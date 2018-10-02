KÃ¼tahya'da ENEL Enerji fabrikasÄ±nda iÅŸten atma

KÃ¼tahya'da 200â€™Ã¼ aÅŸkÄ±n iÅŸÃ§inin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ENEL Enerji fabrikasÄ±nda patron ekonomik kriz gerekÃ§esiyle iÅŸten atmalara baÅŸladÄ±.

Kütahya TavÅŸanlÄ±’da bulunan, 200’ü aÅŸkÄ±n iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Enel Enerji’de patron ekonomik kriz gerekçesiyle iÅŸten atmalara baÅŸladÄ±. Åžimdilik 15 iÅŸçinin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

ENEL Enerji’nin TavÅŸanlÄ±’da bulunan fabrikasÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, fabrikadaki 10 bölümden birkaç iÅŸçinin insan kaynaklarÄ± tarafÄ±ndan çaÄŸrÄ±larak iÅŸten çÄ±kÄ±ÅŸ bildirimlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Åžimdilik 15 iÅŸçinin iÅŸten atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler, “Ekonomik kriz nedeniyle daralmaya gidiyoruz dediler. Kriz yok diyorlar ya peki bu iÅŸçi çÄ±karmalar niye? 50-60 bin nüfuslu bir yerde bu hissediliyorsa geri kalanÄ±nÄ± düÅŸünemiyoruz. Bu ortamda nasÄ±l iÅŸ bulacaÄŸÄ±z bilmiyoruz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 15:44

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