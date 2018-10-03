Abdulkadir Selvi: Belediyelere yeniden kayyÄ±m atanmasÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor

HÃ¼rriyet yazarÄ± Abdulkadir Selvi: CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n sÃ¶zlerinden kayyÄ±mla yÃ¶netilen belediyelerle ilgili Ã¶zel bir Ã§alÄ±ÅŸma yapacaklarÄ± sonucunu Ã§Ä±kardÄ±m.

Hürriyet yazarÄ± Abdulkadir Selvi, AKP ile MHP'nin yerel seçim ittifakÄ±nda gündem maddelerinden biri olarak tartÄ±ÅŸÄ±lan "kayyÄ±m atanan belediyeler" konusune iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerini bugünkü köÅŸesinde kaleme aldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n dün kayyÄ±m atanan belediyelerden biri olan AÄŸrÄ±’dan gelen heyeti kabul etmesini yorumlayan Selvi, "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n sözlerinden kayyÄ±mla yönetilen belediyelerle ilgili özel bir çalÄ±ÅŸma yapacaklarÄ± sonucunu çÄ±kardÄ±m. DüÅŸünülen tedbirlerden birinin PKK ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edilen belediyelere yeniden kayyÄ±m atamak olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor" diye yazdÄ±.

Abdulkadir Selvi'nin "ErdoÄŸan ÅŸifreyi verdi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ±nÄ±n ilgili bölümü ÅŸöyle:

"HatÄ±rlarsanÄ±z bir süre önce AK Parti’nin kayyÄ±m atanan belediyeler konusunda istim üzerinde olduÄŸunu yazmÄ±ÅŸtÄ±m. Zaten MHP Lideri Bahçeli de yerel seçimlerde ‘cumhur ittifakÄ±’nÄ± öne sürerken gerekçelerinden biri kayyÄ±m atanan belediyelerin PKK’nÄ±n eline geçmemesiydi.

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Özhaseki ile MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sadir Durmaz’Ä±n ittifakÄ± görüÅŸmek üzere bir araya geldiklerinde gündem maddelerinden biri de kayyÄ±m atanan belediyelerdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, dün kayyÄ±m atanan belediyelerden biri olan AÄŸrÄ±’dan gelen bir heyeti kabul etti. AÄŸrÄ± heyetini, 'Ziyaretinizi sÄ±radan bir ziyaret olarak deÄŸerlendirmek istemiyorum' diye karÅŸÄ±ladÄ±. KayyÄ±m konusuna Ä±ÅŸÄ±k tutacak çok önemli bir deÄŸerlendirmede bulundu.

'Mart seçimlerinde birçok yerde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi devletin, milletin parasÄ±nÄ± Kandil’e gönderdiÄŸini tespit ettiÄŸimiz belediye baÅŸkanÄ±nÄ± o görevde tutmayacaÄŸÄ±z' dedi.

'AK Parti ne yapacak? HDP’nin belediye baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n Kandil tarafÄ±ndan belirlenip belirlenmediÄŸine mi bakacak, yoksa seçimden sonra bir süre izleyip kayyÄ±m mÄ± atayacak?' gibi sorular vardÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ±’nÄ±n bu sözlerinden kayyÄ±mla yönetilen belediyelerle ilgili özel bir çalÄ±ÅŸma yapacaklarÄ± sonucunu çÄ±kardÄ±m. DüÅŸünülen tedbirlerden birinin PKK ile baÄŸlantÄ±sÄ± tespit edilen belediyelere yeniden kayyÄ±m atamak olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor."

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HDP'den tepki: KayyÄ±m uygulamasÄ±nÄ± devam ettirme arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§indeler

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 09:15

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