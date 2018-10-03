Arzum Onanâ€™dan â€˜KadÄ±nâ€™ sergisi

SanatÃ§Ä± Arzum Onanâ€™Ä±n ikinci kiÅŸisel heykel sergisi olan â€˜KadÄ±nâ€™, Tophane-i Amire KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Merkeziâ€™nde sanatseverlerin ziyaretine aÃ§Ä±ldÄ±.Â

SanatçÄ± Arzum Onan, “KadÄ±n” isimli ikinci kiÅŸisel heykel sergisini sanatseverlerin beÄŸenisine sundu. Sergi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açÄ±ldÄ±.



Heykel ve plastik sanat çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdüren Onan’Ä±n ilk sergisinin ismi "Dokuz"’du.



Onan, kadÄ±nlarÄ±n yaÅŸam mücadelesini bronz, ahÅŸap, mermer, metal ve cam gibi farklÄ± malzemelerden ürettiÄŸi yapÄ±tlarÄ±nda aktarÄ±yor. Onan’Ä±n bu sergisindeki eserleri, kadÄ±nÄ±n kendi rÄ±zasÄ± ya da baskÄ±yla sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, üzüldüÄŸü, gözyaÅŸÄ± döktüÄŸü yere kendince iÅŸaret etmek, dokunmak arzusuyla oluÅŸturduÄŸunu ifade etti.

CUMARTESÄ° ANNELERÄ° Ä°ÇÄ°N DE HEYKEL YAPMIÅžTI

Onan, geçtiÄŸimiz yÄ±l Cumartesi Anneleri için yaptÄ±ÄŸÄ± heykelle dikkat çekmiÅŸ, amacÄ±nÄ±n “Önce insan, sonra da kadÄ±n ve anne olarak, hukuksuzluÄŸun ve adaletsizliÄŸin bu topraklarda yerleÅŸmesine, kök salmasÄ±na karÅŸÄ± durmak” olduÄŸunu söylemiÅŸti.



Onan’Ä±n Cumartesi Anneleri’ne atfettiÄŸi bir heykelin de yer aldÄ±ÄŸÄ± sergi, 14 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 14:26

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