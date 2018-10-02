CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla Strazburg'da Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi kurulacak

Resmi Gazete'de yer alan karara gÃ¶re Marmara Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± olarak Fransa'nÄ±n Strazburg kentinde Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi kurulacak.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan karara göre Marmara Üniversitesi RektörlüÄŸüne baÄŸlÄ± olarak Fransa'nÄ±n Strazburg kentinde Ä°lahiyat Fakültesi kurulacak. Öte yandan Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile Türkiye Elektromekanik Sanayi AÅž Genel MüdürlüÄŸüne iliÅŸkin atama kararlarÄ± da Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n imzasÄ±yla yayÄ±mlanan kararlara göre, Kültür ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± TanÄ±tma Genel Müdürü Ä°rfan Önal görevinden alÄ±narak, bu suretle boÅŸalan Genel MüdürlüÄŸe Timuçin Güler atandÄ±.

Türkiye Elektromekanik Sanayi AÅž Genel MüdürlüÄŸünde açÄ±k bulunan Yönetim Kurulu ÜyeliÄŸine ise Akil Murad GüllüoÄŸlu'nun atamasÄ± gerçekleÅŸtirildi.

Resmi Gazete'de yer alan bir baÅŸka CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla, Marmara Üniversitesi RektörlüÄŸüne baÄŸlÄ± olarak Fransa'nÄ±n Strazburg kentinde Ä°lahiyat Fakültesi kurulmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Söz konusu karar, 2809 sayÄ±lÄ± YükseköÄŸretim KurumlarÄ± TeÅŸkilatÄ± Kanunu'nun ek 30'uncu maddesi ve 2547 sayÄ±lÄ± YükseköÄŸretim Kanunu'nun ek 39'uncu maddesi gereÄŸince alÄ±ndÄ±. (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 07:56

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