Hamburgâ€™da Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸe 35 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±

Almanyaâ€™nÄ±n Hamburg kentinde Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler sÃ¼rÃ¼yor. DÃ¼n yapÄ±lan gÃ¶steriye 35 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

Sinan ÖZBOLAT

Hamburg

Almanya’nÄ±n Hamburg kentinde 450 kurum, sendika, inisiyatif, parti ve örgütün çaÄŸrÄ±sÄ± ile Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± yapÄ±lan gösteriye 35 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. KatÄ±lanlarÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunun genç olmasÄ± dikkat çekti.

Hamburg Eyalet Parlementosu önünde dün yapÄ±lan mitingdeki konuÅŸmalarda, artan Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa dikkat çekilerek bu alandaki hükümet politikalarÄ± eleÅŸtirildi. Mitingde özellikle mülteci karÅŸÄ±tÄ± açÄ±klamalarÄ±yla gündeme gelen Alman Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Horst Seehofer’e büyük tepki vardÄ±.

FARKLI TALEPLER BULUÅžTU

YürüyüÅŸe farklÄ± kesimlerden katÄ±lÄ±m olmasÄ± talepleri de çeÅŸitlendirdi. “SavaÅŸa ve silahlanmaya deÄŸil saÄŸlÄ±ÄŸa, sosyal konuta ve eÄŸitime daha fazla bütçe” pankartlarÄ±, “SavaÅŸ deÄŸil barÄ±ÅŸ istiyoruz” yazÄ±larÄ±, Hamburg limanÄ±ndan savaÅŸ bölgelerine silah sevkÄ±yatÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na yönelik çaÄŸrÄ±lar, limanÄ±n ‘barÄ±ÅŸ limanÄ±’ olmasÄ± talepleri öne çÄ±ktÄ±. “Kapitalizm çÄ±kmaz sokaktÄ±r” pankartÄ± da yine ilgi gören pankartlardan oldu.

Hamburglular savaÅŸ örgütü NATO’ya da tepki gösterdiler. AyrÄ±ca “IrkçÄ± ve faÅŸist partiler kapatÄ±lsÄ±n, propagandalarÄ± yasaklansÄ±n” talebi de dile getirildi. “Ä°ltica hakkÄ± herkes için” denilerek uluslararasÄ± dayanÄ±ÅŸmanÄ±n önemine yapÄ±lan vurgular da dikkat çekti, “Göçmenlere karÅŸÄ± deÄŸil göçmenliÄŸi yaratan sorunlara karÅŸÄ± mücadele edilsin” denildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’nÄ±n Almanya ziyareti dolayÄ±sÄ± ile Alman hükümetinin iki yüzlü politikalarÄ± da eleÅŸtirildi.

Türkiyeli emekçilerin örgütü Demokratik Ä°ÅŸçi Dernekleri Federasyonu (DÄ°DF) Hamburg Åžubesi de “Herkese iÅŸ, konut, daha iyi saÄŸlÄ±k! AyrÄ±ÅŸtÄ±rmaya, rekabete ve Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± birlikte” pankartÄ± ile mitingde yerini aldÄ±.

LÄ°MANA YÜRÜDÜLER

YürüyüÅŸ sÄ±rasÄ±nda kitleye 50 kamyondan oluÅŸan bir konvoy da eÅŸlik etti. Bu araçlardan konuÅŸmalar yapÄ±ldÄ±, müzikler dinlendi. Yol boyunca geçilen semtlerde halk gösterilere yoÄŸun destek verdi. BazÄ±lar evlerin cam ve balkonlarÄ±na pankart astÄ±.

Hamburg Eyalet Parlamentosundan baÅŸlayan yürüyüÅŸ Hamburg LimanÄ±’na kadar devam etti. Etkinlik, gece geç saatlere kadar devam eden müzik dinletileriyle son buldu.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 17:23

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