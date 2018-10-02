Yurt dÄ±ÅŸÄ±na 2.5 milyar TL gÃ¶nderen 417 kiÅŸi hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki 28 bin 88 hesaba 2 milyar 455 milyon 322 bin TL gÃ¶nderen 417 kiÅŸi hakkkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verdi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 417 kiÅŸi hakkÄ±nda "ekonomik ve finansal güvenliÄŸi hedef aldÄ±larÄ±" gerekçesiyle gözaltÄ± kararÄ± verildi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomik/finansal güvenliÄŸini hedef alan eylem ve kiÅŸilere yönelik, 'Suç iÅŸlemek amacÄ±yla örgüt kurma', '5549 sayÄ±lÄ± suç gelirlerinin aklanmasÄ±nÄ±n önlenmesi hakkÄ±nda kanuna muhalefet', '6415 sayÄ±lÄ± terörizm finansmanÄ±nÄ±n önlenmesi kanuna muhalefet' suçlarÄ±ndan MASAK ve Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Mali Suçlarla Åžube MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan operasyon baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

AçÄ±klamada, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren farklÄ± zamanlarda deÄŸiÅŸik banka ÅŸubelerinden ve ATM'lerinden 5 bin TL ve üzeri meblaÄŸlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki hesaplara nakit gönderme iÅŸlemleri gerçekleÅŸtirildiÄŸinin, gerçekleÅŸtirilen bu iÅŸlemlerin tarihi itibariyle döviz kurlarÄ± üzerinde toplam Türk lirasÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2 milyar 455 milyon 322 bin 141 lira olduÄŸunun belirlendiÄŸi kaydedildi.

AçÄ±klamada, "Bu iÅŸlemleri gerçekleÅŸtiren kiÅŸilerin komisyon adÄ± altÄ±nda menfaa temin ettiklerinin, tranfer alÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunun ABD'de yerleÅŸik Ä°ran uyruklu kiÅŸiler olduÄŸunun tespit edildiÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu kapsamda Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸi'nden alÄ±nan karar uyarÄ±nca Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca 417 ÅŸüpheli hakkÄ±nda gözaltÄ± yakalama ve arama karar çÄ±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" denildi.

Operasyonlar kapsamÄ±nda ÅŸu ana kadar 216 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 10:15

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