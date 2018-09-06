AÄŸustosta 11 Ã§ocuk iÅŸ cinayetine kurban gitti

Ä°SÄ°G Meclisi verilerine gÃ¶re aÄŸustos ayÄ±nda 11 Ã§ocuk iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. 2018'in ilk 8 ayÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren iÅŸÃ§i sayÄ±sÄ± ise 1290.

Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisinin verilerine göre aÄŸustos ayÄ±nda yaÅŸanan iÅŸ cinayetlerinde 11 çocuk iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ä°SÄ°G Meclisinin raporuna göre ocakta 144, ÅŸubatta 128, martta 129, nisanda 189, mayÄ±sta 169, haziranda 151, temmuzda 200 ve aÄŸustosta 180 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Böylece Türkiye’de 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk sekiz ayÄ±nda iÅŸ cinayetlerine kurban giden iÅŸçi sayÄ±sÄ± en az 1290'a yükseldi.

Verilerde dikkat çeken istatistikler ÅŸöyle:

â– AÄŸustos ayÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren 180 emekçinin 133’ü ücretli (iÅŸçi ve memur), 47’si kendi nam ve hesabÄ±na çalÄ±ÅŸanlardan (çiftçi ve esnaf) oluÅŸuyor.

â– Ölenlerin 15’i kadÄ±n, 165’i erkek iÅŸçi. KadÄ±n iÅŸçi cinayetleri tarÄ±m, ticaret, konaklama ve genel iÅŸler iÅŸ kollarÄ±nda gerçekleÅŸti.

â– 3’ü 14 yaÅŸ ve altÄ±nda olmak üzere 11 çocuk iÅŸçi can verdi. Çocuk iÅŸçi cinayetleri tarÄ±m, tekstil, inÅŸaat ve genel iÅŸler iÅŸ kollarÄ±nda gerçekleÅŸti.

â– 14 mülteci/göçmen iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Mülteci/göçmen iÅŸçilerin 7’si Suriyeli, 2’si AfganistanlÄ±, 2’si TürkmenistanlÄ±, 1’i AhÄ±skalÄ±, 1’i AzerbaycanlÄ± ve 1’i Ä°ranlÄ±...

â– Ölümler en çok tarÄ±m, inÅŸaat, taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k, ticaret/büro, belediye/genel iÅŸler, madencilik, enerji ve metal iÅŸ kollarÄ±nda gerçekleÅŸti.

â– Ölenlerin 4’ü (yüzde 2.22) sendikalÄ± iÅŸçi, 176 iÅŸçi ise (yüzde 97.78) sendikasÄ±z. SendikalÄ± iÅŸçiler enerji ve belediye/genel iÅŸler iÅŸ kolunda çalÄ±ÅŸÄ±yordu.

Ä°ÅŸ cinayetleri tablosu ancak örgütlenerek deÄŸiÅŸebilir…

AÄŸustos ayÄ±nda en az 180 iÅŸçi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi pic.twitter.com/aHsScAaQOm — Ä°SÄ°G Meclisi (@isigmeclisi) 6 Eylül 2018

(Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Ã‡ocuk iÅŸÃ§iler hayal bile kuramÄ±yor

Son 5 yÄ±lda 319 Ã§ocuk iÅŸÃ§i hayatÄ±nÄ± kaybetti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 13:39

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