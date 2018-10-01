Minik Emirâ€™in duymasÄ±na dÃ¶viz kuru engeli

DoÄŸuÅŸtan duyma kaybÄ± yaÅŸayan 1 yaÅŸÄ±ndaki Emir Ä°nanÃ§â€™a takÄ±lmasÄ± planlanan biyonik kulak dÃ¶viz kurundaki artÄ±ÅŸ nedeniyle temin edilemiyor.

AydÄ±n’Ä±n Efeler ilçesinde, doÄŸuÅŸtan duymayan 1 yaÅŸÄ±ndaki Emir Ä°nanç’a ameliyatla takÄ±lmasÄ± düÅŸünülen ve ‘biyonik kulak’ olarak bilinen koklear implant, döviz kurundaki artÄ±ÅŸ nedeniyle temin edilemiyor. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile firmalar arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±ktan koklear implant alÄ±namayÄ±nca ameliyatÄ± yapÄ±lamayan minik Emir Ä°nan’Ä±n ailesi, oÄŸullarÄ±nÄ±n duyabilmesi için yetkililerden yardÄ±m istedi.

Minik Emir’e doÄŸum sonrasÄ± yapÄ±lan bazÄ± testler sonucu, ‘biyonik kulak’ olarak bilinen koklear implant takÄ±lmasÄ± için ameliyat yapÄ±lmasÄ±na karar verildi. Aile, Ä°zmir’deki BaÅŸkent Üniversitesi Hastanesi’nden ameliyat için 9 AÄŸustos’a gün aldÄ±. ÇocuklarÄ±nÄ±n ameliyat olmasÄ±nÄ± bekleyen aile, aldÄ±klarÄ± haberle yÄ±kÄ±ldÄ±. Artan döviz kuru sonrasÄ± firmalar ile hastaneler arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±k nedeniyle koklear implant alÄ±mlarÄ± durdurulunca ameliyat gerçekleÅŸtirilemedi.

‘BENÄ°M SESÄ°MÄ°, KENDÄ° ADINI DUYSUN’

YaklaÅŸÄ±k 2 aydÄ±r oÄŸlunun ameliyat olmasÄ±nÄ± beklediklerini belirten GülÅŸah ÖdemiÅŸ, “ÇocuÄŸumun bana ‘Anne’ demesini en büyük isteÄŸim. Benim sesimi, kendi adÄ±nÄ± duysun. OÄŸlumun, 18 aylÄ±k olana kadar dil geliÅŸimi için duyabilmesi çok önemli. Bu süreçte ameliyatÄ± yapÄ±lÄ±rsa bu, oÄŸlum için iyi olacak. Devlet yetkililerinden bir an önce sorunun çözülüp, oÄŸlumun ameliyatÄ±nÄ±n yaptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum” dedi.

‘ÖMÜR BOYU ÇALIÅžSAK KARÅžILAYAMAYIZ’

Muhasebeci olan baba Onur ÖdemiÅŸ ise, çocuÄŸumun ameliyatÄ±nÄ± kendi imkanÄ±mÄ±zla yaptÄ±rmamÄ±z çok zor diyerek “Tek kulak için maliyet 100 ile 150 bin TL arasÄ±nda. Ä°ki kulak içinse 300 bin TL civarÄ±nda bir maliyeti var. Kendi imkanÄ±mÄ±zla taktÄ±rÄ±lÄ±rsa devlet bundan sonraki hiçbir aÅŸamayÄ± karÅŸÄ±lamÄ±yor. Bizim için çok pahalÄ± cihazlar bunlar. Bütçemizi aÅŸÄ±yor. Belki de ömür boyu çalÄ±ÅŸÄ±p da kazanamayacaÄŸÄ±mÄ±z paralar. Bu nedenle devletin tekrar bu ameliyatlara baÅŸlayarak bu durumdaki çocuklara hayat vermesini istiyoruz” diye konuÅŸtu.

AydÄ±n Ä°l SaÄŸlÄ±k Müdürü Fevzi YavuzyÄ±lmaz ise sadece biyonik kulakta deÄŸil birçok üründe bu sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Bu da dövizde yaÅŸanan dalgalanmadan kaynaklanÄ±yor. Ama çok önemli hayati konularÄ±n ameliyatÄ± yapÄ±lÄ±yor. DiÄŸerleri erteleniyor” dedi. (AydÄ±n/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 20:46

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