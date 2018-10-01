55. Ulusal Yarışma İstanbul’da başladı 

55. Ulusal Yarışma İstanbul Beyoğlu Sineması’nda açılış töreniyle başladı. Ulusal Yarışma’nın bu yılki sloganı: “Neyiniz var kaybedecek?”

Uluslararası Antalya Film Festivali’nde Ulusal Yarışma kategorisinin iptal edilmesinin ardından bir araya gelen sinemacıların bu yıl ikincisini düzenlediği Ulusal Yarışma, Beyoğlu Sineması’nda açılış töreniyle başladı.

Berrak Tüzünataç’ın sunuculuk yaptığı, Ferhan Şensoy’a Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün takdim edildiği geceye Onur Saylak, Hazar Ergüçlü, Senem Aytaç, Tayfun Pirselimoğlu, Hüseyin Karabey, Nazan Kesal, Selen Uçer, Pelin Esmer, Onur Ünlü, Barış Atay, Emre Erdoğdu ve Seren Yüce katılan isimler arasındaydı.

Açılış törenini sunan Berrak Tüzünataç “Bugün burada birlikte, bambaşka işler yaparak tek bir şeyi üretmeyi hedefleyen insanlarız. Biz film yapmak için bir aradayız.” dedi. Tüzünataç Türkiye sinemasında kadın karakterlere az yer verilmesine vurgu yaparak “Sinemada daha çok kadın karakter görmek dileğiyle.” ifadelerini kullandı.

1999 yılından bu yana Antalya Film Festivali’nde Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği - ÇASOD tarafından, sinema ve tiyatro oyuncusu Yıldırım Önal’ın anısına verilen Yıldırım Önal Anı Ödülü, bu yıl da Ulusal Yarışma’da takdim edildi. Erhan Yazıcıoğlu, ödülü usta sanatçı Ferhan Şensoy’a takdim etmeden önce yaptığı konuşmada “Keşanlı Ali Destanı’nı en doğru yorumlayan yönetmendir Ferhan Şensoy. İronik mizahin en büyük kalemidir.” şeklinde konuştu.

2. Antalya Film Festivali’nde En İyi İkinci Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanan “Keşanlı Ali Destanı” (1964), törenin ardından izleyicilerle buluştu. 55. Ulusal Yarışma ödül töreni ise 4 Ekim akşamı Cahide Müzikhol’de gerçekleşecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Ulusal Yarışma devam ediyor

Son Düzenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 20:40

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