Leyla Güven'e gönderilen Demirtaş ve Baluken kitaplarına el konuldu

Tutuklu milletvekili Leyla Güven’e gönderilen Selahattin Demirtaş’a ait “Seher” ve İdris Baluken’e ait “Üç kırık dal” kitaplarına el konuldu.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı olan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, 31 Ocak 2018'den bu yana tutuklu. Yargıtay’ın CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında verdiği tahliye kararı üzerine tahliyesi için geçtiğimiz hafta mahkemeye başvuruda bulunulan Güven’e gönderilen iki kitaba, tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi idaresince el konuldu.

El konulan bu eserler ise, HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde kaleme aldığı “Seher” isimli kitabı ile yine İdris Baluken’in cezaevinde kaleme aldığı “Üç Kırık Dal” kitabı.

Leyla Güven’e gönderilen her iki kitaba el konulmasını kızı Sabiha Temizkan sosyal medya adresi Twitter’dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Temizkan, şu paylaşımda bulundu: “Annem @LeylaGuvenkcd’e gönderdiğim Selahattin Demirtaş’ın (@hdpdemirtas) Seher kitabı ile İdris Baluken’in (@idrisbaluken) Üç Kırık Dal kitapları kendisine verilmeden emniyete gönderilmiş. Emniyet incelemesinden sonra ‘uygun’sa vereceklermiş.” (MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 29 Eylül 2018 15:19

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