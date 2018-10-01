DÃ¼ÄŸÃ¼nde taktÄ±ÄŸÄ± altÄ±nÄ± ilamsÄ±z icra yoluyla geri aldÄ±

Kayseri'de bir vatandaÅŸ, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde altÄ±n taktÄ±ÄŸÄ± kiÅŸinin kendi dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne gelmemesi Ã¼zerine ilamsÄ±z icra takibinde bulunarak altÄ±nÄ±n bedelini geri aldÄ±.

Esma KÜÇÜKÅžAHÄ°N

Kayseri'de bir vatandaÅŸ, düÄŸününde çeyrek altÄ±n taktÄ±ÄŸÄ± kiÅŸinin kendi düÄŸününe gelmemesi ve altÄ±nÄ± göndermemesi üzerine ilamsÄ±z icra takibi baÅŸvurusunda bulundu. Evine ödeme emri giden kiÅŸi, çeyrek altÄ±nÄ±n bedelini ödedi.

Ä°smini açÄ±klamak istemeyen bir vatandaÅŸ, Kayseri 1. Ä°cra Dairesine düÄŸününde çeyrek altÄ±n taktÄ±ÄŸÄ± kiÅŸinin davet etmesine raÄŸmen düÄŸününe gelmediÄŸini ve taktÄ±ÄŸÄ± altÄ±nÄ± da göndermediÄŸini belirterek baÅŸvuruda bulundu.

Araya tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ±n girmesine raÄŸmen çeyrek altÄ±nÄ±nÄ± geri alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden vatandaÅŸ, ilamsÄ±z icra takibi talep etti. Adresine ödeme emri gelen vatandaÅŸ, çeyrek altÄ±nÄ±n bedelini icra dairesine ödedi.

Tüketiciler BirliÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Mahmut Åžahin, konuyla ilgili AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Türkiye'de düÄŸün ve doÄŸum gibi özel günlerde kiÅŸilerin birbirlerine genellikle çeyrek altÄ±n hediye ettiÄŸini, bunun çoÄŸu zaman geri alÄ±nmak üzere takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

TakÄ±lan altÄ±nlarÄ±n bazen araya küslük girdiÄŸi için bazen ÅŸehirler deÄŸiÅŸtiÄŸi için zaman zaman geri gelmesinde sorunlar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Åžahin, bu konunun Kayseri 1. Ä°cra Dairesine taÅŸÄ±narak hukukki boyut kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

'BENÄ°M BÖYLE BÄ°R BORCUM YOK' DESEYDÄ° MESELE KAPANIRDI

Ä°lamsÄ±z icra takibi baÅŸlatan bir tüketicinin bu sayede geçmiÅŸte bir kiÅŸinin düÄŸününde taktÄ±ÄŸÄ± çeyrek altÄ±nÄ±n bedelini geri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Åžahin, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Daha önce kendisine çeyrek altÄ±n hediye eden kiÅŸinin düÄŸün davetine gitmeyen kiÅŸi, evine ödeme emri gelince panik yapÄ±yor ve çeyrek altÄ±nÄ±n bedelini dosyaya yatÄ±rÄ±yor. Bu kiÅŸi 7 gün içinde baÅŸvurup 'Benim böyle bir borcum yok' deseydi mesele kapanÄ±rdÄ± ancak korkmuÅŸ ve hemen çeyrek altÄ±nÄ±n bedelini ödemiÅŸ. Resmi evraÄŸÄ± görünce 'Demek ki bu resmi bir olay' diye düÅŸünüyor. Burada bir alacak söz konusu. KiÅŸi bu alacaÄŸÄ±nÄ± ilamsÄ±z icra yoluyla geri almÄ±ÅŸ."

YÖNTEM, DOLANDIRICILAR TARAFINDAN DA KULLANILIYOR

Ä°lamsÄ±z icra uygulamasÄ±nÄ±n kimi zaman dolandÄ±rÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Åžahin, hiç borcu olmayan kiÅŸilerin ilamsÄ±z icradan gelen ödeme emirlerinden haberleri olmayÄ±p borçlandÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.

Ä°lamsÄ±z icradan dolayÄ± eve gelen ödeme emrine 7 gün içinde itiraz edilebileceÄŸini vurgulayan Åžahin, ÅŸu bilgileri verdi:

"DolandÄ±rÄ±cÄ±lar vatandaÅŸÄ±n baÄŸa gitmesinden, tatile gitmesinden yani evde olmamalarÄ±ndan yararlanÄ±yor. Ödeme emrinin insanlara ulaÅŸmayacaklarÄ±nÄ± biliyorlar. Bazen evrak bÄ±rakÄ±lÄ±yor ev sahibi görmüyor ya da muhtara bÄ±rakÄ±lÄ±yor, oradan alÄ±nmÄ±yor. Üzerinden 7 gün geçiyor, bu süre içinde itiraz edilmediÄŸi için borç kesinleÅŸiyor. DolandÄ±rÄ±cÄ±lar devletin icra dairelerini arkalarÄ±na alarak bu parayÄ± sizden tahsil ediyor. SonrasÄ±nda itiraz için dava açÄ±lmasÄ± gerekiyor. Ancak insanlar bununla uÄŸraÅŸmak istemiyor. Çünkü ilamsÄ±z icra da tutar en fazla 2 bin lira olabiliyor. HaksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayanÄ±n menfi tespit davasÄ± açÄ±lmasÄ± gerekiyor, masrafÄ± çok fazla olduÄŸu için vatandaÅŸ da bu davayÄ± açmÄ±yor. Borcu olmadÄ±ÄŸÄ± halde 500 lirayÄ± bazen bin lirayÄ± ödemeye razÄ± oluyor." (Kayseri/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 11:45

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