Migros'ta eylem yapan Uyum Makro iÅŸÃ§ileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FotoÄŸraf: @Nakliyatsendika/Twitter

Migros'ta eylem yapan Uyum Makro iÅŸÃ§ileri gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

    • 23 EylÃ¼l 2018 19:28

    BeylikdÃ¼zÃ¼ 5M Migros'ta iÅŸyerini terk etmeme eylemi yapan Uyum Makro iÅŸÃ§ilerine saldÄ±ran polis, 14 kiÅŸiyi darbederek gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

    Migros yönetiminin tazminat hakkÄ± sözünü yerine getirmemesi üzerine iÅŸyerini terk etmeme eylemi yapan Uyum Makro iÅŸçileri, polis tarafÄ±ndan yerlerde sürüklenip darbedilerek gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    MaÄŸzalarÄ±nÄ± Migros’a devreden Makro Market (Uyum Marketleri) patronu, 1500 civarÄ±nda çalÄ±ÅŸanÄ± iÅŸten çÄ±karmÄ±ÅŸ, üstelik tazminatlarÄ±nÄ± ve yÄ±llÄ±k izin ücretlerini ödememiÅŸti. Beylikdüzü 5M Migros maÄŸazÄ±na giren Uyum Makro iÅŸçileri, Migros yönetiminin tazminat hakkÄ±nÄ± ödemek için verdiÄŸi sözünü yerine getirmemesi üzerine iÅŸyerini terk etmeme eylemi yaptÄ±. AkÅŸam saatlerinde baÅŸlayan eyleme Nakliyat-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ali RÄ±za KüçükosmanoÄŸlu ve sendika yöneticileri de katÄ±ldÄ±. "Tazminat haklarÄ± verilene kadar maÄŸazadan çÄ±kmayacaÄŸÄ±z" diyen iÅŸçiler özel güvenlik ve polis kordonuna alÄ±ndÄ±. HaklarÄ±nÄ± almadan iÅŸyerini terk etmeyeceklerini söyleyen iÅŸçilere saldÄ±ran polis, 14 kiÅŸiyi darbederek gözaltÄ±na aldÄ±.

    GözaltÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸananlar Nakliyat-Ä°ÅŸ'in Facebook hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±ldÄ±. Videoda iÅŸçilerin yerlerde sürüklendiÄŸi ve darbedildiÄŸi görülüyor.

    (Ä°stanbul/EVRENSEL)

    Real ve Makro/Uyum Market iÅŸÃ§ilerinden kasa kitleme eylemi

    Real ve Makro/Uyum Market iÅŸÃ§ilerinin eylemleri sÃ¼rÃ¼yor

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 EylÃ¼l 2018 20:00
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