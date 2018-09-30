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Oyuncu ve yÃ¶netmen Kemal Ä°nci, 85 yaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
Oyuncu, senarist, yÃ¶netmen ve yapÄ±mcÄ± Kemal Ä°nci, Ä°zmir'deki evinde geÃ§irdiÄŸi kalp krizi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
85 yaÅŸÄ±ndaki usta oyuncu Kemal Ä°nci, Ä°zmir'deki evinde kalp krizi geçirerek yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Daha önce kanser tedavisi de gören Kemal Ä°nci, Ä°zmir'deki evinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ halde bulundu. Usta oyuncunun, kalp krizinden hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Üzücü haberi, Ayça Ä°nci sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla duyurdu. Ayça Ä°nci'nin paylaÅŸÄ±mÄ± ÅŸöyle:
"DeÄŸerli amcamÄ±z, dedem Bilal Ä°nci’nin abisi oyuncu-yönetmen, bestekar-güftekar, Kemal Ä°nci (15.05.1933) Izmir KarÅŸÄ±yaka'da, babamÄ±z Murat Ä°nci'nin gözetiminde ve bakÄ±mÄ±nda kanser hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± atlatmÄ±ÅŸken, bu sabaha karÅŸÄ± geçirdiÄŸi kalp krizi sonucunda vefat etmiÅŸtir. MekanÄ± cennet olsun. Cenazesi yarÄ±n ikindi namazÄ±nÄ± takiben Ä°zmir KarÅŸÄ±yaka Åžemikler Camii'nden kalkacaktÄ±r."
KEMAL Ä°NCÄ° KÄ°MDÄ°R?
Kemal Ä°nci, 15 MayÄ±s 1933 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiÅŸtir. Ä°nci, ortaokuldan mezun olduktan sonra çadÄ±r ve gezici tiyatrolarda baÅŸlayan sanat yaÅŸamÄ±na, sinemada set iÅŸçiliÄŸiyle devam etti. AlÄ±ÅŸÄ±lagelenin tersine, yönetmenlikten oyunculuÄŸa geçti. DÄ±ÅŸ kaynaklÄ± yapÄ±mlarda da rol alan sanatçÄ±, yönetmenlik ve oyunculukla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayÄ±p, senaristlik ve yapÄ±mcÄ±lÄ±k iÅŸleri de yaptÄ±.
Yer aldÄ±ÄŸÄ± projeler:
Üsküdar Ä°skelesi - 1960
Toros CanavarÄ± - 1961
Fakir ve MaÄŸrur - 1966
ZüÄŸürt AÄŸa - 1985
KuyucaklÄ± Yusuf - 1985
DeÄŸirmen - 1986
Milyarder - 1986
Gramofon Avrat - 1987
Anayurt Oteli - 1987
Biri ve DiÄŸerleri - 1987
Ä°pekçe - 1987
Kanun SavaÅŸçÄ±larÄ± - 1988
Bu Talihimin CanÄ±na OkuyacaÄŸÄ±m - 1988
Ah Bir Çocuk OlsaydÄ±m - 1988
Bir Tren YolculuÄŸu - 1988
Dört KöÅŸe Dünya - 1988
Heykel - 1988
Ayaz Geceler - 1989
Buzdan Mutluluk - 1989
Sevgiler DüÅŸlerde KaldÄ± - 1989
Bizimkiler - 1989
YeÅŸil Bir Dünya - 1990
Gizli Yüz - 1990
Åžans BloklarÄ± - 1993
Ä°z - 1994
La Passion Turca - 1994
AÅŸk Ölümden SoÄŸuktur - 1994
Garip Bir Kolleksiyoncu - 1994
Åžöhretin Bedeli - 1994
Bize NasÄ±l KÄ±ydÄ±nÄ±z - 1994
EÅŸkÄ±ya - 1996
Feride - 1996
Çökertme - 1997
Ä°kinci Bahar - 1999
Baba Evi - 1999
Beni Unutma - 2000
BeyoÄŸlu RüyasÄ± - 2000
BaykuÅŸlarÄ±n SaltanatÄ± - 2000
O da Beni Seviyor - 2001
Sultan - 2001
GünahÄ±m Neydi AllahÄ±m - 2003
Gece YürüyüÅŸü - 2004
Büyük BuluÅŸma 59.Bölüm - 2005
Ne Gezer AÅŸk DaÄŸlarda - 2005
AcÄ± Hayat - 2005
Hokkabaz - 2006
Ä°lk AÅŸk - 2006
Azap Yolu - 2006
KabadayÄ± - 2007
AÅŸk Yeniden - 2007
Hicran SokaÄŸÄ± - 2007
KÄ±rmÄ±zÄ± IÅŸÄ±k - 2008
AÅŸk Geliyorum Demez - 2008
Umut - 2008
Kolpaçino - 2009
Kolpaçino: Bomba - 2011
DüÄŸün Dernek - 2014 (Ä°zmir/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 14:32