Candy Groupta iÅŸÃ§iler atÄ±lan arkadaÅŸlarÄ± iÃ§in Ã¼retimi durdurdu

EskiÅŸehir'de kurulu Candy Group'a ait Doruk fabrikasÄ±nda 16 iÅŸÃ§inin iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± sonucu bine yakÄ±n iÅŸÃ§i Ã¼retimi durdurdu.

EskiÅŸehir’de beyaz eÅŸya üretimi yapan Candy Hoover EuroasÄ±a Ev Gereçleri A.Åž’ye ait 3 fabrikadan biri olan Doruk fabrikasÄ±nda 16 sözleÅŸmeli iÅŸçinin iÅŸten çÄ±kartÄ±lmasÄ± üzerine 3 fabrikada bulunan 1000 civarÄ±ndaki iÅŸçi üretimi durdurdu. Ä°ÅŸten atmalara tepki gösteren iÅŸçiler, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n biran önce iÅŸ baÅŸÄ± yapmasÄ±nÄ± istiyor.

Ankastre, ocak, kurutma makinesi ile bulaÅŸÄ±k makinesi üretimi yapan ve BirleÅŸik-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n örgütlü olduÄŸu Candy Hoover EuroasÄ±a Ev Gereçleri Sanayi ve Ticaret bünyesindeki Doruk fabrikasÄ±nda 16 sözleÅŸmeli iÅŸçi iÅŸten çÄ±kartÄ±ldÄ±. Toplamda 1000 civarÄ± iÅŸçinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 3 fabrikada iÅŸten atmalara tepki gösteren iÅŸçiler, üretimi durdurdu.

Ä°ÅžÇÄ°LER GEÇTÄ°ÄžÄ°MÄ°Z HAFTA EYLEM YAPMIÅžTI

GeçtiÄŸimiz hafta EskiÅŸehir’de bulunan Renta ve Doruk fabrikalarÄ±nda iÅŸçiler, sözleÅŸmeli iÅŸçilerin kadroya alÄ±nmasÄ±, yemek ve servislerde iyileÅŸtirme, baskÄ±lara son verilmesi talepleriyle yarÄ±m saatlik iÅŸ bÄ±rakma ve mesaiye kalmama eylemi yapmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçilerin eylemi üzerine patronla BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ arasÄ±nda görüÅŸmeler baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçilerin taleplerinin 11 maddede toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen sendika yetkilileri, iÅŸçilere yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada talepler kabul edilmezse eylemlerin dozunun artarak devam edeceÄŸini söylemiÅŸlerdi. (EskiÅŸehir/EVRENSEL)

Candy Grupâ€™ta iÅŸÃ§ilerin eylemi sonuÃ§ veriyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 15:29

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