Sabo AyakkabÄ± da konkordato baÅŸvurusunda bulundu

TÃ¼rkiye'nin tek ahÅŸap ayakkabÄ± kalÄ±bÄ± Ã¼reticisi olan Sabo AyakkabÄ±, konkordato baÅŸvurusunda bulundu.Â

Fransa ve Almanya baÅŸta olmak üzere dünyanÄ±n çeÅŸitli ülkelerine ihracat yapan Sabo AyakkabÄ± konkordato baÅŸvurusunda bulundu. BakÄ±rköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25 Eylül 2018 tarihli kararÄ±na göre Türkiye'nin tek ahÅŸap ayakkabu üreticisi olan Sabo AyakkabÄ± konkordato baÅŸvurusunda bulundu.



Mahkeme, Sabo'nun baÅŸvurusunu deÄŸerlendirerek, 3 aylÄ±k geçici mühlet verdi. Mahkeme Dr. AydÄ±n Çelik, Derya CoÅŸkun ve Aziz Åžadi YanÄ±k'Ä± geçici komiser heyeti olarak atadÄ±. Konkordatonun tasdikine iliÅŸkin davanÄ±n ön inceleme ve ilk tahkikat duruÅŸmasÄ±nÄ±n 13 AralÄ±k 2018 günü yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.



Sabo'dan önce, Hotiç, YeÅŸil Kundura ve Beta da konkordato baÅŸvurusunda bulunmuÅŸtu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 19:16

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