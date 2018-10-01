Ã‡Ä±kan haberlere yalanlama: CihatÃ§Ä±lar Ä°dlibâ€™den Ã§ekilmiyor

Suriyeli cihatÃ§Ä± gruplar, Ä°dlib'de 'silahtan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lge' mutabakatÄ± kapsamÄ±nda bÃ¶lgeden Ã§ekildikleri haberlerini yalanladÄ±.

Suriye’nin Ä°dlib Vilayeti için Türkiye ve Rusya arasÄ±nda varÄ±lan ve “askeri operasyon”un ertelenmesini saÄŸlayan ‘Soçi MutabakatÄ±’nda öngörülen silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgenin oluÅŸturulmasÄ±nda sürenin dolmasÄ±na kÄ±sa zaman kaldÄ±. BazÄ± Suriyeli cihatçÄ± gruplar ise, bölgeden çekildikleri yönündeki haberleri yalanladÄ±.

Türkiye yönetiminin desteklediÄŸini gruplarÄ±n kurduÄŸu Ulusal KurtuluÅŸ Cephesi (UKC) ittifakÄ±, mutabakatÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak henüz bölgeden aÄŸÄ±r silahlarÄ±n çekilmediÄŸini duyurdu.

BBC Türkçe’nin haberine göre, UKC Sözcüsü Naci Mustafa, FransÄ±z haber ajansÄ± AFP’ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Herhangi bir bölgeden ya da cepheden aÄŸÄ±r silahlarÄ±mÄ±zÄ± çekmedik. Bu haberleri reddediyoruz, tamamen reddediyoruz” dedi.

CÄ°HATÇI GRUP: HERHANGÄ° BÄ°R DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K OLMADI

Bölgedeki cihatçÄ± gruplara yakÄ±n yakÄ±n Londra merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi, daha önce UKC’yi oluÅŸturan örgütlerden birinin Türkiye-Rusya mutabakatÄ± uyarÄ±nca bölgeden aÄŸÄ±r silahlarÄ±nÄ± çekmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Gözlemevi’nden yapÄ±lan açÄ±klamada, 8 bin 500 ila 10 bin üyesi bulunan Faylak el Rahman örgütünün silahsÄ±zlandÄ±rmasÄ± öngörülen bölgedeki üç kasabada bulunan tanklar ve toplar da dahil aÄŸÄ±r silahlarÄ±nÄ± çekmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± söylenmiÅŸti.

Faylak el Rahman Sözcüsü Sayf el Raad da AFP’ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Soçi’de varÄ±lan mutabakata baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sürmekle birlikte, silahlarÄ±mÄ±zÄ±n ve savaÅŸçÄ±larÄ±mÄ±zÄ±n konuÅŸlandÄ±rÄ±lmasÄ±nda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±” dedi.

‘ÇEKÄ°LDÄ°ÄžÄ°MÄ°Z HABERLERÄ° YALAN’

Yine UKC’ye üye örgütlerden Faylak el Åžam’Ä±n lideri Åžeyh Ömer Huzeyfe de Reuters haber ajansÄ±na “SilahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgeden çekildiÄŸimize dair haberler yalandÄ±r” diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan da geçtiÄŸimiz günlerde New York’ta Reuters Haber AjansÄ±’na verdiÄŸi mülakatta silahlÄ± gruplarÄ±n silahtan arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgeden ayrÄ±lmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ile Rusya lideri Vladimir Putin’in 17 Eylül’de Soçi’de üzerinde uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ä°dlib MutabakatÄ±na göre, “Ä°dlib’in etrafÄ±nda Suriye ordusu ile silahlÄ± gruplarÄ± ayÄ±ran 15-20 kilometrelik silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir bölge oluÅŸturulmasÄ±, 10 Ekim’e kadar aÄŸÄ±r silahlarÄ±n bu bölgeden çekilmesi, 15 Ekim’e kadar tüm “radikal terörist gruplar”Ä±n silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±” gerekiyor. AyrÄ±ca, 2018’in sonuna kadar M4 (Halep-Lazkiye) ve M5 (Halep-Hama) otoyollarÄ±nÄ±n güvenliÄŸinin saÄŸlanÄ±p trafiÄŸe açmalarÄ± planlanÄ±yor.

MUTABAKATI REDDEDEN ÖRGÜTLER

SilahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± öngörülen bölgenin çoÄŸu cihatçÄ± gruplar, ya da El Kaide’nin Suriye ayaÄŸÄ±nÄ±n eski üyelerinin liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Ä°dlib’deki en güçlü grup olarak görülen Hayat Tahrir el Åžam (HTÅž) örgütünün elinde. Kalan yerlerse UKC ve diÄŸer cihatçÄ± gruplarÄ±n denetiminde.

HTÅž henüz Soçi MutabakatÄ±’yla ilgili tutumunu açÄ±klamadÄ±, ancak örgütün bölgeden silah ya da militan çektiÄŸine dair bir iÅŸaret yok. Heyet Tahrir Åžam, Nusra Cephesi’nin geçen senenin baÅŸÄ±nda daÄŸÄ±lmasÄ±ndan sonra kuruldu. HTÅž’nin yaklaÅŸÄ±k 25 bin civarÄ±nda silahlÄ± gücü bulunduÄŸu tahmin ediliyor.

Yine aynÄ± bölgede varlÄ±k gösteren El Kaide’ya sadÄ±k militanlardan oluÅŸan Hurras el Din (Dinin KoruyucularÄ±) örgütü geçen hafta mutabakatÄ± reddettiklerini duyurmuÅŸtu.

Cumartesi günü de daha önce ABD’nin destek verdiÄŸi CeyÅŸ el Ä°zza örgütü anlaÅŸmayÄ± reddettiklerini açÄ±kladÄ± ve örgütün lideri Cemil el Salih AFP’ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “KurtarÄ±lmÄ±ÅŸ (muhaliflerin elindeki) bölgeleri kemiren ve BeÅŸar Esad’Ä± kurtaran bu uzlaÅŸmayÄ± reddediyoruz” demiÅŸti.

Ä°dlib, Suriye’de cihatçÄ± gruplarÄ±n elinde kalan son kale durumunda. (DIÅž HABERLER)

Suriye: Ä°dlibâ€™dekiler TÃ¼rkiyeâ€™den geldi, TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nsÃ¼n

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 14:30

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