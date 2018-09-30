Endonezya'da 7,4 ÅŸiddetinde deprem: Ã–lÃ¼ sayÄ±sÄ± 1203'e yÃ¼kseldi

Endonezyaâ€™nÄ±n Sulawesi AdasÄ±â€™nda meydana gelen deprem ve tsunamide yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 1203'e yÃ¼kseldiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Endonezya’nÄ±n Sulawesi AdasÄ±’nda cuma günü meydana gelen 7.4 büyüklüÄŸündeki deprem ve ardÄ±ndan oluÅŸan tsunami sonucu ölenlerin sayÄ±sÄ± 1203’e yükseldi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim AjansÄ±ndan (BNPB) alÄ±nan bilgiye göre, can kayÄ±plarÄ±nÄ±n fazla olduÄŸu Merkez Sulawesi eyaletinin baÅŸkenti Palu’da, enkaz altÄ±ndan çÄ±karÄ±lan naaÅŸlarÄ±n gömülebilmesi için toplu mezar hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± bildirdi. Yerel ordu komutanÄ± Tiopan Aritonang, gün içinde sadece bir hastaneden 545 naaÅŸÄ±n gömülmek üzere sevk edileceÄŸini ifade ederken, defin iÅŸlemlerine hemen baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Aritonang, ölenlerin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n daha sonra mezar yerlerini teÅŸhis edebilmesi için kurbanlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n çekildiÄŸini kaydetti. Ordu sözcüsü Mohammad Thorir de kamuya ait mezarlÄ±ÄŸÄ±na komÅŸu arazide kurulan defin alanÄ±na bin kadar naaÅŸÄ±n gömülmesinin planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

BAZI BÖLGELERE HALEN ULAÅžILMADI

Palu’nun kuzeyindeki deprem ve tsunamiden etkilenen Dongala, Sigi ve Parigi Mountog bölgelerine halen eriÅŸim saÄŸlanabilmiÅŸ deÄŸil. Söz konusu bölgelerde toplam 1.2 milyon nüfus yaÅŸarken, yetkililer bu bölgelerdeki yÄ±kÄ±mÄ±n can kaybÄ± sayÄ±sÄ±nÄ± arttÄ±racaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Bu arada Endonezya Devlet BaÅŸkanÄ± Joko Widodo’nun uluslararasÄ± yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n afet bölgesine giriÅŸine onay verdiÄŸi bildirildi.



FotoÄŸraf: EPA-EFE/BNPB HANDOUT

Dongala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoÄŸusunda yerin 10 kilometre derinliÄŸinde meydana gelen 7.4 büyüklüÄŸündeki depremin ardÄ±ndan Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliÄŸi 3 ila 6 metreye ulaÅŸan tsunami dalgalarÄ± vurmuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Mast Irham/EPA-EFE-AA

Lombok AdasÄ±’nda temmuz sonu ve aÄŸustos ayÄ±nda 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüÄŸünde depremler yaÅŸanmÄ±ÅŸ, 450 binden fazla kiÅŸiyi etkileyen depremlerde 563 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

FotoÄŸraf: Mast Irham/EPA-EFE-AA

PASÄ°FÄ°K ATEÅž ÇEMBERÄ° CAN YAKIYOR

Dünyadaki en yoÄŸun deprem kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±, büyük depremlerin yüzde 81’inin meydana geldiÄŸi Pasifik Deprem KuÅŸaÄŸÄ± oluÅŸturuyor. Yeryüzündeki aktif volkanlarÄ±n yaklaÅŸÄ±k yüzde 75’inin yer aldÄ±ÄŸÄ±, Büyük Okyanus HavzasÄ±’nÄ± çevreleyen bu kuÅŸaÄŸa “Pasifik AteÅŸ Çemberi” adÄ± da veriliyor. Bu kuÅŸak, Büyük Okyanus’un Asya ve Amerika kÄ±talarÄ±na komÅŸu olan levha sÄ±nÄ±rlarÄ±na denk geliyor. YaklaÅŸÄ±k 40 bin kilometre uzunluÄŸundaki kuÅŸak, Åžili’den kuzeye doÄŸru Güney Amerika kÄ±yÄ±larÄ±, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batÄ± kÄ±yÄ±larÄ± ve Alaska’nÄ±n güneyinden Aleut AdalarÄ±, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik AdalarÄ± ve Yeni Zelanda’ya kadar uzanÄ±yor. Endonezya da Pasifik Çemberi’ndeki depremlerden en fazla etkilenen ülkelerden biri. (AA)

FotoÄŸraf: Mast Irham/EPA-EFE-AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 08:27

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