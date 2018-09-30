Suriye: Ä°dlibâ€™dekiler TÃ¼rkiyeâ€™den geldi, TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nsÃ¼n

Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Velid Muallim, TÃ¼rkiyeâ€™den Ä°dlibâ€™e getirilen cihatÃ§Ä± gruplarÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™ye dÃ¶nmesinin doÄŸal olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Velid Muallim, el Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± cihatçÄ±larÄ±n Ä°dlib’deki silahsÄ±z bölgeden tahliyesi sorununu Türkiye’nin çözebileceÄŸini söyledi.

Russia Today’e konuÅŸan Muallim, “Ä°dlib’e gelenler, oraya Türkiye’den giriÅŸ yaptÄ±, bu yüzden orada kimler bulunuyor, oraya nasÄ±l ve nereden girdiler, Türkler bunu biliyor. OnlarÄ±n Türkiye’ye dönmesi de doÄŸal olur” dedi. MilitanlarÄ±n da silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±p genel aftan yararlanarak ve evlerine geri dönerek bölgesel barÄ±ÅŸ süreçlerine katÄ±labileceÄŸini söyleyen Muallim, ÅŸöyle devam etti: “Nihayetinde onlar Suriye vatandaÅŸÄ±, onlarÄ±n kendi haklarÄ± ve yükümlülükleri var. Yani çözüm mümkün, Türkiye de her birisini biliyor.”

Rusya’dan aldÄ±klarÄ± S-300 hava savunma sistemlerinin saldÄ±rÄ± deÄŸil savunma amaçlÄ± olduÄŸunu belirten Suriyeli bakan, “Suriye semalarÄ±nÄ± korumanÄ±n önemini analiz edersek bunun savaÅŸ deÄŸil, güvenlik ve istikrarÄ±n belirtisi olduÄŸunu görürüz. Bunun çok zamanÄ±nda atÄ±lmÄ±ÅŸ bir adÄ±m olduÄŸunu ve çabalarÄ±ndan dolayÄ± Rusya’ya minnettar olduÄŸumuzu söylemek istiyorum” dedi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 17:12

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