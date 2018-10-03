Brunson'Ä±n avukatÄ± ev hapsinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in AYM'ye baÅŸvurdu

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'Ä±n avukatÄ±, ev hapsinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Anayasa Mahkemesi'ne baÅŸvurdu.

Ä°zmir'de, "terör örgütleri adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi" ve "casusluk yaptÄ±ÄŸÄ±" iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tutukluluÄŸu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'Ä±n avukatÄ± Ä°smail Cem Haylavurt, ev hapsinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) baÅŸvuruda bulundu.

9 AralÄ±k 2016'da tutuklanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'Ä±n hakkÄ±n 25 Temmuz 2018 tarihinde karar veren mahkeme heyeti, tutukluluÄŸu ev hapsine çevirerek, sanÄ±k hakkÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± getirmiÅŸti. Ev hapsinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne yapÄ±lan baÅŸvuru reddedilmiÅŸ, üst mahkeme olarak 3'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya için de ikinci kez ret kararÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Heather Nauert, Washington'da düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda bir gazetecinin kendisine yönelttiÄŸi "Türkiye'den gelen haberlerde rahip Brunson'un Ekim ayÄ± ortalarÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±labileceÄŸi söyleniyor. Sizin bu konuda herhangi bir bilginiz var mÄ±?" sorusuna verdiÄŸi yanÄ±tta "Bunu doÄŸrulayamam. Ancak biz kesinlikle rahip Brunson'un bir an önce yurduna dönmesini istiyoruz. Zaten bu çok gecikti" demiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

ABD: Brunson'Ä±n bir an Ã¶nce yurduna dÃ¶nmesini istiyoruz

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 10:01

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