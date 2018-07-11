â€˜Jet FadÄ±lâ€™dan 15 Temmuz iÃ§in tatil reklamÄ±

Sabah'Ä±n birinci sayfasÄ±nda 249 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve yÃ¼zlerce kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± 15 Temmuz darbe giriÅŸimi otel reklamÄ±na konu oldu.

Ä°ktidara yakÄ±n Sabah gazetesinin birinci sayfasÄ±nda 249 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve yüzlerce kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± 15 Temmuz darbe giriÅŸimi otel reklamÄ±na konu oldu. SürmanÅŸet ile gazetenin 7. sayfasÄ± bu reklama ayrÄ±ldÄ±.

Ä°landa “15 Temmuz Demokrasi Zaferi Åžerefine Caprice’ten sadece 3 yÄ±l tatil alana 15 yÄ±l tatil hediye” ifadeleri yer aldÄ±. Jet FadÄ±l olarak bilinen FadÄ±l Akgündüz’e ait Ä°slami devre mülk oteli Caprice Thermal Palace’a daha önce haciz gelmiÅŸ ve birçok malzemeye el konulmuÅŸtu.

Otel daha önce de 24 Haziran seçimlerine iliÅŸkin, “24 Haziran’da Türkiye kazandÄ±, 25 Haziran’da Caprice Garden açÄ±ldÄ±” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla da bir reklam yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Odatv’de yer alan habere göre, Capricegold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satÄ±ÅŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± kiÅŸilerden para topladÄ±ÄŸÄ± halde projeleri tamamlamadÄ±ÄŸÄ± gerekçesi ile 21 AralÄ±k 2015’te tutuklanan ve hakkÄ±nda 2 bin 442 yÄ±l hapis cezasÄ± istenen FadÄ±l Akgündüz, 28 Mart 2017’de tahliye edilmiÅŸti. Ceza davasÄ±ndan tahliye edilen Jet FadÄ±l hakkÄ±ndaki “alacak davalarÄ±” sürüyor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 20:50

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