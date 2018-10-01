BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi iÅŸÃ§ilerinin eylemi sonuÃ§ verdi: MaaÅŸlar yattÄ±

Ä°ÅŸ bÄ±rakma eylemi yapan BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi temizlik iÅŸÃ§ilerinin eylemi aynÄ± gÃ¼n iÃ§inde sonuÃ§ verdi. Belediye iÅŸÃ§ilerin maaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶dedi.Â

BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi temizlik iÅŸçileri, 3 aylÄ±k ücretlerinin ödenmemesini protesto etmek amacÄ±yla eylem baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Devrimci Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Konfederasyonu (DÄ°SK) baÄŸlÄ± Genel Ä°ÅŸ SendikasÄ± üyesi iÅŸçiler, her sabah iÅŸ baÅŸÄ± yapmak için toplandÄ±klarÄ± Karanfilköy’de eylemin startÄ±nÄ± verdi. Sabahtan itibaren çöp toplamama ve sokaklarÄ± süpürmeme eylemi yaptÄ±.



Günler öncesinde ücretlerin ödeneceÄŸi yönünde verilen sözün tutulmamasÄ± üzerine iÅŸçiler, maaÅŸlarÄ± yatÄ±rÄ±lana kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Gün boyu iÅŸ bÄ±rakma eylemi yapan iÅŸçilerin eylemi sonuç verdi. Belediye tüm iÅŸçilerin maaÅŸlarÄ±nÄ± yatÄ±rdÄ±.



MaaÅŸlarÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±lmasÄ± üzerine iÅŸçiler eylemlerine son verdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Gökhan Keskin

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 19:56

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