Devlet BahÃ§eli: HiÃ§ kimsenin korumasÄ±na ihtiyaÃ§ duymuyoruz

Partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Devlet BahÃ§eli, 'HiÃ§ kimsenin hiÃ§bir oluÅŸumun hikmetine muhtaÃ§ deÄŸiliz' dedi.

Partisinin Meclsiteki grup toplantÄ±sÄ±ndan konuÅŸan MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, AKP ve MHP arasÄ±nda yerel seçime yönelik ittifak görüÅŸmeleri sürürken "Hiç kimsenin hiçbir oluÅŸumun hikmetine muhtaç deÄŸiliz" dedi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’nin, konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klar ÅŸöyle:

'BAÅžARAMAZ DEDÄ°LER BAÅžARDIK'

â– CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi’nin uygulamaya geçmesiyle Meclisimizin asli iÅŸlerini daha iyi yapacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. MHP, 24 Haziran’da yapÄ±lan seçimin ardÄ±ndan 50 milletvekiliyle grup kurma hakkÄ±nÄ± elde etmiÅŸtir. BaÅŸaramaz dediler baÅŸardÄ±k, devrilir gider dediler geldik. Anket ÅŸirketlerine kulaklarÄ±mÄ±zÄ± tÄ±kadÄ±k. Yüzde 2-3 oy alÄ±rlar diye dedikodu yayanlarÄ± not ettik. Sonra ÅŸoktan ÅŸoka girdiler. KiralÄ±k gazeteci ve sözde aydÄ±nlarÄ±n oyunlarÄ±na göÄŸüs gerdik. MHP’ye idam fermanÄ± yazanlarÄ±, siyasi provokatörleri kabusla tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±nÄ±z. Hepinize teÅŸekkür ediyor, alayÄ±nÄ±zÄ± kutluyorum.

'HÄ°Ç KÄ°MSENÄ°N HÄ°KMETÄ°NE MUHTAÅž DEÄžÄ°LÄ°Z'

â– Seçim beyannamemizdeki tüm vaatleri gerçekleÅŸmesi için elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. Yorulmak yok, vazgeçmek yok, gevÅŸeklik hiç yok. Ya baÅŸaracaÄŸÄ±z ya baÅŸaracaÄŸÄ±z, ortasÄ± yok. Hiç kimsenin hiçbir oluÅŸumun hikmetine muhtaç deÄŸiliz. Hiç kimsenin kollamasÄ±na korumasÄ±na da ihtiyaç duymuyoruz. Bize milletin desteÄŸi yeter.

'FIRTINANIN TEÄžET GEÇMESÄ° BÄ°ZLERÄ° MEMNUN ETMÄ°ÅžTÄ°R'

â– Küresel Ä±sÄ±nma, buzullarÄ±n erimesi, çevre kirliliÄŸi, çölleÅŸme, orman alanlarÄ±nÄ±n yok edilmesi, doÄŸal afetler, iklim deÄŸiÅŸiklikleri insanlarÄ± meÅŸgul eden temel meseleler arasÄ±ndadÄ±r. Denizlerdeki petrol platformlarÄ±ndan sÄ±zan kazalarda binlerce ton ham petrol denizleri kirletirken deniz canlÄ±larÄ±n ölümüne neden olmaktadÄ±r. UluslararasÄ± toplum çevre felaketlerine çare bulmak zorundadÄ±r. DoÄŸal afetlerdeki sÄ±klÄ±k üzerinde kararlÄ± ÅŸekilde düÅŸünülmeli emek ve çaba harcanmalÄ±dÄ±r. Medyada kÄ±rbaç kasÄ±rgasÄ± olarak isimlendirilen fÄ±rtÄ±nanÄ±n ülkemizin teÄŸet geçmesi bizleri memnun etmiÅŸtir.

'NEDÄ°R BU Ä°ÇÄ°MÄ°ZDEKÄ° HAÅžERATLARDAN ÇEKTÄ°KLERÄ°MÄ°Z'

â– Ekonomik fÄ±rtÄ±naya tutulduÄŸumuz andan bu yana fÄ±rsatçÄ±lÄ±k yapan kim varsa ne paylaÅŸmayÄ± ne bölüÅŸmeyi idrak ve özümsememiÅŸ utanmazlardÄ±r. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z ne yerim derdindeyken kur artÄ±ÅŸÄ±nÄ± fÄ±rsata çevirenlerin nasÄ±l bir vicdanlarÄ± vardÄ±r? Ekonomik yangÄ±n söndü sönüyor. YapÄ±lan zamlar ne olacak? AynÄ±sÄ±yla geri alÄ±nmayacak mÄ±dÄ±r? Stokçuluk yapanlara, yabancÄ± ülkelere sermaye kaçÄ±ranlarÄ± mutlaka bulmalÄ±? Nedir bu içimizdeki haÅŸeratlardan çektiklerimiz? Kötü günlerde sesi duyulmayandan hiç milli ÅŸahsiyet çÄ±kar mÄ±? Ä°nsanlÄ±k bunlardan çok zarar görmüÅŸtür. KomÅŸunun evi yanarken mutlu olamayÄ±z. Bugün dünyada sayÄ±larÄ± 850 milyona yaklaÅŸan insan gece yataÄŸa aç giriyor. Bir tarafta doymayan yüz milyonlar, diÄŸer tarafta obezliÄŸine çözüm arayan bir azÄ±nlÄ±k vardÄ±r. Malum küresel çeliÅŸki her geçen gün kökleÅŸmektedir.

'SAYIN ERDOÄžAN'IN BM'DE YAPTIÄžI KONUÅžMA ETKÄ°LÄ°DÄ°R'

â– Geçen hafta New York'ta düzenlenen BM toplantÄ±sÄ± sadece günü kurtarmÄ±ÅŸtÄ±r. Küresel düzeyde Haitili maÄŸdurlarÄ± duyan yoktur. Suriyeli, Gazzeli, Kudüslü yavrularÄ± sahiplenen yoktur. Türkiye'nin dÄ±ÅŸÄ±nda samimiyetle mücadele eden hiçbir ülkeden bahsetmek söz konusu olmayacaktÄ±r. Bize hangi insanlÄ±k dersini anlatacaklar? BM'nin tüm insanlarla ilgili olmasÄ±nÄ± saÄŸlamak yalnÄ±zca lafta kalmÄ±ÅŸtÄ±r. BM'nin ana yapÄ±sÄ± deÄŸiÅŸime uÄŸramadÄ±ktan sonra barÄ±ÅŸ ümitleri asla gerçekleÅŸmeyecektir. BM uluslararasÄ± sömürü çarkÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ±dÄ±r. Bugüne kadar yaÅŸananlar baÅŸka bir ÅŸey söylememize mahal bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±r. BM önce insan temelli olmalÄ±dÄ±r. Devletlerin eÅŸit temsiline imkan saÄŸlamalÄ±dÄ±r. BM yeni baÅŸtan yapÄ±lanmalÄ± ve planlanmalÄ±dÄ±r. 5'li çetenin hakimiyet ve hükümranlÄ±ÄŸÄ± sorgulanmadan daha iyiye ulaÅŸÄ±lamayacaktÄ±r. SayÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma etkilidir. Zulümle abad olanÄ±n akÄ±beti berbat olacaktÄ±r.

'ÜLKEMÄ°ZÄ°N HAKKI YENMÄ°ÅžTÄ°R'

â– Euro2024 ev sahipliÄŸinin Almanya olacaÄŸÄ± belirlenmiÅŸtir. Ülkemizin hakkÄ± yenmiÅŸtir.

'ALMANYA ZÄ°YARETÄ° FAYDALI OLMUÅžTUR'

â– SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n Almanya ziyareti son derece faydalÄ± olmuÅŸtur. Türkiye ile Almanya arasÄ±ndaki buzlarÄ±n erimesi olumlu bir geliÅŸmedir. DileÄŸimiz uyum ve iÅŸbirliÄŸidir. Merkel'in FETÖ konusundaki deÄŸerlendirmeleri hatalÄ± ve izaha muhtaçtÄ±r. Merkel FETÖ için kanÄ±t arÄ±yorsa bu kapsamda henüz bir arpa boyu mesafe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± söylenemeyecektir. 251 ÅŸahadet delil deÄŸil midir? Almanya BaÅŸbakanÄ± nasÄ±l bir delil istiyor? Failin delili mi olur? Hain haindir, terörist teröristtir; imhalarÄ± da vaciptir. Almanya BaÅŸbakanÄ± 15 Temmuz'a yanlÄ±ÅŸ yönden bakmaktadÄ±r. Bu FETÖ'ye müsamahasÄ±nÄ± nasÄ±l yorumlayacaÄŸÄ±z? FETÖ konusunda delil istemek gökyüzünde aÄŸaç dikmeye yeltenmektir. Cesaretleri varsa desinler ki FETÖ'yü seviyoruz, arkasÄ±ndayÄ±z. Daha tutarlÄ±, daha dürüst olurlar. Almanya teröristleri iade etmelidir.

'SINIR ÖTESÄ° OPERASYONLARA EVET DÄ°YECEÄžÄ°Z'

â– Ülkemiz sÄ±nÄ±r ötesinden kaynaklanan terörist saldÄ±rÄ±larÄ± göÄŸüslemiÅŸtir. TBMM gündemine gelen TSK'nin sÄ±nÄ±rötesi harekat için yabancÄ± ülkelere gönderilmesine MHP evet oyu verecektir. Teröristlerin hepsini birden imha etmek kaçÄ±nÄ±lmaz zaruriyettir. Her yerde temizlik, tam temizlik bekamÄ±z için ÅŸart ve elzemdir.

'ADAYLARI MERKEZ YOKLAMASIYLA BELÄ°RLEYECEÄžÄ°Z'

â– Belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ± merkez yoklamasÄ±yla belirleyeceÄŸiz. Ä°stanbul dÄ±ÅŸÄ±nda her yerde adaylarÄ±mÄ±zÄ± çÄ±karacaÄŸÄ±z. Biz Cumhur Ä°ttifakÄ±'na baÄŸlÄ±yÄ±z. Gevezelik yapan kibir yuvalarÄ±nÄ±, bedbahtlarÄ± ciddiye almayacaÄŸÄ±z. Ä°ÅŸimize bakacaÄŸÄ±z. SabrÄ±mÄ±zÄ± taÅŸÄ±rÄ±rlarsa unutmasÄ±nlar ki biz de gafile söyleyecek söz bitmez. (HABER MERKEZÄ°)

AkÅŸener: Ã‡Ä±k SarayÄ±ndan halkÄ±n arasÄ±na karÄ±ÅŸ, bak bakalÄ±m kriz var mÄ±?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 11:48

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