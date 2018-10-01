TBMM'de yeni yasama yÄ±lÄ± baÅŸladÄ±, 1 vekil hÃ¢lÃ¢ tutuklu

Meclis 27 Yasama DÃ¶nemi 2. Yasama YÄ±lÄ± TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n konuÅŸmasÄ± ile aÃ§Ä±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konuÅŸma yaptÄ±.

24 Haziran seçimlerinin ardÄ±ndan geçilen sistemle bazÄ± yetkilerini yürütmeye devreden bazÄ± yetkileri ise tamamen kaldÄ±rÄ±lan Mecliste 27. Dönem resmen baÅŸladÄ±. HDP Milletvekili Leyla güven’in tutukluluÄŸu nedeniyle bulunmadÄ±ÄŸÄ± törende Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Meclisin sesinini kÄ±sÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± savundu. Ä°ç Tüzük deÄŸiÅŸikliÄŸi ile muhalefetin sesinin kÄ±sÄ±lmak istendiÄŸini tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yeni dönemde Meclisin ilk gündemi, Ä°ç Tüzük, Suriye ve Irak’a tezkere.

AçÄ±lÄ±ÅŸ öncesi bir açÄ±klama yayÄ±nlayan HDP Grup BaÅŸkanvekili Fatma Kurtulan, Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in tutuklu olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, “Güven’in tutukluluk durumunun son bulmasÄ± ve Meclisin bu ayÄ±ptan kurtulmasÄ±nÄ± talep ediyoruz” dedi.

YILDIRIM: TÜRKÄ°YE YENÄ° BÄ°R SÄ°STEME GEÇMÄ°ÅžTÄ°R

Saat 14:00’te Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan Mecliste açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan YÄ±ldÄ±rÄ±m, mikrofonun sesinin geç açÄ±lmasÄ± üzerine “Kimse Meclisin sesini kÄ±samaz” dedi. YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada “Meclis yaz dönemi boyunca yeni Hükümet Sistemi’ne göre hazÄ±rlandÄ±. SayÄ±sÄ± 550’den 600’e çÄ±karÄ±lan milletvekilleri için yeni düzenlemeler yapÄ±ldÄ±. Genel Kurul Salonu’ndaki 25 koltuklu Bakanlar Kurulu bölümü kaldÄ±rÄ±ldÄ±” dedi.

TBMM'nin önemine deÄŸinen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TBMM her zaman çare kapÄ±sÄ± olmuÅŸtur. Fikri hür, vicdanÄ± hür, irfanÄ± hür milletin vekilleri görev yapmaktadÄ±r" diye konuÅŸtu.

Partili cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemine de deÄŸinen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Türkiye yeni bir sisteme geçmiÅŸtir. Yeni sistemin ilk CumhurbaÅŸkanÄ± SayÄ±n Recep Tayyip ErdoÄŸan'dÄ±r. Yeni sistemin ilk milletvekileri de bizler olarak TBMM'de sistemin ruhuna uygun olarak yasama, denetim odaklÄ± çalÄ±ÅŸmlarÄ±mÄ±zÄ± yürüteceÄŸiz" dedi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu yasama Meclisinde milletvekili sayÄ±mÄ±z 600 olmuÅŸtur. 4 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n icrada görev almasÄ±yla bu sayÄ± 596'ya inmiÅŸ, 104 kadÄ±n milletvekili görev almÄ±ÅŸtÄ±r. 27'nci dönem yasama döneminde kadÄ±n milletvekillerimizin oranÄ± yüzde 25 artmÄ±ÅŸtÄ±r" diye bilgi verdi.

ERDOÄžAN ASKERÄ° TÖRENLE KARÅžILANDI

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan da yeni yasama yÄ±lÄ± açÄ±lÄ±ÅŸÄ± dolayÄ±sÄ±yla Mecliste konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, Meclis BaÅŸkanvekili Celal Adan tarafÄ±ndan askeri törenle karÅŸÄ±landÄ±. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Tören BirliÄŸi kÄ±tasÄ±nÄ± selamlayan ErdoÄŸan, daha sonra Genel Kurul Salonu’na geçti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kürsüye geçen ErdoÄŸan, “Önce tek partili, ardÄ±ndan çok partili rejimleri denedik. Maalesef ne yaparsak yapalÄ±m darbelere, vesayetlere, krizlere engel olamadÄ±k. Milletin karÅŸÄ±sÄ±nda yürütmenin tek muhatabÄ± cumhurbaÅŸkanÄ±dÄ±r. Elbette her geçiÅŸ dönemi gibi, bu süreçte de birtakÄ±m sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸanÄ±yor olabilir” dedi.

ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±nda öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

"Türkiye, 16 Nisan'da tarihi bir halkoylamasÄ±na, 24 Haziran'da da tarihi bir seçime ÅŸahit oldu. 16 Nisan, yönetim sistemimizi deÄŸiÅŸtirdiÄŸimiz büyük reformun adÄ±dÄ±r. Bu çapta dönüÅŸümü pek çok ülke ve halk ancak çok büyük çalkantÄ±lar yaÅŸayarak tamamlayabilmiÅŸtir. Bizse Türkiye olarak demokrasinin kurallarÄ± içinde bu önemli deÄŸiÅŸimi gerçekleÅŸtirmeyi baÅŸardÄ±k."

"Önce tek partili, ardÄ±ndan çok partili rejimleri denedik. Ne yaparsak yapalÄ±m, darbelere, krizlere engel olamadÄ±k. Bu arayÄ±ÅŸlar son dönemde de sürmüÅŸtür. 2007 yÄ±lÄ±nda yaÅŸanan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimi krizi, yeni bir reformu kaçÄ±nÄ±lmaz hale getirdi."

"Darbe yapmaya teÅŸebbüs ettiler. SÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z içinde terör koridoru oluÅŸturmaya kalktÄ±lar. ArdÄ± ardÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z harekatlarla bu planÄ± da paramparça ettik. Gece yarÄ±sÄ± operasyonuyla ekonomimizi çökertmeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar."

"Her geçiÅŸ sürecinde olduÄŸu gibi bu süreçte de sÄ±kÄ±ntÄ±lar oluyor olabilir, fark ettikçe yoluna koyuyoruz. Ekonomide asla hak etmediÄŸimiz ve ülkemizin gerçek durumunu kesinlikle yansÄ±tmayan dalgalanma, bu tür sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n daha çok göze batmasÄ±na yol açÄ±yor. Tedbirler, görüÅŸmeler ve programlarla ekonomimizi dengeye kavuÅŸturmaya baÅŸladÄ±k. Geri bildirimlere göre hem çalÄ±ÅŸmalarÄ± gözden geçiriyor hem de yeni hedefler belirliyoruz."

"Yetkiyi milletimizden alarak, yine milletimize hesap verme mecburiyetin olduÄŸunu bilerek hareket ediyoruz. 2002 KasÄ±m ayÄ±ndan beri milletimize çok büyük borcumuz vardÄ±. 15 Temmuz'da can borcu da eklendi. Milletimizin teveccühüne layÄ±k olabilmek için gece-gündüz çalÄ±ÅŸÄ±yoruz."

BRUNSON YORUMU

"Terör örgütleriyle karanlÄ±k iliÅŸkileri sebebiyle yargÄ±lanan bir rahibi bahane ederek, ülkemize yaptÄ±rÄ±mlar uygulamaya kalkan bu çarpÄ±k anlayÄ±ÅŸla diplomasinin ve hukukun sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde mücadele etmekte kararlÄ±yÄ±z. Ä°nÅŸallah, en kÄ±sa sürede, aramÄ±zdaki meseleleri çözüp, Amerika ile yeniden siyasi ve ekonomik alanlarda stratejik ortaklÄ±k ruhuna uygun iliÅŸkiler geliÅŸtirmeyi ümit ediyoruz."

'RUSYA Ä°LE Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ°NÄ° GÜÇLENDÄ°RECEÄžÄ°Z'

"Rusya ile her alanda çok sÄ±kÄ± ve hÄ±zla geliÅŸen iliÅŸkiler içerisindeyiz. Her alanda Rusya’yla ülkelerimizin ortak çÄ±karÄ±na olan projeleri hayata geçiriyoruz. Biliyorsunuz bir dönem Rusya’yla aramÄ±zÄ± bozmak için pek çok provokasyon yapÄ±ldÄ±. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak saÄŸduyuyu elden bÄ±rakmayarak sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n üstesinden geldik. Rusya ile aramÄ±zdaki olumlu iÅŸbirliÄŸini inÅŸallah daha da güçlendireceÄŸiz."

'AVRUPA’YA SIRTIMIZI DÖNMÜYORUZ'

"Her devlet gibi Türkiye’nin de uluslararasÄ± iliÅŸkilerinde iniÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlar yaÅŸanabilmektedir. Son yÄ±llarda AB ve AB ülkeleriyle gerilimler yaÅŸadÄ±k. Kimi Avrupa ülkelerinin Türkiye karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± iç politika malzemesi yapmasÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lara neden oldu. Avrupa ile bu dönemi yavaÅŸ yavaÅŸ geride bÄ±rakÄ±yoruz. Türkiye’nin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± haksÄ±zlÄ±klara raÄŸmen taahhütlerini yerine getirmesi elimizi güçlendirdi. En büyük ticaret ortaÄŸÄ±mÄ±z olan böyle bir coÄŸrafyaya sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± dönmemiz söz konusu olamaz."

EKONOMÄ°...

"Ekonomi özel önem verdiÄŸimiz bir konu olmuÅŸtur. Türkiye’yi büyütürken bundan herkesin faydalanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k. Yepyeni bir kalkÄ±nma modeli ortaya koyduk. Bir süredir yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kurdaki yükseliÅŸin sebep olduÄŸu hadiselerin ülkemizin ülkemizin ekonomik gerçekleriyle ilgili olmadÄ±ÄŸÄ± açÄ±ktÄ±r. ABD yönetimi siyasi ve hukuki sorunlarÄ± diyalog yerine tehdit ile çözmek gibi bir yanlÄ±ÅŸ yola girmiÅŸtir. Türkiye ekonomisi bu tür tehdit ve saldÄ±rÄ±larla yÄ±kÄ±lmayacak kadar güçlüdür. Kurdaki yükseliÅŸin yol açtÄ±ÄŸÄ± belirsizlik ortadan kalkÄ±yor. Türkiye kimseden para talep etmiyor. Tüm çabamÄ±z uluslararasÄ± sermayenin ülkemizde yatÄ±rÄ±m yapmasÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r."

TANAL'IN PROTESTOSUNU KILIÇDAROÄžLU ÖNLEDÄ°

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nÄ±n haberine göre ErdoÄŸan’Ä± TBMM’nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda protesto eden CHP Milletvekili Mahmut Tanal’Ä± Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu engelledi.

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n son bölümünü ekonomiye ayÄ±ran ErdoÄŸan’a bu sÄ±rada CHP Ä°stanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafÄ±ndan tepki geldi. Tanal yerinden baÄŸÄ±rarak ErdoÄŸan’Ä± protesto ederken Tanal’Ä±n tavrÄ±na ilk müdahale CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’dan geldi. Ön sÄ±rada oturan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu arkasÄ±na dönerek Tanal’a eliyle dur iÅŸareti yaptÄ±.

BAKANLAR MECLÄ°SÄ° YUKARIDAN Ä°ZLEDÄ°

Geçilen yeni yürütme Meclis'ten çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± için bakanlar Meclis Genel Kurulunu Devlet ErkanÄ± için ayrÄ±lan locadan izledi. Yeni sistemde atanan bakanlar Kuvvet KomutanlarÄ±nÄ±n önünde oturdu. Genel kurul açÄ±lmadan önce gelen bakanlar bir süre ayakta sohbet etti.

Meclis açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na bakanlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, kuvvet komutanlarÄ±, yüksek yargÄ± organlarÄ±nÄ±n baÅŸkanlarÄ± ve eski Meclis BaÅŸkanlarÄ± katÄ±ldÄ±.

Meclis Genel Kurul salonuna ilk gelen lider MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli’nin ardÄ±ndan salona HDP EÅŸ BaÅŸkanlarÄ± Pervin Buldan, Sezai Temelli, en son da CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu geldi.

Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, “Kimse Meclis’in sesini kÄ±samaz” sözleriyle baÅŸlayan açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä± açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ± için Genel Kurul salonuna davet etti.

ErdoÄŸan’Ä± AKP ve MHP Milletvekilleri ayaÄŸa kalkarak karÅŸÄ±ladÄ±. ErdoÄŸan’Ä± AKP milletvekilleri ayakta alkÄ±ÅŸlarken MHP grubunda sadece Bahçeli’nin alkÄ±ÅŸlamasÄ± dikkat çekti. CHP, HDP ve Ä°YÄ° Parti milletvekilleri ise Ä°stiklal MarÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda ayaÄŸa kalktÄ±.

KURTULAN: GÜVEN TAHLÄ°YE EDÄ°LSÄ°N

Meclis açÄ±ÅŸlÄ±ÅŸÄ± öncesi açÄ±klama yapan HDP Grup BaÅŸkanvekili Fatma Kurtulan, yeni yasama yÄ±lÄ±nda, Meclisin bir üyesi olan Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in tutuklu olduÄŸunu hatÄ±rlatarak, “Milletvekilimizin tutukluluk durumu, Anayasa’ya aykÄ±rÄ± olmasÄ±na raÄŸmen halen yasama faaliyetlerine katÄ±lamamaktadÄ±r. Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven’in tutukluluk durumunun son bulmasÄ±nÄ± ve Meclisin bu ayÄ±ptan kurtulmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. Meclisin ÅŸu anki durumu, Türkiye’nin minyatürü gibi. Grubumuz tüm Türkiye’nin çok farklÄ± kesimlerinin sesi olma niteliÄŸinde bir durum. Bunun Meclisteki anayasa muhalefet partisi rolünü de bize yüklediÄŸinin farkÄ±ndayÄ±z” dedi.

‘DEMOKRATÄ°K ANAYASA EN ACÄ°L Ä°HTÄ°YAÇTIR’

Kurtulan, “Meclisin iÅŸlevinin olmadÄ±ÄŸÄ± argümanÄ± olsa da orayÄ± demokrasiyi geliÅŸtirme yeri olduÄŸunu görmek ve mücadelemizi yükseltmek zorundayÄ±z. Demokrasi mücadelesini bütün grubumuzla birlikte güçlendirmek ile birlikte tüm mücadelemizin temeline oturtmadan, sokaÄŸÄ±n sesini yükseltme, bize oy veren halkÄ±n mücadelesini ve önceliklerini de buraya yansÄ±tma arayÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸumuzu söylemek isterim.

GüçlendirilmiÅŸ parlamenter sistem ve demokratik anayasa, bu ülkenin en acil ihtiyacÄ±dÄ±r. Bu Meclis, demokratik anayasaya talip olmalÄ±dÄ±r. Kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± tesis etmeli ve yargÄ±yÄ± baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ktan kurtarÄ±lmalÄ±. SeçilmiÅŸlerimiz baÅŸta olmak üzere muhalif tutuklular serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r. SavaÅŸ politikalarÄ±nÄ± terk etmek lazÄ±m. BarÄ±ÅŸ ve demokrasiye dair adÄ±mlarÄ± buradan tesis etmek için mücadelemizi sürdürmemiz gerekiyor. Ekonomik kriz, mülteci krizi insanlÄ±k krizi, demokrasi krizi, birçok krizin nedeni savaÅŸ politikalarÄ±dÄ±r. Yeni dönemde savaÅŸ politikalarÄ± ile, demokrasi ile, insanlarÄ±n önüne çÄ±kmamÄ±z lazÄ±m” diye konuÅŸtu.

GÜNDEMDE TEZKERE, Ä°Ç TÜZÜK VE AF VAR

Mecliste yarÄ±n partiler grup toplantÄ±larÄ± yapacak. ÇarÅŸamba ve PerÅŸembe ise Irak ve Suriye’ye sÄ±nÄ±r ötesi operasyon tezkeresi görüÅŸülecek. Meclis Ä°ç TüzüÄŸü de bu haftanÄ±n yoÄŸun gündem maddelerinden olacak. Yine MHP’nin af teklifi de Meclisin ilk gündemlerinden birini oluÅŸturuyor.

Meclis Genel Kurulu’nda oturma düzeni deÄŸiÅŸmeyecek. Buna göre parti gruplarÄ± soldan saÄŸa AKP, CHP, HDP, MHP ve Ä°YÄ° Parti sÄ±rasÄ±yla oturacak. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 16:20

www.evrensel.net