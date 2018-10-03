FotoÄŸraf: Mehmet Acar/AA
Berat Albayrak, Savunma Sanayii Ä°cra Komitesinde yer alacak
Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesine gÃ¶re Hazine ve Maliye BakanÄ± da Savunma Sanayii Ä°cra Komitesinde yer alacak.
Savunma Sanayii BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Kararnameye göre Hazine ve Maliye BakanÄ± da Savunma Sanayii Ä°cra Komitesinde yer alacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanan kararname ile 15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayÄ±lÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan 7 sayÄ±lÄ± Savunma Sanayii BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HakkÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Kararnamesi'nin 5'inci maddesinin birinci fÄ±krasÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.
Söz konusu deÄŸiÅŸiklikle Hazine ve Maliye BakanÄ± da Savunma Sanayii Ä°cra Komitesinde yer alacak.
Savunma Sanayii Ä°cra Komitesi; CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n görevlendireceÄŸi CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±, Hazine ve Maliye BakanÄ±, Ä°çiÅŸleri BakanÄ±, Milli Savunma BakanÄ±, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve Savunma Sanayii BaÅŸkanÄ±ndan oluÅŸacak. (Ankara/AA)
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 07:47
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