Oyuncu ve yÃ¶netmen Kemal Ä°nci, 85 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Oyuncu, senarist, yÃ¶netmen ve yapÄ±mcÄ± Kemal Ä°nci, Ä°zmir'deki evinde geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

85 yaÅŸÄ±ndaki usta oyuncu Kemal Ä°nci, Ä°zmir'deki evinde kalp krizi geçirerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Daha önce kanser tedavisi de gören Kemal Ä°nci, Ä°zmir'deki evinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ halde bulundu. Usta oyuncunun, kalp krizinden hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Üzücü haberi, Ayça Ä°nci sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla duyurdu. Ayça Ä°nci'nin paylaÅŸÄ±mÄ± ÅŸöyle:

"DeÄŸerli amcamÄ±z, dedem Bilal Ä°nci’nin abisi oyuncu-yönetmen, bestekar-güftekar, Kemal Ä°nci (15.05.1933) Izmir KarÅŸÄ±yaka'da, babamÄ±z Murat Ä°nci'nin gözetiminde ve bakÄ±mÄ±nda kanser hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlatmÄ±ÅŸken, bu sabaha karÅŸÄ± geçirdiÄŸi kalp krizi sonucunda vefat etmiÅŸtir. MekanÄ± cennet olsun. Cenazesi yarÄ±n ikindi namazÄ±nÄ± takiben Ä°zmir KarÅŸÄ±yaka Åžemikler Camii'nden kalkacaktÄ±r."

KEMAL Ä°NCÄ° KÄ°MDÄ°R?

Kemal Ä°nci, 15 MayÄ±s 1933 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiÅŸtir. Ä°nci, ortaokuldan mezun olduktan sonra çadÄ±r ve gezici tiyatrolarda baÅŸlayan sanat yaÅŸamÄ±na, sinemada set iÅŸçiliÄŸiyle devam etti. AlÄ±ÅŸÄ±lagelenin tersine, yönetmenlikten oyunculuÄŸa geçti. DÄ±ÅŸ kaynaklÄ± yapÄ±mlarda da rol alan sanatçÄ±, yönetmenlik ve oyunculukla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayÄ±p, senaristlik ve yapÄ±mcÄ±lÄ±k iÅŸleri de yaptÄ±.

Yer aldÄ±ÄŸÄ± projeler:

Üsküdar Ä°skelesi - 1960

Toros CanavarÄ± - 1961

Fakir ve MaÄŸrur - 1966

ZüÄŸürt AÄŸa - 1985

KuyucaklÄ± Yusuf - 1985

DeÄŸirmen - 1986

Milyarder - 1986

Gramofon Avrat - 1987

Anayurt Oteli - 1987

Biri ve DiÄŸerleri - 1987

Ä°pekçe - 1987

Kanun SavaÅŸçÄ±larÄ± - 1988

Bu Talihimin CanÄ±na OkuyacaÄŸÄ±m - 1988

Ah Bir Çocuk OlsaydÄ±m - 1988

Bir Tren YolculuÄŸu - 1988

Dört KöÅŸe Dünya - 1988

Heykel - 1988

Ayaz Geceler - 1989

Buzdan Mutluluk - 1989

Sevgiler DüÅŸlerde KaldÄ± - 1989

Bizimkiler - 1989

YeÅŸil Bir Dünya - 1990

Gizli Yüz - 1990

Åžans BloklarÄ± - 1993

Ä°z - 1994

La Passion Turca - 1994

AÅŸk Ölümden SoÄŸuktur - 1994

Garip Bir Kolleksiyoncu - 1994

Åžöhretin Bedeli - 1994

Bize NasÄ±l KÄ±ydÄ±nÄ±z - 1994

EÅŸkÄ±ya - 1996

Feride - 1996

Çökertme - 1997

Ä°kinci Bahar - 1999

Baba Evi - 1999

Beni Unutma - 2000

BeyoÄŸlu RüyasÄ± - 2000

BaykuÅŸlarÄ±n SaltanatÄ± - 2000

O da Beni Seviyor - 2001

Sultan - 2001

GünahÄ±m Neydi AllahÄ±m - 2003

Gece YürüyüÅŸü - 2004

Büyük BuluÅŸma 59.Bölüm - 2005

Ne Gezer AÅŸk DaÄŸlarda - 2005

AcÄ± Hayat - 2005

Hokkabaz - 2006

Ä°lk AÅŸk - 2006

Azap Yolu - 2006

KabadayÄ± - 2007

AÅŸk Yeniden - 2007

Hicran SokaÄŸÄ± - 2007

KÄ±rmÄ±zÄ± IÅŸÄ±k - 2008

AÅŸk Geliyorum Demez - 2008

Umut - 2008

Kolpaçino - 2009

Kolpaçino: Bomba - 2011

DüÄŸün Dernek - 2014 (Ä°zmir/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 14:32

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