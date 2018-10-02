Ã–mer Ã‡elik: McKinsey'in icra yetkisi yok

AKP SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã‡elik, devlet kurumlarÄ±nÄ±n yerli ve yabancÄ± kuruÅŸlardan gÃ¶rÃ¼ÅŸ aldÄ±klarÄ±nÄ± savunarak McKinsey'in icra yetkisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AKP MYK toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan partinin sözcüsü Ömer Çelik genel merkezde basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. MHP'nin af teklifine iliÅŸkin konuÅŸan Çelik, “Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ve AKP'deki hukukla ilgili arkadaÅŸlar çalÄ±ÅŸÄ±yor. ÇeÅŸitli isimler konuldu, af olarak geldi, ceza indirimi denildi, içeriÄŸe bakmak lazÄ±m. GörüÅŸümüz netleÅŸince sizinle paylaÅŸacaÄŸÄ±z” dedi.

'BU DEMOKRATÄ°K BÄ°R YAKLAÅžIM DEÄžÄ°LDÄ°R'

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’ye yapÄ±lacak maddi yardÄ±mÄ± kesme kararÄ± trajik olarak deÄŸerlendiren Çelik ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “AP son dönemde trajik ve travmatik kararlara imza attÄ±. AP darbe giriÅŸiminde demokrasimiz saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nda 3 ay sonra geldi. Türk parlamentosu bombalanmÄ±ÅŸ, milletvekilleri terk etmemiÅŸ. Ölüm pahasÄ±na Meclis açÄ±lmÄ±ÅŸ. NasÄ±l bir dayanÄ±ÅŸma gösterildi? Neden Türkiye’ye gelinmedi? Gelselerdi, anÄ±tlara çelenk bÄ±raksaydÄ± dünyaya nasÄ±l güçlü bir mesaj verilirdi. Avrupa’daki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa ve DEAÅž’a karÅŸÄ± güçlü bir mesaj verilirdi. Åžimdi bu dayanÄ±ÅŸmayÄ± göstermeyen AP’nin bize söylediklerinin geçerli bir tarafÄ± yoktur. Avrupa’yÄ± gözlemlediÄŸimizde AP’yi gelecek yÄ±llarda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lar ve Ä±rkçÄ±lar dolduracak. StandartlarÄ± ilerletmek için verilen fonlarÄ± neden kesiyorsun? YargÄ± alanÄ±ndaki fonlarÄ± ilk olarak kestiler. Özellikle bu alana aktarman gerek, eleÅŸtirdiÄŸin alan geliÅŸsin. Bu demokratik bir yaklaÅŸÄ±m deÄŸildir. Ä°deolojik fanatizm giderek AP’yi kÄ±skacÄ±na almaktadÄ±r.”

‘MCKÄ°NSEY’NÄ°N Ä°CRAÄ° YETKÄ°SÄ° YOK’

Gazetecilerin CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun, hükümetin finansal danÄ±ÅŸmanlÄ±k ÅŸirketi McKinsey ile anlaÅŸmasÄ±na yönelik eleÅŸtirilerinin sormasÄ± üzerine Çelik, devlet kurumlarÄ±nÄ±n yerli ve yabancÄ± kuruÅŸlardan görüÅŸ aldÄ±klarÄ±nÄ± savunarak,“GörüÅŸ almak baÅŸka ÅŸeydir, icrai yetki vermek baÅŸka ÅŸeydir. BunlarÄ±n icrai bir yetkisi yoktur. Tüm görüÅŸleri alÄ±nca politikayÄ± kim yazÄ±yor siyasi irade, kim uyguluyor yine siyasi irade. En önemli hassasiyetimiz siyasi iradedir. Devletin mali bilgileri Türkiye Cumhuriyeti’nin kasasÄ±ndadÄ±r. Kim kime emanet ediyor” ifadesinde bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net