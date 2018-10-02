Kocaeli'de sendikacÄ±, akademisyen ve Ã¶ÄŸrencilerin davasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Kocaeli'de KHK ile Ã¼niversitelerinden ihraÃ§ edilen 330 akademisyen iÃ§in basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapan ve gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerin davasÄ± ertelendi.

EÄŸitim Sen Kocaeli Åžubesi, Kocaeli Üniversitesi TemsilciliÄŸi ve öÄŸrenciler 686 nolu KHK ile üniversitelerden ihraç edilen 330 akademisyen için Åžubat 2017'de basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapmak isterken gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

13 Åžubat 2017 tarihinde yapÄ±lmak istenen basÄ±n açÄ±klamasÄ±na polis tazyikli su ile saldÄ±rmÄ±ÅŸ, 17 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Davaya dönüÅŸen gözaltÄ±larÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± görüldü. DuruÅŸma öncesi açÄ±klama yapan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) EÄŸitim Sen Temsilcisi AslÄ± Kayhan, polisin orantÄ±sÄ±z güç kullanÄ±mÄ± ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Hiçbir KHK'nin akademinin özgür ve bilimsel olmasÄ± için sürdürdükleri mücadelenin önüne geçemeyeceÄŸini aktaran Kayhan, "En büyük derdimiz gereksiz arbede ve polis zorunun basÄ±n açÄ±klamasÄ±ndaki temel mesajÄ±n önüne geçmesidir. Hiçbir KHK, güvenlik soruÅŸturmasÄ± ve kamudan men cezasÄ± akademilerin özgür ve bilimsel bilgi üretilen yerler olmasÄ± için sürdürdüÄŸümüz haklÄ± mücadelemizin önüne geçemeyecek" ifadelerini kullandÄ±.

DURUÅžMA ERTELENDÄ°

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan avukatlarÄ±yla birlikte ilk duruÅŸmaya giren sendikacÄ±, akademisyen ve öÄŸrenciler yapmak istedikleri basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n anayasal bir hak olduÄŸunu ve o gün polisin kendilerinin daÄŸÄ±lmasÄ±na engel olarak sert müdahalede bulunduÄŸunu ifade etti. SavunmalarÄ±n ardÄ±ndan hakim, duruÅŸmanÄ±n 18 Ocak 2019 tarihine bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi. Gelecek duruÅŸmada iddia makamÄ±nÄ±n sunmuÅŸ olduÄŸu görüntülerin mahkeme salonunda izlenmesine de karar verildi. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 14:25

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