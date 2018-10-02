'Jet FadÄ±l' dayÄ±sÄ±nÄ± da dolandÄ±rmÄ±ÅŸ: 'Bizi bÃ¶yle periÅŸan etti'

FadÄ±l AkgÃ¼ndÃ¼zâ€™Ã¼n 349 kiÅŸiyi dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, dayÄ±sÄ± Sait Obut da ÅŸikayetÃ§i sÄ±fatÄ±yla ifade verdi.

BayrampaÅŸa’daki Caprice Gold ile Maldivler’deki Caprice Maldivler adlÄ± gayrimenkul projelerinde, devre mülk satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan 349 kiÅŸiyi dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan FadÄ±l Akgündüz ve akrabalarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. DuruÅŸmada FadÄ±l Akgündüz’ün dayÄ±sÄ± Sait Obut da ÅŸikayetçi sÄ±fatÄ±yla ifade verdi.

Ä°stanbul 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki 14'üncü celsesi görülen davaya, tutuksuz sanÄ±klar FadÄ±l Akgündüz ve Mehmet Salih Obut katÄ±ldÄ±. DiÄŸer sanÄ±klar duruÅŸmaya gelmezken; çok sayÄ±da maÄŸdur ve avukatlarÄ± da duruÅŸmada hazÄ±r bulundu. Polislerin güvenlik önlemi aldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸma salonunda, sanÄ±klar Akgündüz ve Obut, arka kapÄ±dan içeri alÄ±ndÄ±.

'ÅžÄ°KAYETÇÄ°LER DÄ°NLENDÄ°'

DuruÅŸmada, ÅŸikayetçiler dinlendi. Söz alan Muhammet Kaan, Dupa YapÄ± firmasÄ± yetkilisi olarak Akgündüz'ün firmasÄ±yla bir sözleÅŸme yaptÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

YaklaÅŸÄ±k 3,5 milyon lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± daireler aldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Kaan, "TapularÄ± da almÄ±ÅŸtÄ±k. 20 ay kadar kira bedeli aldÄ±k. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda, ödediÄŸimiz paraya karÅŸÄ±lÄ±k alamadÄ±k" dedi.

MüÅŸteki Hilmiye Arpag, 2014 yÄ±lÄ±nda dairesini sattÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yeni daire arayÄ±ÅŸÄ±ndayken Caprice Gold projesinin reklamlarÄ±nÄ± görmesi üzerine 189 bin 500 lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bu projeden 3 oda aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Kendisine 3 ay kira ödendiÄŸini, sonrasÄ±nda baÅŸka ödeme alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Arpag, "Çok maÄŸdur durumdayÄ±m. Beynimde tümör var. Param olmadÄ±ÄŸÄ± için ameliyat olamÄ±yorum. Saray odasÄ± istemiyorum artÄ±k paramÄ± istiyorum" ifadelerini kullandÄ±.

MüÅŸteki RÄ±dvan Åžencan, faal halde bulunan bir dükkanÄ±nÄ±, anlaÅŸma yapÄ±p Caprice Gold'tan 2 oda deÄŸeri olan 143 bin 500 lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verdiÄŸini belirterek, 13 ay kira bedelinin dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir ücret almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Caprice Gold projesinden 2011 yÄ±lÄ±nda devre mülk sözleÅŸmesi yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirten müÅŸteki Yahya Kaan, "Kaanlar firmasÄ± olarak 11 daire ve 1 fabrikamÄ±za, bedeli karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 23 milyon lira deÄŸer biçilmiÅŸti. SonrasÄ±nda ben ortaklÄ±ktan ayrÄ±lÄ±nca 600 bin lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda 6 adet 15 günlük devre mülk benim hisseme düÅŸmüÅŸtü. Bunun tapusunu aldÄ±m. Ancak bana herhangi bir ödeme yapÄ±lmadÄ±" diye konuÅŸtu.

MüÅŸteki Selami YalçÄ±n, kardeÅŸiyle birlikte taksi plakalarÄ±nÄ± satarak projeye 500 bin 653 lira para yatÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Birkaç ay kira bedeli aldÄ±ktan sonra ödeme yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen YalçÄ±n, ÅŸikayetçi olduklarÄ±nÄ± belirtti.

SanÄ±k FadÄ±l Akgündüz'ün öz dayÄ±sÄ± olduÄŸunu belirten müÅŸteki Sait Obut da "YaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±l kadar önce devre mülk sözleÅŸmesi yaptÄ±k. Bir dairemi 120 bin lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda vererek ödeme yaptÄ±m. Bana 7 aylÄ±k kira bedeli olarak bin lira civarÄ±nda para ödendi. Åžikayetçiyim." dedi.

FADIL AKGÜNDÜZ: BU AÅžAMADA DÄ°YECEÄžÄ°M BÄ°R ÅžEY YOK

Söz verilen sanÄ±k FadÄ±l Akgündüz ise "Bu aÅŸamada diyeceÄŸim bir ÅŸey yok" dedi. Mahkeme BaÅŸkanÄ±, rapor için dosyanÄ±n bilirkiÅŸiye tevdii edildiÄŸini ancak bilirkiÅŸi heyetinin belirlenememesi nedeniyle dosyanÄ±n heyete teslim edilemediÄŸini anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tutanaÄŸa geçirdi.

TUTUKLANMASI TALEBÄ°NE RET

Talepleri deÄŸerlendiren mahkeme heyeti, duruÅŸmada dinlenilen müÅŸtekilerin davaya katÄ±lma taleplerinin kabulüne karar vererek, dosyanÄ±n bilirkiÅŸi heyetine gönderilerek rapor istenmesine hükmetti.

SanÄ±klarÄ±n tutuklanmasÄ± talebini reddeden mahkeme, duruÅŸmayÄ± erteledi.

DAYISI SORULARI YANITLADI

DuruÅŸma sonrasÄ±, basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan FadÄ±l Akgündüz'ün dayÄ±sÄ± Sait Obut, "Benim Fatih'de 180 metrekare dairem vardÄ±. Buna güvendim, biraz sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. 'Benim yeÄŸenim.' diye verdim. Notere gittik. Güya bana her ay para yollayacaktÄ±. 6-7 ay para yolladÄ±. Sonra ne selam ne kelam... Telefonu bile açmÄ±yor. Ben hakiki dayÄ±sÄ±yÄ±m. AblamÄ±n çocuÄŸu olur" dedi.

Obut, "KÄ±rgÄ±n mÄ±sÄ±nÄ±z?" sorusuna, "KÄ±rgÄ±n deÄŸil çok kÄ±rgÄ±nÄ±m" diye yanÄ±t verdi.

Akgündüz tahliye olduktan sonra kendisiyle görüÅŸüp görüÅŸmediÄŸi sorulan Obut, "Cezaevinden çÄ±ktÄ±ktan sonra 1 kez görüÅŸtüm. Bana 'Benim de borcum var hükümete' dedi. Ben paramÄ± istedim. 'Böyle yapÄ±lÄ±r mÄ±? Benim gelirimi elimden aldÄ±n. Senin dayÄ±nÄ±m. Geçiniyordum o parayla, kiraya veriyordum' dedim. Åžikayetçi oldum duruÅŸmada. Kabahatini biliyor" diye konuÅŸtu.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazÄ±rlanan iddianamede, Caprice Gold BayrampaÅŸa ön ödemeli devre mülk ve Caprice Gold Maldivler ön ödemeli devre tatil projeleri kapsamÄ±nda 349 kiÅŸiden para toplandÄ±ÄŸÄ± ancak sözleÅŸme hükümlerinin yerine getirilmediÄŸi belirtiliyor.

Her iki projenin de tamamlanmadÄ±ÄŸÄ±, müÅŸterilerin maÄŸdur edildiÄŸi ve paralarÄ±nÄ±n geri ödenmediÄŸi ifade edilen iddianamede, sanÄ±klarÄ±n 349 müÅŸtekiye yönelik "nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" suçundan 698 yÄ±ldan 2443'er yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor. (Ä°stanbul/AA)

â€˜Jet FadÄ±lâ€™dan 15 Temmuz iÃ§in tatil reklamÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 09:09

www.evrensel.net