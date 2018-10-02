Endonezya'da ÅŸiddetli bir deprem daha: BM acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

28 EylÃ¼l'de meydana gelen depremde binden fazla kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Endonezya'da 6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem daha yaÅŸandÄ±.

Amerikan Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, Endonezya'da 6 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliÄŸinde gerçekleÅŸti.

1 SAATTE 5 DEPREM

USGS, Endonezya'da 3'ü Nggongi biri de Palu'da olmak üzere bir saat içerisinde 5 ve üzerinde büyüklükte 5 deprem kaydetti.

BM'DEN ENDONEZYA'YA ACÄ°L YARDIM ÇAÄžRISI

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°nsani YardÄ±m Koordinasyon Merkezi, deprem ve tsunaminin vurduÄŸu Endonezya'nÄ±n Sulawesi bölgesinde, 191 bin kiÅŸinin acil yardÄ±ma ihtiyacÄ± olduÄŸunu duyurdu. BM, acil yardÄ±ma ihtiyacÄ± olanlar arasÄ±nda, 44 bin çocuk, 16 bin de yaÅŸlÄ± insan bulunduÄŸunu bildirdi.

Öte yandan depremin ardÄ±ndan tsunaminin vurduÄŸu Endonezya'da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± giderek artÄ±yor. Endonezya KÄ±zÄ±lhaç Sözcüsü Aulia Arriani, Sulawesi'de bir kilisede Ä°ncil kursu alan öÄŸrencilerden 34'ünün cansÄ±z bedenlerine ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 52 kiÅŸinin de hala kayÄ±p olduklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. (DHA)

Endonezya'da 7,4 ÅŸiddetinde deprem: Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ± 1203'e yÃ¼kseldi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 08:28

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