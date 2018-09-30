Yunanistan polisi mÃ¼ltecilere iÅŸkence ediyor

Edirne'de yarÄ± Ã§Ä±plak halde bulunan mÃ¼lteciler, Yunan polisinin kendilerini darbettiÄŸini ve kÄ±yafetlerini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Edirne'de Jandarma tarafÄ±ndan bulunan birinin ayaÄŸÄ± kÄ±rÄ±k 13 mülteci, Yunanistan polisinin kendilerini dövdüÄŸünü ve kÄ±yafetlerini aldÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Demirören Haber AjansÄ±'nÄ±n haberine göre Edirne Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Yunanistan sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Bosnaköy'de bir grup mülteci olduÄŸu bilgisi üzerine bölgeye gitti. Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geldikleri belirlenen birinin ayaÄŸÄ± kÄ±rÄ±k 13 mültecinin bir çoÄŸunun yarÄ± çÄ±plak halde bulundu. Mülteciler, saÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan iÅŸlemleri için Edirne Göç Ä°daresi MüdürlüÄŸü'ne götürüldü. Yeni elbiseler verilen mültecilerin Yunanistan polisi tarafÄ±ndan darbedilip kÄ±yafetleri alÄ±ndÄ±ktan sonra botla Türkiye tarafÄ±ndan gönderdiÄŸini aktarÄ±ldÄ±.

Önceki gün de aralarÄ±nda kadÄ±n ve çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu çoÄŸunluÄŸu PakistanlÄ± 80 mülteci 'geri itme' (push back) yöntemiyle Türkiye'ye gönderilmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 12:41

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