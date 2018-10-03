Ä°Ã§inde '18 doktor' olan Ã§orba: Tarhana

TMMOB GÄ±da MÃ¼hendisleri OdasÄ± Ä°zmir Åžubesi ekim ayÄ± konusu olarak tarhanayÄ± seÃ§ti.

AdÄ±, anneyi, soÄŸuk kÄ±ÅŸ günlerinde sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±, doygunluÄŸu çaÄŸrÄ±ÅŸtÄ±ran tarhana, Anadolu’nun kadim kültürlerinden biri. Orta Asya’dan göçen Türkler ve MoÄŸollar tarafÄ±ndan Anadolu’ya getirilmiÅŸ bu eÅŸsiz çorba, OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu döneminde Irak, Ä°ran ve yakÄ±n komÅŸularÄ± dahil doÄŸu ülkelerine ve Rumeli üzerinden Yunanistan, Macaristan ve Finlandiya gibi batÄ± ülkelerine de yayÄ±lmÄ±ÅŸ.

TMMOB GÄ±da Mühendisleri OdasÄ± Ä°zmir Åžube ekim ayÄ± konusu olarak tarhanayÄ± seçmiÅŸ. YapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada tarhana ÅŸöyle tarif ediliyor: Tarhana buÄŸday unu, yoÄŸurt, biber, tuz, soÄŸan, domates ve aroma verici bitkisel maddelerle yoÄŸrulan hamurun fermente edildikten sonra kurutulmasÄ±, öÄŸütülmesi ve elenmesi ile elde edilen bir gÄ±dadÄ±r.

TarhananÄ±n, özellikle bebekler, oyun-okul çaÄŸÄ± çocuklar ve protein gereksinimi yüksek olan risk altÄ±ndaki kiÅŸiler için yararlÄ± bir gÄ±da olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada ÅŸöyle denildi: TarhanasÄ±yla ünlü UÅŸak’ta çorbanÄ±n içinde “18 doktor” olduÄŸu söylenir. Bu üründe A, B, B1, B2, B6, C, D, E, K, N vitaminleri ile çok sayÄ±da aminoasit bulunur. Tarhana ana bileÅŸeni olan un ve yoÄŸurdun esansiyel aminoasitler bakÄ±mÄ±ndan birbirlerini tamamlamalarÄ± sayesinde daha yüksek kaliteli protein kaynaÄŸÄ± olmaktadÄ±r. AyrÄ±ca tarhana kalsiyum, demir ve çinko bakÄ±mÄ±ndan da oldukça zengindir.

LAKTOZ Ä°NTOLERANSI OLANLAR Ä°ÇÄ°N DE FAYDALI

AyrÄ±ca tarhana fermente bir gÄ±da olduÄŸundan yoÄŸurt içerisinde bulunan laktozun da laktik aside dönüÅŸmesi ve süte göre çok daha düÅŸük düzeyde laktoz içermesi nedeniyle laktoz intoleranslÄ± hastalar tarafÄ±ndan da kullanÄ±labilmektedir.

Tarhana kurutulduktan sonra evlerde çeÅŸitli iriliklerde öÄŸütülerek bez torbalarda, fÄ±çÄ±larda (KahramanmaraÅŸ yöresinde), kavanozlarda serin, Ä±ÅŸÄ±k almayan, rutubetsiz ortamlarda depolanÄ±r. Depolama koÅŸullarÄ±nÄ±n uygun olmasÄ± durumunda 6 ay ile 2 yÄ±l arasÄ±nda renk, koku, mikrobiyolojik özelliklerinde deÄŸiÅŸme olmadan saklanabilir.

50 ÇEÅžÄ°T TARHANA VAR

Ülkemizde yaklaÅŸÄ±k 50 çeÅŸit tarhana olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada bunlardan bazÄ±larÄ±nÄ±n tarifi ÅŸöyle verilmiÅŸ:

EGE TARHANASI; Halk arasÄ±nda harç olarak adlandÄ±rÄ±lan domates, biber, soÄŸan ve aroma verici otlarÄ±n kaynatÄ±lmasÄ± ile elde edilen sebze karÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ±n, soÄŸutulduktan sonra yoÄŸurt ve un ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve bu ÅŸekilde hazÄ±rlanan hamurun farklÄ± sürelerde fermantasyona bÄ±rakÄ±lmasÄ± sonucu elde edilir. Ufak parçalar haline getirilen hamur, bir çarÅŸaf üzerine serilerek güneÅŸte kurutulur, elekten geçirilip inceltildikten sonra tekrar kurutulur ve bu ÅŸekilde elde edilen tarhana, yaklaÅŸÄ±k iki sene bozulmadan muhafaza edilebilir.

GÖCE TARHANASI; Ankara, MaraÅŸ, MuÄŸla ve AydÄ±n yörelerinde yaygÄ±ndÄ±r. Göce tarhanasÄ±nÄ±n üretiminde buÄŸday yarmasÄ± çiÄŸ olarak veya az su ve tuz ile piÅŸirilip, Ä±lÄ±k halde bol miktarda yaÄŸlÄ± veya yaÄŸsÄ±z torba yoÄŸurdu ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p fermantasyona bÄ±rakÄ±lÄ±r. Süre sonunda hamur, iri parçalar halinde çarÅŸaf üzerine serilerek kurutulur. Malatya’da kara mercimeklisi, kavurmalÄ± ve Ä±spanaklÄ±sÄ± da yapÄ±lÄ±r. AyrÄ±ca yarma buÄŸdaylÄ± tarhananÄ±n bu ilde çerez ÅŸeklinde tüketilir.

TOP TARHANA; Isparta’da top tarhana yapÄ±mÄ±nda dövülmüÅŸ buÄŸday, dereotu ve tuz ile suda kaynatÄ±lÄ±p ÅŸiÅŸirilir. SoÄŸuduktan sonra yoÄŸurt, nane, maydanoz ile yoÄŸrulur. Bir bezin üzerine yumurta büyüklüÄŸünde parçalar halinde döÅŸenir ve kurutulur. PiÅŸirileceÄŸi zaman akÅŸamdan Ä±lÄ±k suya salÄ±nÄ±r. Ertesi gün haÅŸlanmÄ±ÅŸ nohut ve börülce ilave edilerek bir süre kaynatÄ±lÄ±r. Sonra kÄ±zdÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ yaÄŸ ve salça eklenir. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 11:49

www.evrensel.net