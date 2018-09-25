Candy Grupâ€™ta iÅŸÃ§ilerin eylemi sonuÃ§ veriyor

EskiÅŸehir’de Candy Grup bünyesinde bulunan Renta ve Doruk fabrikalarÄ±nda talepleri için geçen hafta iÅŸ bÄ±rakan iÅŸçilerin eylemleri sonuç vermeye baÅŸladÄ±. Patronla, örgütlü sendika BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ arasÄ±nda görüÅŸmeler baÅŸladÄ±.

GeçtiÄŸimiz hafta EskiÅŸehir’de bulunan Renta ve Doruk fabrikalarÄ±nda iÅŸçiler, sözleÅŸmeli iÅŸçilerin kadroya alÄ±nmasÄ±, yemek ve servislerde iyileÅŸtirme, baskÄ±lara son verilmesi talepleriyle yarÄ±m saatlik iÅŸ bÄ±rakma ve mesaiye kalmama eylemi yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçilerin eylemi sonuç verdi ve patronla BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ arasÄ±nda görüÅŸmeler baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸçilerin taleplerinin 11 maddede toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen sendika yetkilileri, iÅŸçilere yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada talepler kabul edilmezse eylemlerin dozunun artarak devam edeceÄŸini söyledi. (EskiÅŸehir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 13:22

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