Sendikal haklarÄ±na gÃ¶z dikilen PETKÄ°M iÅŸÃ§ilerinden eylem

Turan KARA

Ä°zmir

SOCAR Holding’in PETKÄ°M’de esnek çalÄ±ÅŸmayÄ± dayatmasÄ±na karÅŸÄ± Petrol-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçiler sabah saatlerinde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Petrol-Ä°ÅŸ AliaÄŸa Åžube BaÅŸkanÄ± Ahmet Oktay, “Bizler sözleÅŸmede yazan saatlerin dÄ±ÅŸÄ±nda esnek çalÄ±ÅŸmayÄ± kabul etmiyoruz” dedi.

SOCAR’a ait PETKÄ°M’de sabah saatlerti itibariyle bakÄ±m duruÅŸuna girildi. FabrikanÄ±n tümden durduÄŸu bakÄ±m duruÅŸunda, bakÄ±mÄ± PETKÄ°M iÅŸçileri yapÄ±yor. FabrikanÄ±n uzun bir süre geçmeden tekrar aktif hale gelmesi için iÅŸçilerin fazla mesaili çalÄ±ÅŸmasÄ± gerekiyor. SözleÅŸmede yer alan ilgili maddeye göre ise 8 saat çalÄ±ÅŸan bir iÅŸçi vardiyayÄ± doldurduktan sonra 8 saat daha, yani 1 vardiya daha çalÄ±ÅŸÄ±yor. Ä°ÅŸçi 16 saat çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için 3, 8 saat sonra tekrar iÅŸbaÅŸÄ± yapacaÄŸÄ± için de ilaveten 1 yevmiye, yani toplam 4 yevmiye alÄ±yor. SOCAR patronu ise iÅŸçiyi bir vardiyadan sonra 7 saat çalÄ±ÅŸtÄ±rmak istiyor. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ise iÅŸçi toplam 4 yevmiye yerine 1 yevmiye ve 14 saat mesai ücreti alÄ±yor. Petrol-Ä°ÅŸ üyesi PETKÄ°M iÅŸçileri, patronun ‘EÄŸer bakÄ±m iÅŸini yapacaksanÄ±z böyle olur, yoksa uzman niteliÄŸinde iÅŸçi çaÄŸÄ±rÄ±rÄ±m’ dediÄŸini söylüyor.

Öte yandan SOCAR Holding birkaç hafta önce Star Rafineri ile beraber PETKÄ°M’de de “kapsam dÄ±ÅŸÄ±” çalÄ±ÅŸanlara dolar kuru artÄ±ÅŸÄ± ile beraber iyileÅŸtirme yapmÄ±ÅŸtÄ±. Kendi ücretlerine zam yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten PETKÄ°M iÅŸçileri, TL’nin deÄŸer kaybetmesinin kendilerini de etkilediÄŸini belirterek iyileÅŸtirme istemiÅŸti. SOCAR Holding ise bu iyileÅŸtirmeyi, fazla mesaileri kÄ±smak anlamÄ±na gelen “esnek çalÄ±ÅŸmayÄ± kabul ederlerse” yapabileceÄŸini söylemiÅŸti. Ä°ÅŸçiler ise kazanÄ±lmÄ±ÅŸ haklarÄ±ndan taviz verilmesini doÄŸru bulmadÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor.

YaÅŸanan sorunlarla ilgili sendika ve patron temsilcileri arasÄ±nda yapÄ±lan görüÅŸmeler sonuç vermedi. SOCAR Holding, PETKÄ°M iÅŸçilerini iyileÅŸtirme hakkÄ±ndan mahrum bÄ±rakarak, bakÄ±m çalÄ±ÅŸmasÄ± boyunca fazla mesaileri denetlemek istediÄŸini yineledi. Ä°ÅŸçiler ise sözleÅŸmede yazan fazla mesai hakkÄ±nÄ±n çiÄŸnenmesine izin vermeyeceklerini dün bir kez daha haykÄ±rdÄ±.

‘TAÅžERON VE ESKÄ° Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° ÇALIÅžTIRMAK Ä°STÄ°YORLAR’

PETKÄ°M önünde yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda konuÅŸan Petrol-Ä°ÅŸ AliaÄŸa Åžube BaÅŸkanÄ± Ahmet Oktay, “Bugün itibariyle baÅŸlayacak olan planlÄ± bakÄ±m duruÅŸunda bizim önceliÄŸimiz iÅŸ güvenliÄŸi ve iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Bunun üzerine çalÄ±ÅŸma hayatÄ±mÄ±zÄ± planlarÄ±z. Ä°ÅŸverenle yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplantÄ±larda bunu dile getirdik ancak iÅŸveren buna uygun davranmadÄ±. Davranmamakta da Ä±srar ediyor. PlanlÄ± bakÄ±m duruÅŸunda program bizim üzerimizden yapÄ±lmalÄ±. Ä°ÅŸveren ise emekli iÅŸçileri geri çaÄŸÄ±rmak ve taÅŸeron çalÄ±ÅŸtÄ±rmak istiyor. Bu fabrikalarÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ± bizler yapÄ±yoruz. PETKÄ°M’den emekli bir personelin burada çalÄ±ÅŸmasÄ± muvazaa yaratÄ±r. ‘Åžu anki personelimize güvenmiyoruz’ demektir. YetmediÄŸimiz yerde yan sanayi desteÄŸi alÄ±rsÄ±nÄ±z, tüm program bu ÅŸekilde gerçekleÅŸtirilemez. Rafineriye taÅŸeron çalÄ±ÅŸma sistemini dayatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. SÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir planlÄ± bakÄ±m sürecini yönetemezler” diye konuÅŸtu.

TüpraÅŸ’ta olduÄŸu gibi iÅŸçilerin fazla mesai ücreti gibi haklarÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± doÄŸru bulmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Oktay, “Mesai saatlerini 2-4-6 -7 canlarÄ± nasÄ±l istiyorsa belirlemek istiyorlar, bunu zorla yapamayÄ±nca iÅŸ barÄ±ÅŸÄ±nÄ± bozacak adaletsizliklere baÅŸvuruyorlar” dedi.

‘TÄ°S ZAMMINI ÅžARTLA ÖNE ÇEKMEK Ä°STÄ°YORLAR’

Daha önce de 1-4 saat ÅŸeklinde fazla çalÄ±ÅŸmayÄ± kabul etmediklerini ifade eden Oktay, “Åžirket CEO’su bir açÄ±klama yayÄ±nladÄ±. AçÄ±klamada ‘Yükselen enflasyon rakamlarÄ±na karÅŸÄ± personelimizi ezdirmeme adÄ±na çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z var’ dedi. Ocak ayÄ±nda yapÄ±lacak olan toplu sözleÅŸme zammÄ±nÄ± dört ay geriye çekme teklifinde bulunan iÅŸverenin ilk ÅŸartÄ± emekli iÅŸçilerin PETKÄ°M’de tekrar çalÄ±ÅŸmasÄ± ikinci ÅŸartÄ± ise esnek çalÄ±ÅŸma sistemini kabul ettirmek. Normal mesaimizin dÄ±ÅŸÄ±nda isterlerse 1-4 saat arasÄ±nda mesai yaptÄ±rmak istiyorlar. Bize rüÅŸvet teklif ettiler. Biz bu teklifi reddediyoruz. Bizlere sunduklarÄ± dört aylÄ±k ortalama 2 bin liralÄ±k bir zam karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda esnek çalÄ±ÅŸma sistemini getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” diye konuÅŸtu.

Toplu sözleÅŸmelerinin anayasalarÄ± olduÄŸunu söyleyen Oktay, “Bu iÅŸyerinde yalnÄ±zca acil durumlarda ve uzman gelmesi durumunda fazla mesai yaparÄ±z. Bu durumlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda istenilen esnek çalÄ±ÅŸma sistemini kabul etmiyoruz” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 13:04

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