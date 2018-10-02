KazdaÄŸlarÄ±na dÃ¶rt bir yandan kuÅŸatma!

KazdaÄŸlarÄ± ovada termik santral, eteklerde madencilik, zirvede ise RES projelerinin tahribatÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

Özer AKDEMÄ°R

Dünyada Alp DaÄŸlarÄ±ndan sonra oksijeni en bol olan yer olarak bilinen KazdaÄŸÄ± madencilik faaliyetlerinin ardÄ±ndan ÅŸimdi de rüzgar enerji santrallerinin tahribatÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya. BalÄ±kesir Havran ilçesi Eybek daÄŸÄ±na yapÄ±mÄ± planlanan 75 RES tribünü KazdaÄŸÄ± Milli ParkÄ± ve KazdaÄŸÄ± GöknarÄ± Tabiat Koruma AlanÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alÄ±yor.

EYBEK DAÄžINA 75 RES DÄ°KÄ°LECEK

Polat Enerji Sanayi A.Åž. tarafÄ±ndan Duygu RES adÄ±yla yapÄ±mÄ±nÄ± planlanan RES projesi toplam 150,1 MWe kurulu güce sahip olacak. Proje kapsamÄ±nda dikilmesi planlanan 75 RES tribününden yÄ±lda azami 524.630.000 kWh elektrik üretilecek. EPDK tarafÄ±ndan geçtiÄŸimiz Haziran ayÄ±nda ön lisans verilen proje için ÇED süreci baÅŸlatÄ±ldÄ±. Åžirketin ÇED baÅŸvuru dosyasÄ±nda iki direÄŸi Çanakkale, diÄŸerleri ise BalÄ±kesir il sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde yapÄ±lacak olan RES'lerin 9 ay da inÅŸaatÄ±nÄ±n biteceÄŸi dile getiriliyor. Duygu RES'in ön lisans sahasÄ± toplam 13.836 ha'lÄ±k bir alanÄ± kapsÄ±yor. Bir tribünün kapladÄ±ÄŸÄ± alan ise yaklaÅŸÄ±k 1.520 metrekare. Proje kapsamÄ±nda 3.249 metrekare alanÄ± kaplayacak bir de ÅŸalt sahasÄ± yapÄ±lacak.

RES'LER ORMAN, MERA, TARIM ARAZÄ°SÄ°NDE

Projenin ön lisans sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde yer alan araziler orman, mera ve tarÄ±m arazilerinden oluÅŸuyor. Åžirket orman ve mera arazilerini ilgili bakanlÄ±klardan kiralama, tarÄ±m arazilerini ise kamulaÅŸtÄ±rma yoluyla projeye dahil etmeyi amaçlÄ±yor. Proje alanÄ± Edremit YaÅŸyer köyüne 2.250, HacÄ±arslanlar köyüne 3100, Havran FazlÄ±ca Köyüne 2550 ve Havran TarlabaÅŸÄ± köyüne 2400 metre uzaklÄ±kta yer almakta. Bu kadar yoÄŸun bir RES sahasÄ±nÄ±n yerleÅŸim yerlerine bu kadar yakÄ±n mesafelerde yaratacaÄŸÄ± etkiler yöre köylülerini ÅŸimdiden endiÅŸeye sevk etmiÅŸ durumda.

FotoÄŸraf: Proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r

MÄ°LLÄ° PARKA VE GÖKNAR KORUMA ALANINA 1 KM UZAKTA

Proje alanÄ± KazdaÄŸÄ± GöknarÄ± Tabiat Koruma AlanÄ±na 1,1 km uzaklÄ±kta yer alÄ±rken KazdaÄŸÄ± Milli ParkÄ±’na ise sadece 1,15 km uzaklÄ±kta yer alÄ±yor. Projenin tarÄ±m, orman, mera alanlarÄ±na, bölgenin flora faunasÄ±na etkileri, kuÅŸ göç yollarÄ± ile kesiÅŸimi, endemik türler olup olmadÄ±ÄŸÄ± ve bunlarÄ±n korunmasÄ±na dönük önlemler gibi son derece önemli bilgiler "ÇED dosyasÄ±nda verilecek" denilerek baÅŸvuru dosyasÄ±nda geçiÅŸtirilmiÅŸ. RES'lerin inÅŸaa süresince yaÅŸanacak doÄŸa tahribatÄ± ve kesilecek aÄŸaç sayÄ±larÄ± da proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ±nda belli deÄŸil. Proje ile ilgili halkÄ± bilgilendirme toplantÄ±sÄ±nÄ±n 25 Ekim'de yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±rken toplantÄ±nÄ±n yeri ver saati henüz belli deÄŸil.

KAZDAÄžINA 'KÄ°RLÄ°' KUÅžATMA

Proje sahasÄ±nÄ± gösteren fotoÄŸraflarda bir madenin atÄ±k havuzu da görülüyor. Biga, Çan, Yenice gibi ilçelerde ardÄ± ardÄ±na ovalara yapÄ±lan termik santrallerin yanÄ± sÄ±ra KazdaÄŸÄ±nÄ±n eteklerinde iÅŸletilen ve özellikle yöredeki dereleri kirleten altÄ±n, çinko, kurÅŸun, molibden gibi madencilik faaliyetleri de daÄŸÄ±n ekosistemine önemli zararlar veriyor. Mitolojide Bin PÄ±narlÄ± Ä°da olarak geçen ve bereket kaynaÄŸÄ± olarak bilinen KazdaÄŸÄ±'ndaki bu kirlilik kaynaklarÄ± arasÄ±nda yakÄ±nda daÄŸÄ±n doruklarÄ±na kurulacak olan RES direkleri de yer alacak.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 13:12

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