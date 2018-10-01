AdnanÂ Oktar'Ä±n Kandilli'deki villasÄ± boÅŸaltÄ±ldÄ±

Adnan Oktar'Ä±n Kandilli'deki villasÄ±nda bulunan eÅŸyalar kamyonlarla taÅŸÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi (Ä°BB), Adnan Oktar grubuna ait Kandilli'de bulunan villa çevresinde irili ufaklÄ± 23 kaçak yapÄ± tespiti yapmÄ±ÅŸ, bu kaçak yapÄ±larÄ±n yÄ±kÄ±mÄ± için karar almÄ±ÅŸtÄ±. Oktar'Ä±n mal varlÄ±ÄŸÄ±na el konulmasÄ±ndan sonra TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villa ve eklentilerindeki eÅŸyalar bugün kamyonlara yüklenerek götürüldü.

Adnan Oktar ve diÄŸer ÅŸüphelilere ait bir kamyon dolusu kÄ±yafet, bir kamyon dolusu lüks marka ayakkabÄ± ve bir kamyon mobilyadan oluÅŸan eÅŸya, yediemine bÄ±rakÄ±lmak üzere yola çÄ±ktÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 22:13

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