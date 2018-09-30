BahÃ§eli'ye gÃ¶re ekonomide 'bahar havasÄ±' Ã§ok yakÄ±n

'Gerek YEP gerekse de hÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± diÄŸer Ã¶nlemler kalÄ±cÄ±, kararlÄ± ve kapsayÄ±cÄ± ÅŸekilde uygulandÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ddetÃ§e bahar havasÄ± Ã§ok uzak olmayacaktÄ±r.'

KÄ±zÄ±lcahamam kampÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, "Gerek Yeni Ekonomi ProgramÄ± gerekse de hükümetin aldÄ±ÄŸÄ± diÄŸer önlemler kalÄ±cÄ±, kararlÄ± ve kapsayÄ±cÄ± ÅŸekilde uygulandÄ±ÄŸÄ± müddetçe iyileÅŸme ve beklenen bahar havasÄ± çok uzak olmayacaktÄ±r" dedi.

"Sanal haritalar baÅŸÄ±nda sÄ±nÄ±rlarla oynayan, terör örgütlerini teÅŸvik eden sözde müttefiklerin heveslerini kursaklarÄ±nda bÄ±rakmak için yeni hükümet sisteminin yasamayla uyumlu ve dengeli hareketi de elzem bir ihtiyaçtÄ±r" ifadesini kullanan Bahçeli, "Biz CHP gibi olamayÄ±z. Biz Türk milliyetçileriyiz. Ülke batarsa bundan hiç kimsenin kazançlÄ± çÄ±kmayacaÄŸÄ±nÄ± görür ve söyleriz, top çevirmeyiz" dedi.

Bahçeli af teklifi hakkÄ±nda ise ÅŸunlarÄ± söyledi:

"VerdiÄŸimiz sözleri sonuna kadar tutacaÄŸÄ±z. Bir defalÄ±ÄŸÄ±na 5 yÄ±llÄ±k ceza indirimi öneriyoruz. AmacÄ±mÄ±z FETÖ'cü savcÄ±larÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± tahribatÄ± gidermek. UyuÅŸturucu konusunda kimse bize ayar veremez. Bu insanlarÄ± topluma kazandÄ±rmak için inisiyatif üstlenmeyelim mi? Cumhur ittifakÄ± baÅŸka ÅŸartlÄ± ceza indirimi teklifimiz baÅŸkadÄ±r. Birbirine karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±n."

Bahçeli, ayrÄ±ca cezaevlerinin pimi çekilmiÅŸ bomba gibi olduÄŸunu söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 13:03

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