Ä°stanbul Valisi Åžahin: 250 gram ekmek 1.25 TL olmaya devam edecek

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, 'Ekmek kilo olarak 5 TL. Bundan sonra da bÃ¶yle devam edecek' dedi.

Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, ekmek fiyatlarÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Ekmek kilo olarak 5 TL. Bundan sonra da böyle devam edecek" ifadelerini kullandÄ±.

Vali Vasip Åžahin'in açÄ±klamasÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

â– 250 gram ekmek 1.25 TL olmaya devam edecek. Hem BüyükÅŸehir Ä°lçe Belediyesi zabÄ±talarÄ±nca denetlenecek. FahiÅŸ fiyat uygulayanlarla ilgili yasal düzenlemeler uygulanacak.

â– SayÄ±n Belediye BaÅŸkanÄ±mÄ±z da açÄ±klama yapacak. Özellikle ÅŸuna dikkat etmeniz lazÄ±m. Bir tarafta kamunun imkanlarÄ± bir tarafta özel sektör. Ben tekrar ifade ediyorum: Ä°stanbul'da 2016'dan bu yana deÄŸiÅŸen bir fiyat yok. Ekmek kilo olarak 5 TL. Bundan sonra da böyle devam edecek.

Ä°stanbul Belediye BaÅŸkanÄ± Mevlüt Uysal ise "AslÄ±nda temel hedefi Halk Ekmek'te fiyatlarda dengelenmeyi saÄŸlamak" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Ankara'da ekmek zammÄ± geri Ã§ekildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 15:38

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