Oyuncu ve yÃ¶netmen Kemal Ä°nci, 85 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

FotoÄŸraf: DHA

Oyuncu ve yÃ¶netmen Kemal Ä°nci, 85 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

    • 30 EylÃ¼l 2018 14:23

    Oyuncu, senarist, yÃ¶netmen ve yapÄ±mcÄ± Kemal Ä°nci, Ä°zmir'deki evinde geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

    85 yaÅŸÄ±ndaki usta oyuncu Kemal Ä°nci, Ä°zmir'deki evinde kalp krizi geçirerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

    Daha önce kanser tedavisi de gören Kemal Ä°nci, Ä°zmir'deki evinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ halde bulundu. Usta oyuncunun, kalp krizinden hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Üzücü haberi, Ayça Ä°nci sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla duyurdu. Ayça Ä°nci'nin paylaÅŸÄ±mÄ± ÅŸöyle:

    "DeÄŸerli amcamÄ±z, dedem Bilal Ä°nci’nin abisi oyuncu-yönetmen, bestekar-güftekar, Kemal Ä°nci (15.05.1933) Izmir KarÅŸÄ±yaka'da, babamÄ±z Murat Ä°nci'nin gözetiminde ve bakÄ±mÄ±nda kanser hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlatmÄ±ÅŸken, bu sabaha karÅŸÄ± geçirdiÄŸi kalp krizi sonucunda vefat etmiÅŸtir. MekanÄ± cennet olsun. Cenazesi yarÄ±n ikindi namazÄ±nÄ± takiben Ä°zmir KarÅŸÄ±yaka Åžemikler Camii'nden kalkacaktÄ±r."

    KEMAL Ä°NCÄ° KÄ°MDÄ°R?

    Kemal Ä°nci, 15 MayÄ±s 1933 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiÅŸtir. Ä°nci, ortaokuldan mezun olduktan sonra çadÄ±r ve gezici tiyatrolarda baÅŸlayan sanat yaÅŸamÄ±na, sinemada set iÅŸçiliÄŸiyle devam etti. AlÄ±ÅŸÄ±lagelenin tersine, yönetmenlikten oyunculuÄŸa geçti. DÄ±ÅŸ kaynaklÄ± yapÄ±mlarda da rol alan sanatçÄ±, yönetmenlik ve oyunculukla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayÄ±p, senaristlik ve yapÄ±mcÄ±lÄ±k iÅŸleri de yaptÄ±.

    Yer aldÄ±ÄŸÄ± projeler:

    Üsküdar Ä°skelesi - 1960

    Toros CanavarÄ± - 1961

    Fakir ve MaÄŸrur - 1966

    ZüÄŸürt AÄŸa - 1985

    KuyucaklÄ± Yusuf - 1985

    DeÄŸirmen - 1986

    Milyarder - 1986

    Gramofon Avrat - 1987

    Anayurt Oteli - 1987

    Biri ve DiÄŸerleri - 1987

    Ä°pekçe - 1987

    Kanun SavaÅŸçÄ±larÄ± - 1988

    Bu Talihimin CanÄ±na OkuyacaÄŸÄ±m - 1988

    Ah Bir Çocuk OlsaydÄ±m - 1988

    Bir Tren YolculuÄŸu - 1988

    Dört KöÅŸe Dünya - 1988

    Heykel - 1988

    Ayaz Geceler - 1989

    Buzdan Mutluluk - 1989

    Sevgiler DüÅŸlerde KaldÄ± - 1989

    Bizimkiler - 1989

    YeÅŸil Bir Dünya - 1990

    Gizli Yüz - 1990

    Åžans BloklarÄ± - 1993

    Ä°z - 1994

    La Passion Turca - 1994

    AÅŸk Ölümden SoÄŸuktur - 1994

    Garip Bir Kolleksiyoncu - 1994

    Åžöhretin Bedeli - 1994

    Bize NasÄ±l KÄ±ydÄ±nÄ±z - 1994

    EÅŸkÄ±ya - 1996

    Feride - 1996

    Çökertme - 1997

    Ä°kinci Bahar - 1999

    Baba Evi - 1999

    Beni Unutma - 2000

    BeyoÄŸlu RüyasÄ± - 2000

    BaykuÅŸlarÄ±n SaltanatÄ± - 2000

    O da Beni Seviyor - 2001

    Sultan - 2001

    GünahÄ±m Neydi AllahÄ±m - 2003

    Gece YürüyüÅŸü - 2004

    Büyük BuluÅŸma 59.Bölüm - 2005

    Ne Gezer AÅŸk DaÄŸlarda - 2005

    AcÄ± Hayat - 2005

    Hokkabaz - 2006

    Ä°lk AÅŸk - 2006

    Azap Yolu - 2006

    KabadayÄ± - 2007

    AÅŸk Yeniden - 2007

    Hicran SokaÄŸÄ± - 2007

    KÄ±rmÄ±zÄ± IÅŸÄ±k - 2008

    AÅŸk Geliyorum Demez - 2008

    Umut - 2008

    Kolpaçino - 2009

    Kolpaçino: Bomba - 2011

    DüÄŸün Dernek - 2014 (Ä°zmir/DHA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 14:32
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