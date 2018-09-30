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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 14:22
FotoÄŸraf: Pixabay
Elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan iÅŸÃ§i yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
30 EylÃ¼l 2018 14:16
AdÄ±yaman'Ä±n Kahta ilÃ§esinde arÄ±za gidermek iÃ§in elektrik direÄŸine Ã§Ä±kan Yahya Zengin akÄ±ma kapÄ±larak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
AdÄ±yaman‘Ä±n Kahta ilçesinde, bir elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketinde çalÄ±ÅŸan 36 yaÅŸÄ±ndaki Yahya Zengin, arÄ±za gidermek için çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± elektrik direÄŸinde akÄ±ma kapÄ±larak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Olay, dün gece Göçeri köyünde meydana geldi. Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m Åžirketi çalÄ±ÅŸanÄ± Yahya Zengin, ihbar üzerine geldiÄŸi bölgede arÄ±za gidermek için direÄŸe çÄ±ktÄ±. ÇalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada alÄ±ma kapÄ±lan iÅŸçi, direkten düÅŸüp yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis görevlileri tarafÄ±ndan ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Zengin kurtarÄ±lamadÄ±. 2 çocuk babasÄ± iÅŸçinin cansÄ±z bedeni otopsi için morga konuldu. (AdÄ±yaman/DHA)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 14:22
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