yeni teklif vermedi: Eski teklifi kabul edin

    TCDD yöneticileri, İZBAN greviyle ilgili Demiryol-İş yöneticileriyle görüştü. Yeni teklifte bulunmayan TCDD, eski teklifin kabul edilmesini istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Şule İdil Dere dosyası 5. kez bilirkişiye gönderildi
    Şule İdil Dere dosyası 5. kez bilirkişiye gönderildi

    Hafriyat kamyonunun altında kalarak yaşamını yitiren Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin davada 5. kez bilirkişi raporu istendi. (Fotoğraf: Arşiv)

    Operasyonda, silah kazası sonucu bir asker yaşamını yitirdi
    Operasyonda, silah kazası sonucu bir asker yaşamını yitirdi

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde süren operasyonda silah kazası sonucunda bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 

    GÜNCELLENDİ
    Sarı Yelekliler'e tanıdık suçlama: Hükümeti düşürmek istiyorlar
    Sarı Yelekliler'e tanıdık suçlama: Hükümeti düşürmek istiyorlar

    Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux: Sarı yelekliler siyasi bir mücadele yürüterek hükümeti düşürmek istiyorlar.

    İstanbul Üniversitesi öğrencileri: Berkay Ustabaş'a özgürlük
    İstanbul Üniversitesi öğrencileri: Berkay Ustabaş'a özgürlük

    İstanbul Üniversitesi öğrencileri 'Berkin Elvan'ın cenazesine katılmak' suçlamasıyla 1 yıldır tutuklu olan Berkay Ustabaş için açıklama yaptı.

    Gazeteci Murat Aksoy tahliye edildi
    Gazeteci Murat Aksoy tahliye edildi

    22 Kasım’dan bu yana tutuklu bulunan Murat Aksoy tahliye oldu. Tahliye haberini Hukuk Danışmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz duyurdu.

    KESK’liler yapılamayan açıklama nedeniyle cezaevine girdi
    KESK’liler yapılamayan açıklama nedeniyle cezaevine girdi

    Mersin’de yapılamayan basın açıklama nedeniyle 15 ay hapis cezası alan KESK üyeleri cezaevine girdi.

    GÜNCELLENDİ
    Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a mektubu sakıncalı bulundu
    Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a mektubu sakıncalı bulundu

    Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yazdığı mektuba 'sakıncalı' denilerek el konuldu.

    Lübnan'da emekçiler yeni hükümetin kurulması talebiyle greve çıktı
    Lübnan'da emekçiler yeni hükümetin kurulması talebiyle greve çıktı

    Lübnan İşçi Sendikaları Birliği, yeni hükümetin bir an önce kurulması ve ülkedeki ekonomik duruma dikkat çekmek amacıyla bir günlük grev yaptı.

    CHP 4 büyükşehir, 4 il olmak üzere 102 adayı açıkladı
    CHP 4 büyükşehir, 4 il olmak üzere 102 adayı açıkladı

    CHP Bursa, Mersin, Maraş ve Van büyükşehir belediyelerinin de aralarında olduğu toplam 102 başkan adayını belirledi

    'OHAL Komisyonu savcıdan farklı neyi inceleyecek?'
    'OHAL Komisyonu savcıdan farklı neyi inceleyecek?'

    KHK ile ihraç edilen eğitimci Aydın Tan, Mersin'de ihraç edilen eğitimciler hakkında savcılığın 'kovuşturmaya gerek yok' kararına ilişkin yazdı.

    Avanak Avni heykeli yeniden Karikatür Evi yerine konuldu
    Avanak Avni heykeli yeniden Karikatür Evi yerine konuldu

    Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi önünden çalınan Avanak Avni heykeli, eski yerine, ustası Oğuz Aral’ın yanına yerleştirildi. 

    Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı genelgesi
    Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı genelgesi

    Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı adaylarının seçime katıldığı her seçim bölgesinde AK Parti'yle eş güdüm halinde ortak çalışmalar yapılacaktır

    GÜNCELLENDİ
    Alacakları ödenmeden işten atılan Nursan işçileri haklarını istedi
    Alacakları ödenmeden işten atılan Nursan işçileri haklarını istedi

    Hatay’da bulunan Nursan’ın kapatılmasıyla işsiz kalan işçilerden 100’ü, kapatılan fabrikanın önünde bir araya gelerek alacaklarını istedi.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'de 100 kişilik aday listesi PM onayına sunuldu
    CHP'de 100 kişilik aday listesi PM onayına sunuldu

    CHP MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen 100 kişilik isim listesi Parti Meclisi'nin onayına sunuldu.

    TİSK asgari ücret teşvikinin sınırlarının genişletilmesini istedi
    TİSK asgari ücret teşvikinin sınırlarının genişletilmesini istedi

    TİSK’in asgari ücret teşvikinin iş yeri ayrımı gözetilmeksizin genişletilmesi talebinde bulundu.