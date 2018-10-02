RektÃ¶r adayÄ± baÅŸvurularÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar deÄŸiÅŸtirildi

Devlet, vakÄ±f Ã¼niversiteleri ve yÃ¼ksek teknoloji enstitÃ¼lerine rektÃ¶r adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurularÄ±na dair usul ve esaslar CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla deÄŸiÅŸtirildi

Devlet ve vakÄ±f üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerine rektör adayÄ± olmak isteyenlerin baÅŸvurularÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarÄ± düzenleyen CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yer alan CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±na göre, devlet ve vakÄ±f üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerine rektör adayÄ± olmak isteyenlerin baÅŸvurularÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, rektörlük görev süresi dolmadan en geç 30 gün önce, rektörlük görevinin süresi dolmadan herhangi bir sebeple sona ermesi veya adaylÄ±k sürecinin yenilenmesi halinde ise 5 gün içinde YükseköÄŸretim Kurulunca (YÖK) rektör adaylÄ±ÄŸÄ± için duyuru yapÄ±lacak.

Rektör adayÄ± olmak isteyenlerin duyuruda belirlenen tarih aralÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸvuruda bulunmalarÄ± gerekecek. Kanunlarda ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kararnamelerinde belirlenen ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yanlar rektör adaylÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurabilecek.

Devlet üniversitesi veya yüksek teknoloji enstitüsü rektör adaylarÄ±, adaylÄ±k ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± gösterir belge ve öz geçmiÅŸlerini ekledikleri bir dilekçe ile YÖK'e baÅŸvuracak.

VakÄ±f üniversitesi rektör adaylarÄ± ise adaylÄ±k ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± gösterir belge ve öz geçmiÅŸlerini ekledikleri bir dilekçe ile mütevelli heyetine baÅŸvuracak. Mütevelli heyeti de teklif ettiÄŸi rektör adayÄ±nÄ± veya adaylarÄ±nÄ± gösterir bilgi ve belgeleri CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunmak üzere YÖK'e gönderecek.

YÖK, devlet üniversitesi ve yüksek teknoloji enstitüsü rektör adaylarÄ± ile vakÄ±f üniversitesi mütevelli heyetinin teklif ettiÄŸi rektör adayÄ± veya adaylarÄ±nÄ±n tamamÄ±na iliÅŸkin ÅŸartlarÄ± taÅŸÄ±yÄ±p taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±, lisans, lisansüstü eÄŸitim mezuniyetleri, akademik unvanlarÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± tarihler ve atamalarÄ±, bulunduklarÄ± idari görev ve deneyimleri, sicil ve disiplin dosyalarÄ± yönlerinden bir raporlama yaparak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunacak.

PERFORMANS RAPORLARI CUMHURBAÅžKANLIÄžINA SUNULACAK

Söz konusu düzenleme kapsamÄ±nda, yeniden atanmak isteyen rektörler için YÖK tarafÄ±ndan belirlenen kriterlere göre performans raporu hazÄ±rlanacak.

OluÅŸturulacak performans raporlarÄ± da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunulacak.

CumhurbaÅŸkanÄ±, YÖK tarafÄ±ndan sunulan devlet üniversitesi ve yüksek teknoloji enstitüsü rektör adaylarÄ± arasÄ±ndan birini, vakÄ±f üniversitelerinde mütevelli heyetinin teklif ettiÄŸi rektör adayÄ±nÄ± veya adaylarÄ±ndan birini rektör olarak atayacak veya baÅŸvuru sürecinin yenilenmesini isteyebilecek. (Ankara/AA)

CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla Strazburg'da Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi kurulacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 11:20

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