Hayallerine banka el koydu

Orhan KURUL

Diyarbakır

Van’da Rayt İnşaat şirketinin sahibi Fuat Değer’in Şekerbank’a olan borcundan dolayı şirketin ailelere teslim ettiği ve tapusunu vermediği 328 daireye banka el koydu. Mağdur ailelerle uzlaşmadan vazgeçen banka evleri satmaya başladı. Aileler de evlerinden olmamak için yetkililerin bir çözüm bulmasını istiyor.

Van’da Rayt İnşaat ile sözleşme yaparak İpekyolu Belediyesi’ne bağlı Hatuniye Mahallesi’nde yaptırılan Değerkent Sitesinden ev alan 450 ailenin 328’sine evler 2010 yılında inşa edilerek teslim ediliyor. O günden bu yana birçok aile evinin taksitlerini ödedi. Ancak belediye tarafından kat ittifakı verilen 328 evin tapuları bir türlü teslim edilmedi. Tapuların şirketin üzerine yapıldığı ileri sürüldü. Rayt İnşaatın sahibi Fuat Değer ise bu süre içinde Bahçesaray’da su fabrikası açabilmek için evlerin inşa edildiği arsayı bankaya ipotek göstererek kredi çekiyor. Kredi ödenmeyince banka tarafından evler 1 Ekim 2018 tarihinde satılığa çıkarılıyor. Ailelerle uzlaşmaya çalışan Şekerbank istediği parayı alamayınca evleri de satmaya başladı. İlk etapta 12 evin satıldığı bildirildi. Diğer yandan ise inşaat şirketinin evleri birden fazla kişiye de sattığı iddia edildi. Tapularını beklerken böyle bir durumla karşı karşıya kalan aileler, bankanın önünde basın açıklaması yaparak çözüm istedi. Yaşananları mağdur aileler Evrensel’e anlattı.

EVLERİN ARSASI ÜZERİNE KREDİ ÇEKİLMİŞ

Büyük bir mağduriyet yaşadıklarını söyleyen Yakup Aslan, “Evler 2010 yılında yapıldı ama şimdiye kadar tapular verilmedi. Söylediğimizde de bana güvenmiyor musunuz diyordu” dedi. Fuat Değer’in bu siteyi yaparken yine Bahçesaray’da bir su fabrikası açtığını ve bu fabrikayı açabilmek için Eximbank’tan Şekerbank’ın teminat mektubuyla kredi aldığını söyleyen Aslan, “Bu kredinin taksitlerini ödeyemeyince Şekerbank bunların taksitlerini ödemiş. Bu durumdan sonra da arsa ipotek altındayken alınan kat irtifakı tapuları da Şekerbank’a ipotek edildi” dedi.

BANKA UZLAŞMADAN VAZGEÇTİ

Tapularını almak için bankaya para vermeyi teklif ettiklerini söyleyen Aslan, “Önce uzlaştık ancak sonra vazgeçtiler. İstedikleri paranın neredeyse iki katı daha fazla istediler. Müteahhidin sorumsuzluğunun sonucu olarak biz mağdur oluyoruz. Su fabrikasının cezasını bize yıkmaya çalışıyorlar. Madem öyle su fabrikasının malzemelerine icra koysunlar. 2000’e yakın kişi bu usulsüzlüklerden kaynaklı mağdur oldu. Toplumsal kırılmalar yaşanabilir. Evlerin satışa çıkarılma haberlerinden sonra her günümüz gergin geçiyor. Yetkililer bu işe çözüm bulsun” dedi.

AYNI DAİRE BİRDEN FAZLA KİŞİYE SATILMIŞ!

Bu usulsüzlüklerin öğrenilmesinden sonra aynı dairenin birden fazla kişiye satıldığı da ortaya çıktı. Görüştüğümüz ve isminin yazılmasını istemeyen bir yurttaş, “Ben daha paranın tamamını vermemiştim. Ama 50 bin liranın üzerinde para verdim. Sonra öğrendim ki bana sattıkları daireyi başkasına da satmışlar” dedi. Ellerinde hiçbir resmi belge olmadığını söyleyen yurttaş, “Karşılıklı güven ilişkisine dayanarak böyle bir şey yaptım. Eskiden beridir tanıştığımız biriydi” dedi. Hukuki süreç başlattıklarını söyleyen yurttaş, “Mahkemeye verdik şimdi sonucu bekliyoruz” dedi.