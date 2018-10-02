Candy Hooverâ€™da kÄ±yÄ±ma karÅŸÄ± direniÅŸ sÃ¼rÃ¼yor

EskiÅŸehir'de kurulu Candy Hoover Doruk fabrikasÄ±nda 16 iÅŸÃ§inin iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± sonucu dÃ¼n Ã¼retimi durduran bine yakÄ±n iÅŸÃ§inin eylemi sÃ¼rÃ¼yor.

EskiÅŸehir’de beyaz eÅŸya üretimi yapan Candy Hoover Doruk fabrikasÄ±nda 16 sözleÅŸmeli iÅŸçinin iÅŸten atÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± dün üretimi durduran iÅŸçilerin kÄ±yÄ±ma karÅŸÄ± direniÅŸi bugün de devam ediyor. Üretim müdürünün iÅŸçilerin her saat baÅŸÄ± videosunu çektirdiÄŸini ve “YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kanunsuz” diyerek tehdit ettiÄŸini belirten BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçiler, “iÅŸveren kanunsuzluk yapÄ±yor, toplusözleÅŸmeye uymuyor” diye tepki gösterdi.

Ankastre, ocak, kurutma makinesi ile bulaÅŸÄ±k makinesi üretimi yapan ve BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n örgütlü olduÄŸu Candy Hoover EuroasÄ±a Ev Gereçleri A.Åž’ye ait 3 fabrikadan biri olan Doruk’ta 16 sözleÅŸmeli iÅŸçinin iÅŸten çÄ±kartÄ±lmasÄ± üzerine 3 fabrikada bulunan 1000 civarÄ±ndaki iÅŸçi dün üretimi durdurdu. Ä°ÅŸten atmalara tepki gösteren iÅŸçilerin, eylemi bugün de devam ediyor. Üretim müdürünün iÅŸçilerin videosunu çekerek “YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kanunsuz” diyerek tehdit ettiÄŸini aktaran iÅŸçiler, patron temsilcilerine ÅŸu sözlerle tepki gösterdi: “iÅŸverende kanunsuzluk yapÄ±yor, toplusözleÅŸmeye uymuyor” diye tepki gösterdi.

Ä°ÅžÇÄ°LER GEÇTÄ°ÄžÄ°MÄ°Z HAFTA EYLEM YAPMIÅžTI

GeçtiÄŸimiz hafta EskiÅŸehir’de bulunan Renta ve Doruk fabrikalarÄ±nda iÅŸçiler, sözleÅŸmeli iÅŸçilerin kadroya alÄ±nmasÄ±, yemek ve servislerde iyileÅŸtirme, baskÄ±lara son verilmesi talepleriyle yarÄ±m saatlik iÅŸ bÄ±rakma ve mesaiye kalmama eylemi yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçilerin eylemi üzerine patronla BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ arasÄ±nda görüÅŸmeler baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçilerin taleplerinin 11 maddede toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen sendika yetkilileri, iÅŸçilere yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada talepler kabul edilmezse eylemlerin dozunun artarak devam edeceÄŸini söylemiÅŸlerdi. (EskiÅŸehir/EVRENSEL)

Candy Grupâ€™ta iÅŸÃ§ilerin eylemi sonuÃ§ veriyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 12:45

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