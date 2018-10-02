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'Tchibo'da Ã§alÄ±ÅŸan 9 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi, tazminatsÄ±z iÅŸten Ã§Ä±kardÄ±'
Tchibo maÄŸazalarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan 9 gÃ¼venlik gÃ¶revlisinin kriz gerekÃ§e gÃ¶sterilerek tazminatlarÄ± Ã¶ndenmeden iÅŸten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Türkiye'deki Tchibo maÄŸazalarÄ±nda taÅŸeron firmaya baÄŸlÄ± çalÄ±ÅŸan 9 güvenlik görevlisinin ekonomik kriz gerekçe gösterilerek tazminatlarÄ± ödenmeden iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sürüldü.
Odatv'nin haberine göre, Tchibo maÄŸazalarÄ±nda çalÄ±ÅŸan 9 güvenlik görevlisi, "ekonomik kriz" gerekçe gösterilerek iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Güvenlik hizmetini taÅŸeron firma aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla alan Tchibo’nun anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± “Eubsa Turkey” firmasÄ±, güvenlik görevlilerinden bazÄ±larÄ±na, iÅŸten çÄ±karÄ±lmalarÄ±na raÄŸmen hak ettikleri tazminatlarÄ± ödenmedi.
Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lan ve tazminatlarÄ± verilmeyen Tchibo’daki güvenlik görevlilerine hak ettikleri maaÅŸ dahi ÅŸu ana kadar ödenmiÅŸ deÄŸil. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 09:33
Kriz fÄ±rsatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±: â€˜Ä°ÅŸten atmayacaÄŸÄ±m ama zam beklemeyin!â€™